Обмануть могут даже в банке: сотрудницы украли у клиентов миллионы. Новости 27 июля

Сотрудницы банка действовали по простой схеме Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 июля.

Брат и сестра из Тюменской области пропали в Паттайе

В Таиланде разыскивают 22‑летнюю Диану и её 17‑летнего брата Романа. Молодые люди исчезли в ночь с 24 на 25 июля, и с тех пор о них нет никаких вестей.

Семья живёт в Таиланде с 2018 года. Россиянка переехала в страну вместе с детьми. Согласно имеющимся данным, в день исчезновения Диана и Роман уехали кататься на мотоцикле, не предупредив об этом мать.

Через 20 минут после отъезда GPS‑трекер зафиксировал местоположение молодых людей в 200 метрах от дома, после чего передача данных прекратилась. Кроме того, мать получила от дочери сообщение с пометкой «URGENT!» («СРОЧНО!»). Там Диана сообщила о возможной слежке: смартфон девушки зафиксировал неизвестный Bluetooth‑трекер поблизости. После этого Диана и Роман перестали выходить на связь.

Сейчас к поискам подключилась полиция Таиланда, по факту исчезновения начата проверка. А родные вместе с волонтёрами прочёсывают окрестности, обзванивают больницы и изучают записи с камер видеонаблюдения вдоль предполагаемого маршрута.

Во Франции и Испании бушуют пожары

Во Франции и Испании продолжаются разрушительные лесные пожары. С выходных стихия охватила обширные территории, вынудив сотни тысяч людей покинуть свои дома. По распоряжениям властей эвакуировали свыше 300 тысяч человек: порядка 220 тысяч — во Франции, более 90 тысяч — в Испании.

Из-за высоких температур и засухи очаги продолжают разгораться Источник: Ana Beltran / Reuters

Во Франции огонь распространился на курортный полуостров Кап‑Ферре и приблизился к винодельческому городу Бордо. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, пожар пока не удаётся локализовать, а обстановка оценивается как «крайне неблагоприятная». В результате стихии уничтожено 240 жилых домов, а общая площадь выжженных территорий с начала лета достигла примерно 115 тысяч гектаров.

Источник: Florion Goga / Reuters

В Испании наиболее сложная ситуация сложилась в регионах вокруг Мадрида и Авилы. Как сообщает BBC News, оттуда эвакуировано более 90 тысяч человек. Министр по вопросам экологического перехода Сара Аагесен отметила, что огнём повреждено около 77 тысяч гектаров леса, а пожар в Авиле стал крупнейшим в новейшей истории страны.

Источник: The Informant / X

Источник: Little Think Tank / X

Жертвы трагедии уже есть: в Испании погиб один мирный житель, а во Франции на этой неделе скончались двое пожарных.

Несмотря на некоторое снижение температуры в выходные, прогноз остаётся тревожным. С понедельника жара вновь начнёт нарастать и к середине недели достигнет аномальных значений. При этом осадков не ожидается, что существенно повышает риск дальнейшего распространения огня и осложняет работу пожарных.

Привязка карты к онлайн-сервисам оказалась опасной

Привязывать банковскую карту к разным сервисам (маркетплейсам, такси и т. п.) удобно, но рискованно. Можно столкнуться с неожиданными списаниями или даже потерять деньги из‑за взлома. Об этом рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Вот какие проблемы могут возникнуть:

Риск взлома. Чем больше сайтов и приложений хранят данные вашей карты, тем выше шанс, что где‑то её украдут. Хакеры могут взломать не самый надёжный сервис и сразу воспользоваться вашими платёжными данными.

«Бесплатные» подписки. Часто сервисы дают пробный период и просят привязать карту. Если забыть отключить подписку, деньги будут списываться каждый месяц. А вернуть их потом почти невозможно.

Сбои и двойные списания. Иногда платёжные системы ошибаются, и оплата за одну покупку списывается несколько раз.

Спонтанные траты. Когда платить легко, хочется покупать чаще. Из‑за этого можно потратить больше, чем планировали.

Цифровой рубль изменит работу банков

С внедрением цифрового рубля банкам придётся активнее бороться за деньги клиентов, так как часть ресурсов может уйти из банковского сектора. Так считает руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Эксперт полагает, что примерно 20% наличных денег со временем заменят на цифровые. Из‑за этого у банков станет меньше средств на счетах до востребования. Чтобы удержать клиентов, банки, скорее всего, будут повышать ставки по вкладам и улучшать сервис.

В будущем роль банка как посредника может сократиться, а расчёты будут идти напрямую через Центробанк. Одна из причин — скорость, так как операции с цифровым рублём будут проходить мгновенно, сообщает ТАСС.

ЦБ ухудшил прогноз по экономике России

Банк России вместе с аналитиками скорректировал прогноз на вторую половину 2026 года. Перспективы экономики стали менее оптимистичными.

Теперь регулятор ожидает, что рост ВВП по итогам года составит 0–1% (ранее, в апреле, прогноз был на уровне 0,5–1,5%). Прогноз по инфляции тоже пересмотрели: вместо 4,5–5,5% ЦБ теперь закладывает 6–7% по итогам года.

Кроме того, ухудшились ожидания по ряду других показателей, в том числе по цене нефти, важной для налогообложения, а также по внешней торговле и платёжному балансу.

Как объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, прогноз скорректировали из‑за изменения оценок сразу по нескольким направлениям: ситуации с предложением товаров и услуг, внешних условий, бюджетной политики и инфляционных рисков.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин предупредил о риске роста инфляции. При этом он подчеркнул устойчивость российской экономики.

Пенсионные выплаты вырастут

С 1 августа Социальный фонд автоматически скорректирует выплаты. Заявления подавать не нужно.

Накопительные пенсии вырастут на 17,3% (в 2025 году было 10,98%).

Срочные пенсионные выплаты увеличатся на 19,32% (в 2025‑м — 11,32%).

Рост стал возможен благодаря успешному инвестированию пенсионных накоплений, пояснил глава фонда Сергей Чирков. Корректировка затронет свыше 133 тысяч получателей накопительной пенсии и около 34 тысяч человек, которым положена срочная выплата.

Также в июле ввели доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений (для тех, у кого после выплаты на счёте появились новые средства).

Оформить выплаты за счёт пенсионных накоплений можно:

в личном кабинете на «Госуслугах»;

в офисе Социального фонда.

Кроме того, с 1 августа пересчитают страховую часть пенсии работающих пенсионеров — максимум на 3 ИПК (максимальная надбавка — 470,28 рублей, стоимость 1 балла — 156,76 рублей). Пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет, и тем, кому установили I группу инвалидности, фиксированную часть пенсии удвоят, она составит 19 169,38 рубля.

Черногория вводит визовый режим для россиян

С 1 ноября 2026 года гражданам России, а также Беларуси, Турции, Саудовской Аравии и Китая для въезда в Черногорию потребуется виза. Об этом официально сообщил МИД страны.

В заявлении на сайте правительства отмечается, что таким образом Черногория приводит свою визовую политику в соответствие с подходами Евросоюза. При этом в МИД подчёркивают, что принимают меры для смягчения возможных негативных последствий нововведения. Ведомство также обещает сделать процесс получения визы максимально простым и доступным для заявителей.

На Урале школьницу завалило песком после обрушения карьера

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошла трагедия: 13‑летняя девочка погибла на местном карьере. По предварительным данным, она упала в воду, причиной стал внезапный обвал берега. Это произошло 24 июля, тело ищут третий день.

Как рассказал порталу Е1.RU один из свидетелей, в тот день на карьере было много подростков. Компания парней пинала трещину на берегу, а в этот момент на краю стояла школьница. Её подруга заметила опасность и крикнула, чтобы девочка отошла, но тут берег начал рушиться. Девочка упала в воду с высоты примерно десяти метров, а затем её завалило песком. Подростки подняли крик и бросились на помощь.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. По словам друзей погибшей, тело до сих пор не удалось извлечь из воды. Ещё одна очевидица рассказала, что около 15 человек из числа отдыхающих пытались откопать девочку — перекопали всё вокруг, но безуспешно.

Школьница недавно отметила 13‑летие, она училась в шестом классе одной из школ города. На берегу карьера близкие и друзья школьницы устроили стихийный мемориал: туда приносят цветы, мягкие игрушки и фотографию девочки.

В Подмосковье сотрудницы банка похитили более 28 миллионов рублей

Три сотрудницы одного из банков в Подмосковье похитили у клиентов свыше 28 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Женщины, работавшие в банковском офисе, делали дубликаты карт вкладчиков и отключали уведомления на их телефонах. Благодаря этому они могли снимать деньги со счетов клиентов незаметно, рассказала Волк. Девушки переводили похищенные средства на свои счета, а также на карты родственников и знакомых. А потом просили их обналичить деньги.