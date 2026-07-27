Число военных в армии вырастет — Путин подписал приказ. За счет кого увеличат

Изменение связано с созданием военно-строительных подразделений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих», — говорится в документе.

В соответствии с предыдущим указом от 12 июня их число составляла 1 510 000 человек. Таким образом, с 1 августа оно увеличится на 25 тысяч. Изменение связано с воссозданием в Вооруженных силах военно-строительных подразделений, которые расформировали в 2006 году.

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в конце апреля сообщил, что с начала текущего года контракт с Вооруженными силами заключили 127 тысяч человек. По его словам, еще 10 тысяч подписали контракт о прохождении службы в добровольческих формированиях. В 2025 году контракт заключили 450 тысяч человек, добавил Медведев.