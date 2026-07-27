«Обедом накормят»: в Ярославле ищут актеров массовки для съемок исторического проекта

В Ярославской области ищут актеров массовки для съемок исторического проекта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле объявили большой набор массовки для съемок исторического проекта. События расскажут об эпохе войны 1812 года. Среди локаций региона выбрали Ростов Великий и Карабиху.

Речь идет о масштабной войне 1812 года между Российской империей и наполеоновской Францией.

Съемки пройдут 11, 12, 13, 14, 16 и 20 августа. Гонорар за смену участника массовки в проекте составит 2,5 тысячи рублей.

«Строго без татуажа, шеллака, наращиваний, мелирования и ярких волос. Мужчины — без выбритых висков и татуировок на видных местах. Будет организован транспорт: отвезем и привезем. Обедом накормят, буфет будет», — уточнили о наборе.

На 11 августа для массовки ищут мужчин и женщин от 38-40 лет. Нужно будет изображать обычных жителей города.

На 12 августа выбор ролей обширнее, для съемок необходимо 200 человек:

мужчины и женщины от 38-40 лет (сыграют жителей города);

мужчины с бородой (сыграют священников и солдат — пеших егерей);

мужчины от 35 лет (роли солдат разных войск);

мужчины от 35 лет (роли раненных солдат);

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ОТ 38-40 лет НА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

На 13 и 20 августа также потребуются актеры-мужчины от 35 лет, которые сыграют солдат французской армии.