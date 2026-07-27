«Обедом накормят»: в Ярославле ищут актеров массовки для съемок исторического проекта

В Ярославле объявили большой набор массовки для съемок исторического проекта. События расскажут об эпохе войны 1812 года. Среди локаций региона выбрали Ростов Великий и Карабиху.
Речь идет о масштабной войне 1812 года между Российской империей и наполеоновской Францией.
Съемки пройдут 11, 12, 13, 14, 16 и 20 августа. Гонорар за смену участника массовки в проекте составит 2,5 тысячи рублей.
«Строго без татуажа, шеллака, наращиваний, мелирования и ярких волос. Мужчины — без выбритых висков и татуировок на видных местах. Будет организован транспорт: отвезем и привезем. Обедом накормят, буфет будет», — уточнили о наборе.
На 11 августа для массовки ищут мужчин и женщин от 38-40 лет. Нужно будет изображать обычных жителей города.
На 12 августа выбор ролей обширнее, для съемок необходимо 200 человек:
мужчины и женщины от 38-40 лет (сыграют жителей города);
мужчины с бородой (сыграют священников и солдат — пеших егерей);
мужчины от 35 лет (роли солдат разных войск);
мужчины от 35 лет (роли раненных солдат);
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ОТ 38-40 лет НА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
На 13 и 20 августа также потребуются актеры-мужчины от 35 лет, которые сыграют солдат французской армии.
Кстати, недавно в Ярославле проходили съемки романтической комедии «Синий и Пурпурная» с актрисой Александрой Бортич.