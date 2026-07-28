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Почему вступление в общедомовой чат может оставить вас без денег — рассказываем о новой схеме мошенников

Инструкция, как действовать, если вас обманули злоумышленники

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Мошенники придумывают новые сценарии для обмана | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМошенники придумывают новые сценарии для обмана | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумывают новые сценарии для обмана

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники под видом представителей управляющей компании предлагают вступить в домовой чат. Однако для входа в группу они требуют назвать код из СМС и таким образом получают доступ к профилю жертвы на «Госуслугах». Об этом рассказал депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

«Преступники берут за основу обыденную тему, где у любого человека минимальный уровень тревоги. Вам пишет вроде бы „представитель УК“, обращается по имени-отчеству, предлагает вступить в домовой чат — что тут может насторожить? Но как только вы передаете какой-либо код из СМС или переходите по предложенной ссылке, вы своими руками отдаете ключи от собственной жизни», — пояснил Вольфсон ТАСС.

По его словам, если раньше мошенники звонили якобы из Центрального банка или прокуратуры, то теперь они действуют по сценариям, в которых помогают «решить» якобы бытовые вопросы. Депутат отметил, что если вы столкнулись со злоумышленниками, важно быстро собраться и не терять контроль.

Вольфсон пояснил, что сначала нужно провести «зачистку» профиля: закрыть профиль через приложение банка или в ближайшем МФЦ. После этого надо отвязать в профиле все чужие адреса электронной почты и номера телефонов, отозвать все появившиеся согласия и разрешения. Также важно защитить недвижимость.

«На „Госуслугах“ найдите услугу „Внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия“. Подача занимает три минуты. С этого момента Росреестр будет отклонять любые документы по доверенности или с ЭЦП — потребуется только ваше физическое присутствие с паспортом», — рассказал Вольфсон.

Помимо этого, важно зафиксировать факт преступления в правоохранительных органах. Подробно опишите хронологию событий и возьмите в участке «талон-уведомление» с номером КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях). Этот документ станет официальным доказательством того, что все действия от вашего имени совершали злоумышленники.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Деньги УК Домовой чат
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