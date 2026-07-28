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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотник попал в многоэтажный дом в Подмосковье

Беспилотник попал в многоэтажный дом в Подмосковье

О случившемся рассказал губернатор

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Губернатор опубликовал фото с места происшествия | Источник: Воробьёв LIVE / TelegramГубернатор опубликовал фото с места происшествия | Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Губернатор опубликовал фото с места происшествия

Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

Беспилотники ударили по Московской области. Повреждения получили жилые дома, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Параллельно в том же районе из‑за падения ещё одного беспилотника загорелись шины на открытой площадке. Пожарные тушат возгорание.

Есть повреждения и в других населённых пунктах: в деревне Ваулово (СНТ «Дубрава») загорелся частный дом. Пожар локализовали, людей в доме в момент происшествия не было. В СНТ «Ромашкино» в селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом, пострадавших нет.

По данным губернатора, силы ПВО сбили несколько десятков БПЛА над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака Жилой дом
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