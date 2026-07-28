Беспилотник попал в многоэтажный дом в Подмосковье

Губернатор опубликовал фото с места происшествия Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

Беспилотники ударили по Московской области. Повреждения получили жилые дома, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Параллельно в том же районе из‑за падения ещё одного беспилотника загорелись шины на открытой площадке. Пожарные тушат возгорание.

Есть повреждения и в других населённых пунктах: в деревне Ваулово (СНТ «Дубрава») загорелся частный дом. Пожар локализовали, людей в доме в момент происшествия не было. В СНТ «Ромашкино» в селе Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом, пострадавших нет.

По данным губернатора, силы ПВО сбили несколько десятков БПЛА над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.