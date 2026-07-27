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Авто На Алтае ввели 24-часовой интервал между заправками одного автомобиля

На Алтае ввели 24-часовой интервал между заправками одного автомобиля

Также лимит по времени установили для сельхозпроизводителей и оперативных служб

Мера позволит исключить многократные заправки, спекуляции и снизит ажиотаж | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМера позволит исключить многократные заправки, спекуляции и снизит ажиотаж | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мера позволит исключить многократные заправки, спекуляции и снизит ажиотаж

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

24-часовой интервал между заправками одного автомобиля ввели в Республике Алтай. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В Республике Алтай начали действовать новые правила на АЗС — теперь между заправками одного автомобиля должно пройти не менее 24 часов», — говорится в сообщении.

По словам председателя республиканского правительства Александра Прокопьева, мера исключит многократные заправки и спекуляции. Помимо этого нормирование должно снизить ажиотаж на топливо.

«Топливо есть, но регулировка потоков нужна, чтобы обеспечить всех — и структуры жизнеобеспечения, и граждан», — заявил он.

«Зеленый коридор» на АЗС ввели для местных сельхозпроизводителей. Вместе с аварийными и оперативными службами аграрии смогут заправляться по установленным лимитам с 5 до 7 часов утра.

Ранее Госдума приняла закон, который должен помочь стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ. Депутаты одобрили документ в третьем чтении единогласно.

В законе уточняются правила налогообложения. Теперь по‑новому будут начислять акцизы на автомобильный бензин, который получают путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, расширят механизм топливного демпфера. Он помогает сглаживать колебания цен на топливо.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
АЗС Бензин Заправка Лимит
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