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Город «Будем принимать меры»: Михаил Евраев взял на контроль ситуацию с избиением пенсионерки в Ярославле

«Будем принимать меры»: Михаил Евраев взял на контроль ситуацию с избиением пенсионерки в Ярославле

Прохожий ударил пожилую женщину средь бела дня

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Михаил Евраев взял на контроль ситуацию с избиением пенсионерки в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max, Кирилл Поверинов / 76.RUМихаил Евраев взял на контроль ситуацию с избиением пенсионерки в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max, Кирилл Поверинов / 76.RU

Михаил Евраев взял на контроль ситуацию с избиением пенсионерки в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max, Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял на контроль ситуацию с избиением пожилой женщины на улице Чехова, 23/11, в Ленинском районе. Инцидент произошел 26 июля около 15 часов дня.

В одном из городских пабликов опубликовали запись с уличной видеокамеры. На ней видно, как двое мужчин шли по тротуару, а впереди них медленно шагала женщина с сумками.

Обидчик неожиданно нагнал ее со спины, замахнулся и ударил кулаком в голову. Женщина рухнула на землю и больше не двигалась до конца записи. А ударивший накинул на спину портфель и пошел дальше со своим знакомым, который не сбавил шага и не остановился, когда пострадавшая упала.

«Взял на личный контроль ситуацию с нападением на улице Чехова в Ярославле. Всех подобных „деятелей“ будем оперативно отыскивать и принимать к ним самые жесткие меры в соответствии с Уголовным кодексом», — отреагировал на инцидент у себя в соцсетях Михаил Евраев.

Мужчина неожиданно набросился с кулаками на пенсионерку

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Max

По информации полиции, личности участников инцидента устанавливаются.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Избиение Михаил Евраев Пожилая женщина Видеонаблюдение
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Комментарии
12
Гость
8 минут
Кто вообще воспитал этих «мужиков»?! Наказать по всей строгости закона!
Гость
9 минут
Конечно, такое нельзя спускать с рук! Бить людей нельзя, тем более пожилых!
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Гость
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