Россиян охватила эпидемия трудоголизма? Но так ли страшно много работать на самом деле

Когда работа в радость, то последствий не бывает Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Хронические переработки и постоянный стресс убивают россиян так же, как алкоголизм, курение и игромания. Отсутствие полноценного отдыха, на которые злобные работодатели обрекают бесправных сотрудников, сокращают продолжительность жизни. А риск инфаркта и инсульта при таком образе жизни возрастает почти на треть.

Стресс, который старит организм

Эксперт в сфере охраны труда и производственной безопасности, руководитель компании «ЭКО Старт» Альбина Хамитова говорит MSK1.RU, что особенно тревожными выглядят данные о людях, работающих более 55 часов в неделю. Именно у этой категории значительно повышается вероятность инсульта и ишемической болезни сердца.

При этом хронический стресс запускает процессы ускоренного биологического старения, ухудшает работу иммунной системы, нарушает гормональный баланс эксперта, чаще всего говорят не о разовом аврале, а именно о годах жизни в режиме постоянной перегрузки. В этом случае страдает не только физическое здоровье, но и психика: риск депрессии и и увеличивает вероятность развития целого ряда заболеваний.

Почему человек не замечает, что стал трудоголиком

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова отмечает в беседе с MSK1.RU, что для многих россиян работа постепенно перестала быть исключительно способом заработка и превратилась в важнейшую часть самоидентификации. Перерабатывают более половины работников. Особенно часто дополнительные часы проводят на работе специалисты с более высоким доходом, а также сотрудники строительства, финансовой сферы, логистики, медицины, образования и доставки, говорит Борисова.

Настоящая причина трудоголизма далеко не всегда связана с любовью к профессии, говорит MSK1.RU эксперт по личному бренду Евгения Истомина. Чаще всего за бесконечной занятостью скрываются внутренние страхи — потерять доход, оказаться недостаточно успешным, постоянно доказывать свою ценность окружающим или ощущение, что без личного контроля всё развалится.

На первых этапах подобный стиль жизни действительно может казаться эффективным. Человек успевает больше других, быстрее принимает решения и получает одобрение руководства. Однако организм постепенно начинает работать на пределе своих возможностей.

Постоянное напряжение ухудшает сон, снижает способность концентрироваться, делает человека раздражительным и лишает его возможности полноценно восстанавливаться. Со временем хронический стресс становится привычным состоянием, которое уже не воспринимается как проблема.

Особенно уязвимыми Истомина называет руководителей, предпринимателей и специалистов, которые постоянно находятся на связи. Современные технологии лишь усиливают проблему: рабочие чаты не замолкают вечером, письма приходят ночью, а смартфон превращает офис в круглосуточный режим работы.

При этом продуктивность не растет бесконечно. После определенного предела увеличивается количество ошибок, снижается качество решений, а эффективность начинает падать.

Когда переработки становятся нормой

Человек, к сожалению, далеко не всегда воспринимает себя как трудоголика. Для многих становится привычкой задерживаться в офисе, отвечать на сообщения в выходные, не использовать отпуск полностью и считать подобное поведение нормой, по мнению гендиректора сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерины Агаевой.

Она предлагает делить трудоголизм на два вида. Первый — психологический, когда человек буквально не способен перестать работать даже при отсутствии необходимости. Второй — объективный, когда чрезмерная нагрузка продиктована самой организацией труда.

Агаева напоминает, что единичные переработки сами по себе не представляют серьезной угрозы. Опасность возникает тогда, когда к ним добавляются хронический стресс, недостаток сна, малоподвижный образ жизни и повышенное артериальное давление.

Спаси себя сам

Член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд», врач по образованию Анатолий Баранов предлагает не драматизировать. Он обращает внимание и на то, что средняя продолжительность жизни в разных странах существенно отличается, а сама по себе высокая занятость не всегда означает раннюю смерть. В качестве примера эксперт приводит Японию, которую традиционно считают страной трудоголиков, но где продолжительность жизни остается одной из самых высоких в мире.

По мнению Баранова, гораздо важнее общий образ жизни: если человек достаточно спит, правильно питается, занимается физической активностью и умеет отдыхать, то даже высокая вовлеченность в работу не обязательно приведет к тяжелым последствиям.

Как видно, специалисты практически не спорят о главном: человек действительно способен выдерживать серьезные нагрузки, но только при наличии полноценного восстановления. Чем раньше человек научится воспринимать отдых не как слабость, а как обязательную часть профессионального успеха, тем выше шансы сохранить не только карьеру, но и здоровье. В том числе общественное.