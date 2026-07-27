«Счастливая точка на планете»: дочь космонавта Леонова приехала на место приземления отца в тайге — репортаж

Оксана Леонова впервые приехала на место приземления корабля ее легендарного отца и его напарника Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU

Весной 1965 года произошло одно из самых знаковых событий в истории космонавтики: полет Алексея Леонова и Павла Беляева — именно во время него состоялся первый выход человека в открытый космос. По возвращении им пришлось совершить экстренную посадку в густом лесу Усольского района Пермского края, там космонавты ждали помощи два дня. После этого Алексей Леонов не раз приезжал в Пермский край с визитом. И вот спустя 61 год с этого легендарного события Прикамье посетила дочь космонавта Оксана Леонова — она доехала до места посадки. Наши коллеги из 59.RU рассказывают, как прошла эта поездка.

Корабль «Восход-2» под управлением космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева стартовал с космодрома Байконур 18 марта 1965 года. Именно во время этого полета случился, что называется, «большой шаг для человечества»: Леонов вышел в открытый космос, став первым, кто это сделал. Спустя сутки, 19 марта, «Восход-2» приземлился в густой тайге Усольского района — неподалеку от истока реки Усолки, на территории Шемейного леспромхоза.

Павел Беляев и Алексей Леонов на аэродроме, март 1965 года Источник: Б. Камский / Государственный архив Пермского края

Посадка была внештатной: на корабле отказала автоматическая система ориентации, так что Павлу Беляеву пришлось взять управление в свои руки и включить тормозной двигатель. «Восход-2» приземлился в лесу, космонавты в сильный мороз провели там двое суток в ожидании помощи. На третий день до них добрались спасатели. После полета Павлу Беляеву и Алексею Леонову присудили звание Героев Советского Союза.

Оксана Леонова — продюсер художественных и документальных фильмов и сейчас находится в Прикамье ради документального проекта о космонавтике. Она уже побывала в Перми, а позже отправилась в Березники, откуда стартовал маршрут к месту приземления.

Встретила Леонову целая делегация: глава Березниковского округа Алексей Казаченко, юнармейцы, ученый-изобретатель Раиль Галеев и, конечно, мы, журналисты. Юнармейцы отдали честь ее отцу, а Оксана Алексеевна поприветствовала всех и взяла вступительное слово: она поделилась, что чувствует волнение, потому что ее мечта начала исполняться — с малого возраста она слушала рассказы отца о приземлении и хотела побывать на том самом месте.

Оксана Леонова (в белом) рядом с главой Березниковского округа Алексеем Казаченко Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU Оксану Алексеевну встретили юнармейцы Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU

Дочь Леонова предвкушала поездку Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU — Я знаю рассказы о вашей счастливой точке на планете, потому что здесь произошла незапланированная посадка корабля, — поделилась Оксана. — Просто волею судьбы космический корабль приземлился именно здесь. И я мечтала однажды оказаться на этом месте, и вы будете свидетелями осуществления моей мечты. Я знаю, что мой папа очень трепетно относился к вашему городу и бывал здесь не два, и не три, и не четыре раза.

Несмотря на то что в 2020 году к месту приземления космонавтов проложили туристический маршрут и экотропу, это всё еще глухой лес и бездорожье. Сама точка находится недалеко от деревни Басим на границе Соликамского района и Усолья — примерно в трехстах километрах от Перми.

Нас рассадили по четырем внедорожникам, и мы отправились в путь — дорога предстояла очень долгая. Почти сразу, как мы выехали из Березников, закончился асфальт и началась дорога из гравия, из-под колес машин повалила пыль. Вскоре перестали появляться и другие машины, наш караван остался на трассе совсем один. Около двух часов мы ехали до точки пересадки в большой внедорожный автобус. На нем путь до места занял еще два часа по ухабистой и размытой от долгих дождей дороге. Приходилось совершать внеплановые остановки из-за поваленных деревьев — пару раз расчищать путь выходил и глава округа Алексей Казаченко.

На этой машине мы поехали по бездорожью Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU Это один из относительно спокойных участков дороги до места приземления Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU

На «конечной остановке» нас встретила небольшая деревянная беседка, а в глубь кустов и зарослей из берез и сосен уходила тропа из деревянного настила, ведущая к самому месту приземления. В лесу стояла тишина, только птицы периодически перекликались между собой, а вокруг вились бабочки. Оксана Алексеевна поспешила вперед по деревянному настилу.

По пути встречаются такие указатели Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU Оксана Алексеевна с модельками ракет, названных в честь космонавтов Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU

Мемориал стоит посреди леса Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU Сама тропа ведет в глубь леса на небольшую круглую поляну, посередине которой стоит мемориальная гранитная плита, посвященная приземлению Леонова и Беляева. На нем выгравирована цитата Алексея Леонова: «Только такая гостеприимная земля, на которой живут люди с доброй душой, могла принять так мягко космический корабль, который шел к Земле со скоростью 8 километров в секунду. По своей духовности, энергии, внутреннему убеждению, по размаху души вы выше многих народов, процветающих в материальном благополучии. Вы живете красивой, русской, северной жизнью. Спасибо вам за это».

Выйдя на эту поляну, Оксана Алексеевна заметила поваленную березу и воодушевленно спросила, не то ли это дерево, на которое и приземлились ее отец с напарником. Кто-то из мужчин, сопровождавших нас, со смехом ответил: «Нет, березы так долго не живут».

Оксана Алексеевна внимательно осматривала монумент Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU

Дочь космонавта обошла мемориал вокруг по настилу, внимательно осматривая и его, и окружавший нас лес. Леонова остановилась напротив плиты. Она спустилась с настила и осторожно, потому что земля была всё еще мягкой и влажной после дождей, прошла к монументу. В руках у нее была книга «Две стороны Луны» (12+), написанная ее отцом и американским астронавтом Дэвидом Скоттом — командиром миссии «Аполлон-15», которая занималась исследованием Луны.

Оксана Алексеевна присела на каменную основу монумента и предложила всем также сесть на деревянный настил вокруг нее — она хотела прочитать отрывок из книги отца, в котором он как раз рассказывал о приземлении в усольской тайге.

Оксана Алексеевна зачитала отрывок из книги своего отца Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU «Вдруг стемнело, — начинает читать Леонова. — Мы вошли в облака, потом темнота сгустилась сильнее. Я забеспокоился, не опускаемся ли мы в глубокий овраг или ущелье. Посадочный ракетный двигатель, предназначенный для того, чтобы снизить скорость перед касанием земли, вспыхнул и прогрохотал. Наконец мы ощутили, как аппарат, тяжело шлепнувшись, остановился. Мы приземлились в снег двухметровой глубины. Мы понятия не имели, где оказались. Я забыл отключить электромеханическую систему отслеживания местоположения, понял, что оставил это устройство работать. И теперь оно показывало, что мы приземлились в двух тысячах километров дальше от Перми, в самой глубине уральской земли ».

В отрывке, который читала Оксана Алексеевна рассказывалось, как космонавты выбирались: оказалось, люк их капсулы прижало стволом большой березы. Тогда Леонов и Беляев начали раскачивать корабль, пытаясь сдвинуть его подальше от дерева. В итоге люк не без усилий удалось снять Павлу Беляеву. Космонавты поняли, что оказались в морозной заснеженной тайге.

« После стольких неприятностей и аварий было так неописуемо хорошо оказаться снова на Земле и дышать ее воздухом , и мы, раскинув руки, бросились друг другу в объятия, неуклюже из-за скафандров хлопая товарища по спине», — продолжала читать дочь космонавта.

Центр управления полетами потерял связь с Леоновым и Беляевым, когда они входили в атмосферу — там не знали, живы ли космонавты вообще, где они находятся, однако их семьям сообщили, что всё в порядке. Тем временем сами космонавты пытались отправить кодовый сигнал, но в Москве его не получили, зато уловили на Камчатке, Дальнем Востоке и в Западной Германии. И самое главное, сигнал получил пролетавший недалеко пассажирский самолет и передал его дальше. К Леонову и Беляеву отправили поисковую группу.

Передавая рассказ отца, Оксана Алексеевна была очень эмоциональна Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU Источник: Репсиме Зурнаджян / 59.RU

«И когда новость о нашем расположении передали другим пилотам в той же зоне, над нами стало кружить больше вертолетов и самолетов , — цитирует отца Оксана Алексеевна. — Их стало так много, что мы перепугались, вдруг случится катастрофа, если они столкнутся на наших глазах. Но всё обошлось. Из одного самолета нам сбросили бутылку коньяка . Она разбилась, упав в снег. Из другого кинули тупой топор. Гораздо больше пользы было от двух пар волчьих унтов, ватных штанов и телогреек. Правда, одежда застряла на ветвях, но унты удалось стряхнуть и натянуть. Темнота быстро подступала. И мы поняли, что в эту ночь нас не сумеют забрать. Нам так или иначе придется полагаться только на себя.

Через двое суток к космонавтам вышла поисковая группа на лыжах, которую вели проводники из местных: в нее входили два врача, кинооператор и, как пишет Леонов, лесник Василий. Алексея Леонова и Павла Беляева на вертолете доставили в Пермь, а из краевой столицы они отправились на Байконур, где их с огромным облегчением встретили советский ученый Сергей Королев и легендарный космонавт Юрий Гагарин.

— Я рада, что прочитала вам сегодня те эпизоды, которые связаны со спасением легендарных людей, — со вздохом говорит Оксана Алексеевна, закрывая книгу. — И я уверена, что это самое первое чтение этой книги на этом месте .

Дочь Леонова вернулась на настил. К ней присоединился педагог-изобретатель Раиль Галеев, чью историю мы рассказывали в отдельном материале, и предложил запустить бумажные макеты ракет в дань памяти подвигу, совершенному космонавтами. Четыре небольших ракеты, названные в честь Оксаны Алексеевны, ее отца Алексея Леонова, его напарника Павла Беляева и ученого Сергея Королева, запустили в небо — каждая приземлялась на деревья, как когда-то и знаменитые космонавты.

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Когда пришло время собираться в обратную дорогу, Оксана Алексеевна сошла с деревянной тропы, подошла к одной из берез и обняла ее. Впереди ждал многочасовой путь обратно.