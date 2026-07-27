«Они просто боялись за свои шкуры». На Кубани вынесли приговор убийцам аниматоров — вспоминаем историю громкого дела

Кирилл и Татьяна поехали на заказ в апреле 2023 года Источник: 93.RU

В жаркий майский день 2023 года на кладбище Усть-Лабинска громкий плач смешался с грохотом проезжающего мимо поезда. Под крики родных под землю опускают гроб 37-летнего Кирилла Чубко. Ему перерезали горло и нанесли «множественные ножевые ранения» на трассе в 70 километрах от дома, когда он возвращался с работы к жене и на тот момент четырехлетнему сыну Платону. Тем же способом убили и его коллегу — 19-летнюю Татьяну Мостыко, — хоронили ее позже и в родном Красноярске.

На прощании с Кириллом много людей: родные, друзья, коллеги и просто неравнодушные жители города. Ветер колышет черные флаги, которые развеваются на соседних могилах — это погибшие на СВО бойцы ЧВК «Вагнер». По иронии судьбы Кирилла убила банда, во главе которой находился освободившийся «вагнеровец» Демьян Кеворкьян.

27 июля 2026 года, спустя более чем три года после преступления, Краснодарский краевой суд вынес приговор убийцам. 93.RU вспоминают историю громкого дела и рассказывают о том, как проходил суд.

Помою голову и поеду

37-летний Кирилл Чубко жил в Усть-Лабинске, небольшом городке, расположенном в часе езды от Краснодара, вместе с супругой и сыном Платоном. Семья семь лет строила новый дом почти в центре города — Дарья с Кириллом мечтали о большой семье и хотели троих детей.

Несколько лет назад супруги организовали «шоу звезд» — аниматоры развлекали людей в костюмах кукол-знаменитостей. С февраля 2022 года с ними работала студентка местного педагогического колледжа Татьяна Мостыко. Однажды, по воле случая, она вышла на замену своей однокурсницы, но так и осталась в компании.

«Уже после первого раза они начали тесно сотрудничать, потому что Танечка действительно умеет находить язык с детками. Таня всегда тепло о Даше и Кирилле говорила. Как они домой возвращаются, так Даша постоянно покупала им перекусить», — рассказывала 93.RU мать Татьяны Надежда Плешкова.

Татьяна подрабатывала аниматором, чтобы набираться опыта Источник: Танюша Мостыко / Vk.com

К полудню 28 апреля 2023-го девушка провела урок литературы в школе. По пути домой она позвонила матери в Красноярск, чтобы поделиться эмоциями. Татьяна зашла в аптеку, а после снова перезвонила маме, чтобы сказать, что помоет голову и вечером уедет «на заказ».

После обеда 28 апреля Кирилл забрал Татьяну, они поехали проводить день рождения в станице Крыловской. Дорога туда занимает около двух часов.

Такой была дорога, где аниматоры пробили колесо. Местные жители давно жаловались на ее состояние. После убийства ее починили, но фуры быстро ее снова разбили Источник: На Выселки / Vk.com

Вечером аниматоры закончили работу и выехали в сторону дома. Почти вся дорога — это узкая двухполосная трасса, которая проходит через небольшие станицы. Затем короткий выезд на федеральную трассу М4 «Дон» и снова узкая дорога до Усть-Лабинска. На таких маршрутах то и дело за окнами мелькают живописные поля, а чтобы обогнать кого-то, приходится выезжать на встречку. А еще на региональных дорогах много выбоин из-за КАМАЗов, которые в 40-градусную жару ездят с перегрузом. Одна из таких ям в тот вечер стала роковой.

Источник: Городские медиа

Ложись спать, не жди меня

Около 21:30 того же дня Кирилл отправил жене Дарье голосовое сообщение и попросил не готовить на него ужин, потому что домой он вернется поздно: на середине пути машина заехала в яму и пробила два колеса. Через полчаса мужчина позвонил и сказал, что встретил на трассе несколько человек, которые попали в похожую ситуацию. Они согласились подвезти Кирилла к одногруппнику в соседнюю станицу, чтобы взять запасное колесо.

В тот апрель в Краснодарском крае шли сильные ливни и действовало штормовое предупреждение. В районе полуночи Кирилл еще раз позвонил жене и сказал, что уже вернулся в машину с новым колесом и теперь ждет, когда закончится дождь, чтобы закончить ремонт. В конце разговора он сказал жене ложиться спать и не ждать его. Это был последний телефонный разговор, когда Дарья слышала голос мужа. Примерно через час она отправила ему сообщение, но никто не ответил. И женщина легла спать.

Дарья проснулась в шесть утра, у нее перехватило воздух и сжало грудь. Мужа рядом не было. Она начала судорожно звонить то ему, то Татьяне, но телефоны были недоступны. Женщина сразу почувствовала что-то неладное, ведь супруг всегда возил с собой портативную зарядку с проводами, его мобильный не мог разрядиться. И тогда Дарья решила, что нужно срочно ехать навстречу — вдруг что-то случилось и мужу нужна помощь. Она позвонила другому коллеге-аниматору и вместе с ним поехала по маршруту до Крыловской.

У Кирилла остался маленький сын Источник: chuubko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По пути, около 08:00 29 апреля, Дарья смогла дозвониться до Татьяны. Как потом вспоминала женщина, аниматор говорила странно, голос ее был будто бы сонным. Студентка не смогла ничего объяснить и описать, где она. Лишь повторяла, что не знает, где находится, а Кирилл перезвонит позже. Но этому не суждено было случиться — Кирилла зверски убили и закопали в лесу около 6 утра. Как раз тогда, когда Дарья резко проснулась.

Во время разговора Дарьи и Татьяны с карты девушки снимали деньги. Позже станет известно, что это была последняя транзакция — всего пропало около 200 000 рублей. Сначала их через мобильный банк перевели со счета Кирилла его коллеге, а затем сняли всё в банкоматах. Почти сразу после разговора Чубко убили и Татьяну — ее оставляли в живых до тех пор, пока со счетов не сняли все деньги.

Дарья Чубко просила самое строгое наказание для подсудимых Источник: 93.RU / chuubko, Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Виделись дважды в год

Когда родственникам не удалось найти ни Кирилла, ни его машину, они сообщили о пропаже в полицию и начали самостоятельные поиски. Надежда Плешкова узнала об исчезновении дочери только к вечеру 29 апреля — ей позвонила крестная, которая фактически стала опекуном Татьяны, когда та после девятого класса переехала из Мотыгино в Красноярском крае на Кубань. Узнав историю, Надежда сразу же позвонила в банк и запросила подробности об операциях дочери — ей пошли навстречу и сообщили все данные с номерами банкоматов и точным временем снятия наличных. Эта информация помогла следствию быстро установить по записям с камер, кто снимал деньги. И это были не аниматоры.

«Мне начали звонить с „ЛизыАлерт“, я уже мало что помню, там было какое-то сумасшествие. Я очень много скидывала телефонов, все хотели что-то узнать, а я не могла ничего объяснить. Оказывается, я скидывала даже номер следователя. Мне звонит незнакомый номер, я сразу скидывала. Кто писал в WhatsApp и представлялся, просил что-то, там могла ответить», — вспоминает события мать Татьяны.

С момента переезда Татьяны на Кубань семья виделась дважды в год: летом и на новогодние праздники. Но из-за поступления в том году мать не смогла прилететь к дочери на зимние каникулы — они договорились, что увидятся уже в июле.

Тем летом девушка должна была окончить Усть-Лабинский педагогический техникум. Она решила продолжить учебу на учителя начальных классов в Нижнем Новгороде. Мать Татьяны еще в марте 2023-го купила себе билеты из Красноярска в Усть-Лабинск, чтобы побывать на выпускном дочери. После этого они вместе должны были на поезде отправиться подавать документы в вуз. В итоге в начале июля Надежда Плешкова всё-таки приехала на Кубань, но только к следователю.

Прочесывали лес, но никого не находили

Шокирующая история загадочного исчезновения аниматоров на трассе быстро облетела все местные СМИ. В пабликах мусолили подробности с пробитым колесом и снятыми деньгами. Люди строили разные версии случившегося: от убийства до отпуска с молодой любовницей втайне от жены.

Почти сразу к поискам подключились сотни волонтеров: по геометке на трассе приезжали люди со всех уголков края. Уже 30 апреля было понятно, что случилось что-то страшное. Но о смерти аниматоров тогда еще никто не думал, поэтому их надеялись найти живыми.

Поисково-спасательные отряды и родственники пропавших надеялись, что коллег просто ограбили, связали и бросили где-нибудь в лесу или заброшенном доме. Поэтому основные силы бросили на поиски именно в таких местах.

«Я вернулась в Березанскую, где Кирилл забирал колесо, объехала там все СТО, не нашла. Сразу обратилась в полицию и к поисковикам. Уже на следующий день поехали искать с кучей людей. Даже не могли подумать, что их закопали, искали живыми. Надеялись, что где-то связаны, или в доме заперли. К вечеру возбудили дело благодаря огласке», — говорила Дарья Чубко журналистам.

Машина попала на камеры Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края / Vk.com

В течение всего дня появлялись подробности загадочного исчезновения, но людей по-прежнему не могли найти. Так, стало известно, что ночью белый Hyundai в разных местах фиксировали дорожные камеры, а еще деньги с карты пропавших снимали в трех станицах. Между населенными пунктами автомобиль проехал почти 100 километров, но в противоположную от дома сторону.

Всё изменилось через день, когда Следком возбудил уголовное дело об убийстве. Днем 1 мая в лесу Брюховецкого района нашли сожженную дотла машину, людей внутри не было. Позже Дарья рассказала, что волонтеры уже прочесывали это место, но ничего не нашли. Но как машина, которую ищет весь край, смогла проехать под носом у сотен поисковиков и правоохранителей?

«Я думала, умру, когда получили вести о машине. На машину вообще пофиг, но, спалив ее, [преступники] заметали следы, и это плохо. Но главное, чтобы они были живы и мы нашли Кирилла и Таню. Просто в шоке. Не поддается никаким объяснениям то, что происходит. Радовало только одно: ни в машине, ни рядом их не было. Мы продолжаем искать», — писала Дарья в своих соцсетях.

Машину Кирилла нашли в лесу Брюховецкого района Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю / T.me

Когда стало известно о найденной машине, делом сразу же заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, он поставил расследование на контроль. Уже вечером 1 мая поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» прекратил поиски аниматоров. Обычно это означает, что людей или их тела нашли.

Как позже стало известно, в тот же день, 1 мая, в Краснодаре задержали на тот момент 31-летнего Демьяна Кеворкьяна. Официально следствие сообщило, что он причастен к исчезновению аниматоров. Только к вечеру 2 мая, спустя четыре дня, СК впервые назвал пропажу людей убийством. Подробностей, как и прежде, никто не сообщал.

Следующий день ошарашил всех жителей Кубани шокирующей новостью. В следкоме заявили, что задержали троих подозреваемых в убийстве Кирилла и Татьяны. Также удалось найти тело мужчины — его закопали в лесу и припорошили опавшей листвой, чтобы было труднее обнаружить.

Следком показывал на видео место, где нашли одно из тел Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю

«Последний перевод [со счета Кирилла] в 05:55 утра. В это время последний раз был включен телефон. А в 6 проснулась, всего 5 минут. Место, где нашли тело, указали сами преступники. В заключении написано о множественных ножевых в область шеи и тела», — рыдая, вспоминала Дарья Чубко в эфире шоу на НТВ.

По данным источника редакции, оперативники быстро вышли на рецидивиста Кеворкьяна. О том, что аниматоры мертвы, следователи тоже знали почти с первого дня поисков.

Сел на 18 лет, отслужил в «Вагнере», взялся за старое

Досрочно выйдя из колонии, Демьян Кеворкьян попал на фронт в составе подразделения ЧВК «Вагнер». После прохождения службы и амнистии, как считало следствие, он решил заняться привычными делами — грабить людей на трассах. Для этого он шантажом и угрозами выбрал в подельники Анатолия Двойникова и Арама Татосяна. Они уже были знакомы по старым «шабашкам». Выйдя «на охоту», они случайно пробили колесо на трассе и вынуждено остановились.

«Мы начали менять колесо. Когда мы почти закончили, в этот момент в яму попала иномарка. Кеворкьян тогда сказал: „Их нам сам Бог послал“. Из машины вышел парень, начал осматриваться. Кеворкьян ему крикнул: „Мы вас приветствуем, коллеги по несчастью“. После этого мы закрутили свое колесо и подъехали к иномарке сзади. В этот момент из иномарки вышла девушка, пообщалась с парнем и села обратно. После этого Кеворкьян нам сказал, что „надо будет с ними поработать“», — вспоминал тот вечер подсудимый Арам Татосян.

Свидетель считает, что подсудимые не совершали убийство Источник: Дима Кузмин / Vk.com, Анатолий Двойников / Vk.com, Арам Татосян / Ok.ru

Напав на Кирилла и Татьяну, преступники узнали пароли от карт, сняли деньги, а затем по очереди зарезали пару. Первым жизни лишили Кирилла, а Татьяна была жива как минимум до утра. Всё это время ее возили с собой в машине, снимая деньги с карт.

Все задержанные по подозрению в двойном убийстве ранее уже были судимы, сообщал СК. Один из них, 31-летний уроженец Новороссийска Демьян Кеворкьян, должен был до сих пор отбывать наказание в колонии строгого режима. В 2016 году его приговорили к 18 годам заключения.

В места лишения свободы Кеворкьян попал за похожее преступление: он организовал банду, которая грабила и убивала людей на дороге. Среди членов группировки были и девушки, в том числе одна 15-летняя. Их роль заключалась в том, чтобы останавливать на трассе «крутые» машины. Затем в дело вступал вооруженный обрезом Кеворкьян с сообщником. В одну из таких «ходок» был убит человек, после этого банду задержали, всех приговорили к реальным срокам.

В 2014 году Кеворкьян купил у знакомого охотничье ружье и сделал из него обрез Источник: Epp.genproc.gov.ru

До этого мужчина уже был судим за грабежи и разбойные нападения в Тихорецком районе Краснодарского края. С подросткового возраста у Кеворкьяна были проблемы с законом: он обучался в спецучреждении закрытого типа из-за мелких преступлений.

Кеворкьян отбывал наказание в ИК-2 в Ивановской области, а в конце 2022 года отбыл на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Ему удалось выжить и выйти на свободу в марте 2023-го, вот только начинать жизнь с чистого листа Кеворкьян не стал. Он создал банду и совершил практически аналогичное преступление, как и в 2016 году. Во время расследования дела аниматоров стало известно, что он причастен еще как минимум к одному убийству — своего бывшего коллеги Сергея Сербова в 2013 году. Этот эпизод также оказался в материалах дела.

Демьян Кеворкьян на скамье подсудимых два года назад Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Источники редакции утверждают, что в колонии Кеворкьян сразу стал «смотрящим». Новые преступления он планировал еще в Ивановской области, когда понял, что у него есть шанс скоро оказаться на свободе.

Боялся одного человека

Двойников ранее уже был судим за мелкие преступления: пьяная поножовщина без жертв, угон машины с последующим ДТП, пьяное вождение. Отсидев два года, мужчина продолжил пить и ездить за рулем. По одному из таких дел его приговорили к четырем годам колонии. Это случилось в июне, уже после задержания за убийство аниматоров.

Меньше всего информации известно об Араме Татосяне. По словам его односельчан, у мужчины были проблемы с алкоголем, но ничего криминального он не делал. По данным СК, он тоже был судим, но подробностей об этом найти не удалось. После преступления соседи Арама не верили, что такой «тихий и спокойный» человек мог совершить убийство. А сам Татосян признался, что «не соображал», когда убивал Татьяну Мостыко.

«Изначально я не хотел, не давал [согласия], но, когда он [Кеворкьян] мне сказал, мне пришлось сделать вынужденно. Я боялся из-за того, что пострадает моя семья, из-за этого я согласился напасть. Я боялся, что мои дети пострадают», — говорил Татосян в суде.

Арам Татосян самый «тихий» Источник: Валерия Дульская / 93.RU

На процессе прокурор Наталья Каликанова описывала, как Двойников и Татосян вдвоем зарезали 19-летнюю Татьяну Мостыко, которая плакала и просила ее не убивать. Контрольный удар в шею нанес Арам — с такой силой, что сломалось лезвие ножа. За это он получил 25 000 рублей от главаря банды Кеворкьяна.

Кирилла зарезал Двойников — он рассказал об этом в суде. В самом начале мужчина плакал и закрывал лицо руками, просил прощения у родных и повторял, что не хотел убивать, а раньше не мог зарезать даже курицу. Однако Кирилла убили множественными ударами ножом по телу и шее, мужчину хоронили в водолазке. По словам Двойникова, за это он получил 20 000 рублей из похищенных денег.

Кирилла убил Двойников Источник: show_zvezd_krd / Instagram.com (запрещен и признан экстремистским в РФ)

«Татосян сказал мне, чтобы я перерезал шею Чубко. Я сел рядом с ним и стал резать ему шею. У меня не получалось. Тогда Татосян зашел со стороны головы Чубко и рукой приподнял его голову. После чего я перерезал шею», — давал показания Двойников после задержания.

Согласно материалам дела, Чубко били так сильно, что глубина некоторых ран достигала 7 сантиметров — судмедэксперт не исключил полное погружение ножа.

«Они просто боялись за свои шкуры»

В отличие от своих подельников, Кеворкьян в суде так и не признал вину. Он продолжал настаивать, что следователи нарушили его права на сон, еду и отдых, положенные уголовно-процессуальным кодексом, и заявлял о своей невиновности.