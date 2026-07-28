Икра по 20 тысяч? Проверили, действительно ли цены на красный деликатес поставили рекорд

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

До Нового года еще больше пяти месяцев, но красная икра уже успела поставить ценовой рекорд — по крайней мере, на страницах информационных агентств. 23 июля «Интерфакс» сообщил, что стоимость деликатеса в сетевой рознице достигла 20,4 тысячи рублей за килограмм. «Фонтанка» удивилась и пошла проверять: где продают такую икру и действительно ли к бутербродам уже пора относиться как к предметам роскоши.

Данные Росстата Источник: «Фонтанка.ру»

Оказалось, что найти килограмм красной икры за 20 тысяч рублей не так просто. Опрошенные участники рынка таких средних цен не видят, на витринах крупных сетей и специализированных рыбных магазинов чаще встречаются совсем другие цифры.

При этом в сообщении «Интерфакса» речь идет не о средней цене красной икры в России, а о верхней границе стоимости конкретного продукта — икры нерки нового вылова. По данным проведенного информационным агентством по рыболовству мониторинга, ее предлагали по цене от 14,8 до 20,4 тысячи рублей за килограмм. Икра горбуши нового сезона стоила от 12,4 до 18,45 тысячи, кеты — от 14,3 до 16,5 тысячи рублей.

Получается, 20,4 тысячи — не новый средний ценник, а самая высокая найденная стоимость свежей икры определенного вида в начале путины. Примерно как судить о ценах на все автомобили по самой дорогой комплектации одной модели.

Где и почём продают икру

Изучение петербургских онлайн-витрин показало, что привычную красную икру можно найти заметно дешевле.

Так, килограмм весовой камчатской икры кеты предлагали за 6 тысяч рублей. Икра горбуши в том же магазине стоила 5,2 тысячи рублей за килограмм. Правда, часть более дешевых позиций уже отсутствовала в наличии.

В другом специализированном магазине килограмм икры форели стоил 7 тысяч рублей, нерки — также 7 тысяч, горбуши — 8 тысяч, кижуча — 10 тысяч рублей. Иными словами, даже среди более дорогих видов до отметки в 20 тысяч оставалось еще полцены.

В федеральной продуктовой сети красную икру горбуши продают небольшими банками по 100 граммов. Такие упаковки обычно выглядят доступнее при покупке, хотя в пересчете на килограмм цена, разумеется, становится значительно выше.

Найти икру, которая в пересчете действительно обходится примерно в 20 тысяч рублей за килограмм, тоже можно. Но чаще всего такой результат получается при покупке маленьких упаковок, например по 50–100 граммов, где покупатель дополнительно оплачивает тару, фасовку, логистику и торговую наценку на каждую банку. Покупать таким способом целый килограмм — довольно расточительный эксперимент. Проще взять крупную упаковку и потратить оставшиеся деньги на блины, масло и несколько бутылок игристого.

«Двадцати тысяч не видел нигде»

Глава розничной сети «Реалъ» Александр Мышинский также не подтвердил, что 20 тысяч рублей стали обычной розничной ценой.

— 20 тысяч не видел нигде. В опте хорошую икру можно взять тысяч за 7–8, в рознице средняя цена — около 10 тысяч рублей за килограмм, — рассказал он «Фонтанке».

По его словам, магазины не делают на красную икру больших наценок. Это товар с выраженной сезонностью: нормально продаваться и быстро оборачиваться он начинает только в декабре, а в остальное время сети держат его, скорее, ради полноты ассортимента.

— Последние годы в супермаркетах больше уходит имитированная или структурированная красная икра. Она дешевая и стала уже не такой резиновой, как раньше. Либо покупатели берут жестяные банки с красной икрой невысокого качества — по 400–600 рублей за 95 граммов, — говорит Александр Мышинский.

Если пересчитать такую банку на килограмм, получится от 4,2 до 6,3 тысячи рублей. Но это нижний ценовой сегмент, и ждать от него качества икры, которую дают попробовать в специализированной рыбной лавке, не стоит.

Настоящую качественную икру покупатели, по наблюдениям ретейлера, всё чаще заказывают в специализированных интернет-магазинах или берут в рыбных лавках. Там продукт можно рассмотреть, попробовать и задать вопросы о происхождении.

При этом подозрительно низкая цена тоже должна насторожить. На рынке остается продукция, которую везут с Дальнего Востока или Камчатки по полулегальным каналам. Она может быть нормальной по качеству, но экономия возникает за счет налогов, обязательных платежей и правил оборота товара. Для крупных легальных сетей такая продукция неприемлема, подчеркивает Мышинский.

Росстат увидел не рост, а снижение

Данные Росстата Источник: «Фонтанка.ру»

Официальная статистика пока не подтверждает и общего скачка стоимости икры. По данным Росстата, в июне 2026 года средняя цена килограмма красной икры в России составляла 9414 рублей. Это на 1,9% меньше, чем в июне прошлого года.

Конечно, среднее значение скрывает огромную разницу между регионами. Дороже всего красная икра обходилась жителям Севастополя — 11 920 рублей за килограмм. В Мурманской области она стоила 11 764 рубля, в Тюменской области без учета автономных округов — 11 480 рублей, в Чечне — 11 163 рубля, в Ненецком автономном округе — 11 113 рублей.

Петербург оказался на седьмом месте среди регионов — 10 480 рублей за килограмм. За год цена в городе выросла на 3,1%. В Москве икра стоила дешевле — 9745 рублей, причем за год она подешевела почти на 7%.

В Ленинградской области средняя цена была еще ниже — 8570 рублей за килограмм, практически без изменений к прошлому июню: рост составил лишь 0,4%.

Самая дешевая икра, по данным Росстата, оказалась на Чукотке — 7193 рубля за килограмм. Далее идут Якутия — 7512 рублей, Удмуртия — 7523 рубля, Еврейская автономная область — 7541 рубль и Челябинская область — 7623 рубля.

Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешевым регионом достигла 4728 рублей, или примерно 1,7 раза. Стандартная банка весом 95 граммов в пересчете со средней российской цены обходится примерно в 894 рубля. В Севастополе — в 1132 рубля, на Чукотке — в 683 рубля.

Где икра дорожает быстрее всего

Снижение средней цены по стране вовсе не означает, что икра дешевеет везде. В некоторых регионах она за год прибавила сразу несколько десятков процентов.

Сильнее всего цены выросли в Северной Осетии — на 41,6%, хотя сам килограмм там всё еще стоил ниже среднего по стране — 8915 рублей. В Адыгее рост составил 36,9%, в Тюменской области — 36,1%, на Чукотке — 24,4%, на Сахалине — 17,8%, на Камчатке — 16,6%.

Особенно любопытна ситуация на Чукотке: несмотря на один из самых высоких темпов подорожания, там сохраняется самая низкая абсолютная цена среди российских регионов.

Наиболее заметно икра подешевела в Тамбовской области — на 14,7%, в Крыму — на 14,3%, в Архангельской области без учета Ненецкого округа — на 7,9%, в Смоленской области — на 7,5%, в Мурманской области — на 7,4%.

Мурманская область при этом остается второй по стоимости икры в стране. То есть продукт там заметно подешевел, но всё равно остался очень дорогим.

«Первая икра всегда дорогая»

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин также считает, что отдельные предложения по 15–20 тысяч рублей нельзя воспринимать как новую среднюю цену красной икры. Сейчас на рынке одновременно присутствуют остатки предыдущего сезона и первые, пока небольшие партии икры новой путины. Именно свежий продукт в начале промысла традиционно продается дороже.

Первая икра во Владивостоке всегда дорогая. Александр Фомин исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

По его словам, в июне и июле такие цены могут возникать на месте добычи как разовые всплески. До магазинов центральной части России свежая икра новой путины доходит не сразу: массовое поступление начинается ближе к августу - сентябрю. Поэтому сравнивать первые партии во Владивостоке с обычной розничной ценой в Москве или Петербурге некорректно.

Зимой, напомнил Фомин, красную икру можно было купить примерно за 8–10 тысяч рублей за килограмм. Цена первых партий нового сезона на уровне 15 тысяч рублей означала прибавку примерно на 30% к среднегодовому уровню. Для начала путины такая разница, по его оценке, не является чрезвычайной: по мере роста вылова предложение увеличивается, а цены обычно постепенно выравниваются.

Икра при этом составляет лишь небольшую часть массы добытого лосося — в среднем около 4%. Поэтому даже заметный улов рыбы не превращается в сопоставимый объем икры. Из 100 килограммов лосося получают в среднем несколько килограммов готового продукта, причем итог зависит от вида рыбы, пола, зрелости и сроков подхода к нерестилищам.

На цену влияет и то, какой именно лосось пошел на нерест. Основную массу российской красной икры обычно дает горбуша — самый многочисленный из промысловых тихоокеанских лососей. Икра кеты крупнее и обычно стоит дороже, у нерки икринки мельче и имеют более выраженную горчинку. Чавыча встречается значительно реже, поэтому первые партии ее икры могут продаваться по особенно высоким ценам. В таком случае покупатель платит не только за сам продукт, но и за ограниченное предложение конкретного вида.

Ситуацию осложняет цикличность лососевой путины. Подходы горбуши по четным и нечетным годам могут сильно различаться, причем своя динамика складывается в каждом промысловом районе. Поэтому результат одного сезона нельзя механически переносить на следующий. На объем вылова влияют температура и состояние моря, кормовая база, условия миграции и количество рыбы, вернувшейся к местам нереста.

Чего ждать?

В 2026 году прогноз вылова тихоокеанских лососей заметно скромнее прошлогоднего. Ожидается около 227 тысяч тонн против 335,5 тысячи тонн в 2025 году, а возможный объем производства икры оценивается приблизительно в 8 тысяч тонн. Но окончательная картина станет понятна лишь по ходу путины: прогнозы могут корректироваться как в меньшую, так и в большую сторону.

По оценке Фомина, сокращение ожидаемого улова уже влияет на стоимость красной рыбы: рынок заранее учитывает вероятность более ограниченного предложения. Однако это еще не означает автоматического удвоения цены икры для покупателя. Между выловом и магазинной полкой находятся переработка, заморозка, фасовка, перевозка, хранение и торговля. На каждом этапе цена может меняться, а у небольших банок стоимость килограмма почти всегда оказывается выше, чем у крупной упаковки.

Есть у рынка и еще одна особенность: красную икру россияне покупают крайне неравномерно. Основной спрос приходится на последние недели декабря. В другое время года это сравнительно медленно оборачиваемый товар, который магазины держат, прежде всего, для ассортимента. К Новому году даже при достаточном предложении цена может расти из-за ажиотажного спроса: деликатес покупают и те, кто почти не берет его в течение года.

При этом возвращения к очень дешевой красной икре участники рынка не ждут. Фомин связывает это не только с объемом путины, но и с ростом расходов рыбодобывающих предприятий. Случавшееся в 2000-х годах сочетание рекордных уловов, большого объема нелегальной продукции и схем ухода от обязательных платежей временно сделало икру необычно доступной, но одновременно создавало проблемы с ее происхождением и качеством. Сейчас легальный продукт несет значительно больше издержек.