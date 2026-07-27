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Животные «Это монстр!» Подросток из Москвы поймал в Ярославской области 97-килограммового сома — видео

«Это монстр!» Подросток из Москвы поймал в Ярославской области 97-килограммового сома — видео

Как ему удалось вытащить такого гиганта

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Рыбаки из Москвы выловили в Ярославской области огромного сома | Источник: Глеб СеменовРыбаки из Москвы выловили в Ярославской области огромного сома | Источник: Глеб Семенов

Рыбаки из Москвы выловили в Ярославской области огромного сома

Источник:

Глеб Семенов

Рыбаки из Москвы поймали 97-килограммового сома в Ярославской области. Глеб Семенов и его семья отправились за уловом на Рыбинское водохранилище. Расположились в местечке, куда приезжают довольно часто — в районе села Брейтово в русле реки Мологи.

Рыбалкой увлекаются все члены большой семьи Глеба — и жена, и дети, и братья. Пресноводного гиганта, кстати, поймал его 15-летний сын Илья. Подросток учится в московской школе № 1287. Сейчас он на каникулах, а потому с радостью разделяет общее увлечение семьи.

«Мы давно рыбачим семьей, в том числе, давно ловим сомов. Профессионалами или спортсменами нас не назовешь, но мы опытные любители», — объяснил Глеб.

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В тот день, 17 июля, сом-гигант был не единственным уловом семьи — из воды удалось вытащить около 15 рыб. Например, супруга Глеба поймала 38-килограммового сома.

Супруге Глеба тоже достался крупный улов | Источник: Глеб СеменовСупруге Глеба тоже достался крупный улов | Источник: Глеб Семенов

Супруге Глеба тоже достался крупный улов

Источник:

Глеб Семенов

Для приманки сомов рыбаки использовали квок — это специальная колотушка, которая ударяет по воде и издает громкий булькающий звук. Он привлекает крупную рыбу из ям и заставляет ее подниматься к поверхности, к наживке.

«Мы давно увлекаемся таким способом ловли сома. Одновременно с тем, как рыбак издает звук с помощью квока, он опускает удочку под лодку. Сом, который поднимается на поверхность, замечает наживку и клюет», — объяснил Глеб.

В тот день вытащить из воды удалось около 15 рыб | Источник: Глеб СеменовВ тот день вытащить из воды удалось около 15 рыб | Источник: Глеб Семенов

В тот день вытащить из воды удалось около 15 рыб

Источник:

Глеб Семенов

Однако размеры одного сома поразили даже таких опытных рыбаков, как Семеновы. Вытаскивать великана из воды Илье помогали его дяди — иначе, он бы просто не справился с рыбой. Взвешивали гиганта вчетвером — делать это пришлось на протяжении нескольких минут. Но когда на весах появилось число 97, все радостно загалдели.

Гиганта было решено выпустить обратно в водохранилище. Процесс семья сняла на видео.

«Приступаем к торжественной процедуре отпускания нашего самого большого сома весом 97 килограммов. Это монстр!» — говорит Глеб на записи.

Как ловили и взвешивали 97-килограммового сома

Источник:

Глеб Семенов

Семья уверена — им удалось установить новый рекорд. Ранее в Рыбинском водохранилище доставали сомов с максимальным весом в 90 килограммов.

«Мы читали в интернете, что самый большой официально-зарегистрированный сом, который был пойман в Рыбинском водохранилище, весил 90 килограммов. Мы подумали, что наш сом перебивает этот рекорд», — рассказал Глеб.

Крупные сомы водятся и в Которосли. В 2021 году рыбак из Ярославля умудрился поймать 25-килограммовую рыбу прямо в черте города.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Сом Рыбалка Улов Рыбинское водохранилище
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Комментарии
4
Гость
3 минуты
Есть сома таким весом не рекомендуется из-за жесткого мяса, специфического запаха и накопленных за долгие годы токсинов. Сом такого веса имеет возраст несколько десятков лет. Его волокна становятся очень жесткими и «резиновыми».Крупные хищники сильно пахнут тиной, жир приобретает неприятный привкус, который трудно убрать специями.Будучи донной рыбой, старый сом накапливает в организме тяжелые металлы, пестициды и органическую грязь из водоема.Если водоем возле заводов или городов, есть такую рыбу опасно для здоровья.
Гость
23 минуты
И зачем? Сом там годами плавал и его взяли и убили они же его даже есть не будут, только для фото повеселить свое эго что больше всех.
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Гость
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