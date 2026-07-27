«Это монстр!» Подросток из Москвы поймал в Ярославской области 97-килограммового сома — видео

Рыбаки из Москвы выловили в Ярославской области огромного сома Источник: Глеб Семенов

Рыбаки из Москвы поймали 97-килограммового сома в Ярославской области. Глеб Семенов и его семья отправились за уловом на Рыбинское водохранилище. Расположились в местечке, куда приезжают довольно часто — в районе села Брейтово в русле реки Мологи.

Рыбалкой увлекаются все члены большой семьи Глеба — и жена, и дети, и братья. Пресноводного гиганта, кстати, поймал его 15-летний сын Илья. Подросток учится в московской школе № 1287. Сейчас он на каникулах, а потому с радостью разделяет общее увлечение семьи.

«Мы давно рыбачим семьей, в том числе, давно ловим сомов. Профессионалами или спортсменами нас не назовешь, но мы опытные любители», — объяснил Глеб.

В тот день, 17 июля, сом-гигант был не единственным уловом семьи — из воды удалось вытащить около 15 рыб. Например, супруга Глеба поймала 38-килограммового сома.

Супруге Глеба тоже достался крупный улов Источник: Глеб Семенов

Для приманки сомов рыбаки использовали квок — это специальная колотушка, которая ударяет по воде и издает громкий булькающий звук. Он привлекает крупную рыбу из ям и заставляет ее подниматься к поверхности, к наживке.

«Мы давно увлекаемся таким способом ловли сома. Одновременно с тем, как рыбак издает звук с помощью квока, он опускает удочку под лодку. Сом, который поднимается на поверхность, замечает наживку и клюет», — объяснил Глеб.

В тот день вытащить из воды удалось около 15 рыб Источник: Глеб Семенов

Однако размеры одного сома поразили даже таких опытных рыбаков, как Семеновы. Вытаскивать великана из воды Илье помогали его дяди — иначе, он бы просто не справился с рыбой. Взвешивали гиганта вчетвером — делать это пришлось на протяжении нескольких минут. Но когда на весах появилось число 97, все радостно загалдели.

Гиганта было решено выпустить обратно в водохранилище. Процесс семья сняла на видео.

«Приступаем к торжественной процедуре отпускания нашего самого большого сома весом 97 килограммов. Это монстр!» — говорит Глеб на записи.

Как ловили и взвешивали 97-килограммового сома Источник: Глеб Семенов

Семья уверена — им удалось установить новый рекорд. Ранее в Рыбинском водохранилище доставали сомов с максимальным весом в 90 килограммов.

«Мы читали в интернете, что самый большой официально-зарегистрированный сом, который был пойман в Рыбинском водохранилище, весил 90 килограммов. Мы подумали, что наш сом перебивает этот рекорд», — рассказал Глеб.