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Авто Тест Хаять АВТОВАЗ каждый умеет, но что вы реально знаете про завод? Тест для истинных тазофилов

Хаять АВТОВАЗ каждый умеет, но что вы реально знаете про завод? Тест для истинных тазофилов

В честь юбилея предприятия отвечаем на 15 вопросов (и вспоминаем молодость)

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Бит, крашен, с пробегом по России | Источник: Артем КрасновБит, крашен, с пробегом по России | Источник: Артем Краснов

Бит, крашен, с пробегом по России

Источник:

Артем Краснов

Днем рождения АВТОВАЗа считаются несколько дат, например, первый автомобиль сошел с конвейера в апреле 1970 года. Но в июле 1966-го подписано постановление о строительстве автозавода в городе Тольятти, и именно сейчас здесь отмечают 60-летие предприятия, возникшего на берегах Жигулевского моря (так в шутку называли Куйбышевское водохранилище).

В честь серьезной даты мы подготовили для вас тест из 15 вопросов, связанных с АВТОВАЗом. Если ответите на 12 правильно — вы истинный тазофил!

ТестПройден 2 раза
Что вы знаете про АВТОВАЗ?
Источник:
Артем Краснов

Последняя «новинка» АВТОВАЗа — модернизированная «Нива». А вот как выглядела бы «Нива», если бы из России не ушел концерн Renault. Не менее интересна и модель, которая должна была сменить «Весту», но увы…

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Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
АВТОВАЗ Lada Автопром
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