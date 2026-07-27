Хаять АВТОВАЗ каждый умеет, но что вы реально знаете про завод? Тест для истинных тазофилов

Днем рождения АВТОВАЗа считаются несколько дат, например, первый автомобиль сошел с конвейера в апреле 1970 года. Но в июле 1966-го подписано постановление о строительстве автозавода в городе Тольятти, и именно сейчас здесь отмечают 60-летие предприятия, возникшего на берегах Жигулевского моря (так в шутку называли Куйбышевское водохранилище).
В честь серьезной даты мы подготовили для вас тест из 15 вопросов, связанных с АВТОВАЗом. Если ответите на 12 правильно — вы истинный тазофил!
Последняя «новинка» АВТОВАЗа — модернизированная «Нива». А вот как выглядела бы «Нива», если бы из России не ушел концерн Renault. Не менее интересна и модель, которая должна была сменить «Весту», но увы…