Депутат Нина Останина сравнивала обсуждение закона о домашнем насилии с анекдотом

Депутат Госдумы Нина Останина сравнила ситуацию с законом о домашнем насилии с анекдотом. По ее словам, голосовать пока не за что, так как соответствующего законопроекта нет.
«Как в том анекдоте: человек ждал выигрыша по лотерейного билета, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать», — отметила депутат.
При этом Останина подчеркнула, что юридические нормы сами по себе не способны устранить проблему жестокого обращения. Она считает, что речь идет о системных вопросах, в частности о проблемах воспитания и общей тревожности в обществе.
Как вы считаете, нужен ли закон о домашнем насилии в России?
Тема закона о домашнем насилии в России активно обсуждалась в последние годы. Наиболее заметной стала версия законопроекта «О профилактике семейно‑бытового насилия» от 2019 года. Его разрабатывали при участии Совета Федерации, депутатов Госдумы и общественных организаций. В проекте предлагались меры профилактики, а также механизм защитных предписаний для жертв, в том числе возможность временно ограничить доступ агрессора к совместному жилью.
Документ вызвал широкий общественный резонанс: одни настаивали на необходимости закона, другие критиковали формулировки и опасались вмешательства в семью. В итоге документ не был внесен в Госдуму в окончательной редакции, а дальнейшая работа над ним фактически приостановилась.