Депутат Нина Останина сравнивала обсуждение закона о домашнем насилии с анекдотом

Останина не в первый раз высказывается о нашумевшем законе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Депутат Госдумы Нина Останина сравнила ситуацию с законом о домашнем насилии с анекдотом. По ее словам, голосовать пока не за что, так как соответствующего законопроекта нет.

«Как в том анекдоте: человек ждал выигрыша по лотерейного билета, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать», — отметила депутат.

Источник: «Вы слушали» / Telegram

При этом Останина подчеркнула, что юридические нормы сами по себе не способны устранить проблему жестокого обращения. Она считает, что речь идет о системных вопросах, в частности о проблемах воспитания и общей тревожности в обществе.

Как вы считаете, нужен ли закон о домашнем насилии в России? Да, необходим Нет, это не изменит ситуации Ни вижу никаких проблем с домашним насилием Мне всё равно

Тема закона о домашнем насилии в России активно обсуждалась в последние годы. Наиболее заметной стала версия законопроекта «О профилактике семейно‑бытового насилия» от 2019 года. Его разрабатывали при участии Совета Федерации, депутатов Госдумы и общественных организаций. В проекте предлагались меры профилактики, а также механизм защитных предписаний для жертв, в том числе возможность временно ограничить доступ агрессора к совместному жилью.