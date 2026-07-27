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Политика Депутат Нина Останина сравнивала обсуждение закона о домашнем насилии с анекдотом

Депутат Нина Останина сравнивала обсуждение закона о домашнем насилии с анекдотом

Проект не могут принять уже несколько лет

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Останина не в первый раз высказывается о нашумевшем законе | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОстанина не в первый раз высказывается о нашумевшем законе | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Останина не в первый раз высказывается о нашумевшем законе

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Депутат Госдумы Нина Останина сравнила ситуацию с законом о домашнем насилии с анекдотом. По ее словам, голосовать пока не за что, так как соответствующего законопроекта нет.

«Как в том анекдоте: человек ждал выигрыша по лотерейного билета, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать», — отметила депутат.

Источник:

«Вы слушали» / Telegram

При этом Останина подчеркнула, что юридические нормы сами по себе не способны устранить проблему жестокого обращения. Она считает, что речь идет о системных вопросах, в частности о проблемах воспитания и общей тревожности в обществе.

Как вы считаете, нужен ли закон о домашнем насилии в России?

Да, необходим
Нет, это не изменит ситуации
Ни вижу никаких проблем с домашним насилием
Мне всё равно

Тема закона о домашнем насилии в России активно обсуждалась в последние годы. Наиболее заметной стала версия законопроекта «О профилактике семейно‑бытового насилия» от 2019 года. Его разрабатывали при участии Совета Федерации, депутатов Госдумы и общественных организаций. В проекте предлагались меры профилактики, а также механизм защитных предписаний для жертв, в том числе возможность временно ограничить доступ агрессора к совместному жилью.

Документ вызвал широкий общественный резонанс: одни настаивали на необходимости закона, другие критиковали формулировки и опасались вмешательства в семью. В итоге документ не был внесен в Госдуму в окончательной редакции, а дальнейшая работа над ним фактически приостановилась.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Домашнее насилие Закон Нина Останина
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