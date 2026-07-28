Погода 28 июля укажет, какой будет осень — важные признаки

Дождь предвещает раннее начало осени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Во вторник, 28 июля, отмечается народно-христианский праздник — день Кирика и Улиты. В этот день православные чтят память раннехристианских мучеников.

В русской традиции день получил сразу несколько смыслов:

«Матушка Улита» — Иулитту считали женской заступницей, ей молились о здоровье детей и мире в семье.

«Кирики‑мокродырики» — так день прозвали из‑за частых дождей; поговорка отражала типичную для 28 июля погоду.

Середина лета. Считалось, что солнце в этот день светит особенно ярко, а его лучи будто «сжигают» негатив. Поэтому в домах широко открывали окна и проветривали жилье.

Приметы на 28 июля

По народным поверьям, по погоде 28 июля можно судить, какой будет осень и насколько рано она начнется в этом году.

Если в этот день утро пасмурное, то осень, как считается, будет холодной и дождливой. При этом ожидается обильный урожай грибов. Сильный ветер — знак ее раннего прихода. Ясный и теплый день предвещает теплый сентябрь и поздние заморозки.

По народным приметам, если к 28 июля листва начинает желтеть снизу, осень наступит очень рано, но будет затяжной. Об этом же говорит громкое и долгое кукование кукушки в лесу.

Народные традиции и обычаи

В этот день женщинам старались не давать тяжелой работы — считалось, что Улита покровительствует женскому труду и бережет силы хозяек. Мужчины в это время помогали по дому, а в поле старались не работать: верили, что там в полдень гуляет нечистая сила (так называемые «полуденницы»), которая может навести морок.

Знахари и травники 28 июля ходили за целебными растениями: считалось, что в этот день травы набирают особую силу.

Проветривание, мытье окон и «впуск» солнечного света воспринимались как способ очистить дом от дурной энергии.

Что нельзя делать в этот день