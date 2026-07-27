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Развлечения Обзор Анастасия Волочкова снялась в очень дерзком мини и показала чуть больше, чем надо: фото

Анастасия Волочкова снялась в очень дерзком мини и показала чуть больше, чем надо: фото

Соблазнительный образ балерины кого хочешь с ног сшибет

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Анастасия Волочкова в целом любит эпатировать публику, но на этот раз она превзошла сама себя | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUАнастасия Волочкова в целом любит эпатировать публику, но на этот раз она превзошла сама себя | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Анастасия Волочкова в целом любит эпатировать публику, но на этот раз она превзошла сама себя

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Еще пару недель назад Анастасия Волочкова объясняла, из-за чего она загремела в больницу с почерневшей ногой, а уже сегодня сияет на страницах своего блога в дерзком и соблазнительном образе, да и с ногами у нее, судя по фото, полный порядок. Впрочем, не только с ногами.

Анастасия Волочкова в целом известна своей любовью к эпатажу, но своим новым нарядом она подняла эту страсть на новый уровень. Кружева, атлас и смелое декольте, еле сдерживающее богатый внутренний мир балерины, составили такой вечерний аутфит, который моментально приковал к себе все взгляды.

Экспериментировать со стилем 50-летней артистке активно помогает ее близкая подруга Елена Галицына. Именно под ее руководством Волочкова облачилась в роскошное черное платье из кружева.

Мягкий лиф едва удерживал выдающиеся формы балерины.

— Сисечки вываливаются из него немного. Но ничего, большие, — представила Волочкова свой новый образ.

Анастасия Волочкова принарядилась к открытию студии своей подруги

Источник:

elena_galitsyna_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А юбка, которая на видео казалась достаточно длинной, пусть и с дерзким разрезом до самого бедра, легким движением руки превратилась в экстремальное мини.

Балерина никогда не упустит шанс похвастаться своими бесконечными ногами, а в этот раз она усилила эффект, добавив к образу соблазнительные чулки на резинках. Дерзкий стиль роковой женщины и профессиональный макияж привели Анастасию в полный восторг.

Реакция публики на модный перформанс оказалась предсказуемо бурной. Подписчики разделились на два лагеря. Одни оценили преображение и завалили артистку комплиментами, отметив, что с хорошим мейкапом она выглядит ухоженно и дорого. Другие традиционно обвинили Волочкову в полном отсутствии вкуса и игнорировании модных трендов.

Как известно, у каждой женщины в гардеробе должно быть маленькое черное платье | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Как известно, у каждой женщины в гардеробе должно быть маленькое черное платье | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
И его «маленьковость» каждая выбирает сама | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)И его «маленьковость» каждая выбирает сама | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Впрочем, иногда оно может оказаться совсем не платьем | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Впрочем, иногда оно может оказаться совсем не платьем | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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На случай важных переговоров можно надеть свитер | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На случай важных переговоров можно надеть свитер | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Больше всего хейтеров возмутило полное отсутствие бюстгальтера под тесным лифом и выставленные напоказ резинки чулок, которые многие посчитали верхом пошлости.

Впрочем, смутить или задеть экс-балерину Большого театра подобными выпадами невозможно. Анастасия с удовольствием позировала на камеру, искренне восхищаясь своим новым «луком». Звезда давно привыкла жестко отвечать недоброжелателям и за словом в карман не лезет. Сейчас ее жизнь настолько наполнена яркими событиями, что тратить драгоценное время на обиды из-за комментариев в соцсетях она просто не собирается.

Телевизионная жизнь артистки тоже бьет ключом: недавно балерина стала главной героиней романтического реалити «Свадьба вслепую» (16+), где за ее руку боролись сразу три кандидата.

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Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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Комментарии
2
Гость
7 минут
хороша старушка
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