НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

5 м/c,

зап.

 747мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,02
EUR 88,76
Откровения водолаза о работе
Атака БПЛА
Здесь был Пушкин
Ударил кулаком пенсионерку
Закрыли детсад
Ярославцы об атаке БПЛА
Владелец ТЦ судится с мэрией
Восемь человек пострадали в ДТП
Авто Группа разбора Подробности Месть на дороге закончилась аварией: разбираем ДТП, в котором водитель решил «наказать» обидчика

Месть на дороге закончилась аварией: разбираем ДТП, в котором водитель решил «наказать» обидчика

Столкновение двух автомобилей произошло в результате конфликта при перестроении

173
Момент столкновения при обгоне | Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.comМомент столкновения при обгоне | Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

Момент столкновения при обгоне

Источник:

ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

Очередное выяснение отношений на дороге закончилось небольшим, но принципиальным столкновением. Один водитель не захотел пропустить другого. Второй водитель решил отомстить, опасно подрезал, скрылся с места ДТП. Кто виноват и стоит ли проявлять такую железную принципиальность, когда ситуация грозит аварией?

Водитель с видеорегистратором движется во второй полосе, справа начинает перестраиваться черный седан. Водитель седана подает сигнал поворота, просится в полосу, начинает маневр, но его не пускают. После обгона автобуса седан догоняет машину с регистратором, подрезает ее и уезжает с места аварии — смотрите видео.

Источник:

ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

Водитель авто с регистратором так и написал: «Будущему лишенцу тоже привет, скрылся с места ДТП» — что подтверждает факт столкновения. Почему он так упорно не хотел пропускать черный седан? Может быть, потому что тот ехал по автобусной полосе, может, исходил из каких-то других принципов.

Кто неправ в этой ситуации?

Водитель с регистратором
Водитель черного седана
Не знаю

— В этом ДТП, с моей точки зрения, виноват водитель черного седана. Вот эти учителя на дороге — это бич современности. Учить должна автошкола, а мы должны ездить согласно правилам движения. И прилагать максимально возможные усилия, чтобы столкновения не произошло, — рассуждает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— Виноват водитель подрезавшего седана. Кроме нарушения правил перестроения, он также не выполнил требование ПДД и скрылся с места ДТП. Что образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ. Пропускать или нет — личное дело пропускающего. В любом случае всякая месть и «учеба» на дороге недопустимы, — говорит Денис Садовский, адвокат коллегии «Инюркон».

Ст. 12.27 КоАП РФ, п. 2: «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток».

Часто на дороге происходят такие аварийные ситуации, когда водители чувствуют себя обиженными и пытаются сразу же объяснить сопернику, что тот неправ, отомстить. Но это тупиковый вариант развития событий, он ведет к еще большему осложнению обстановки, к конфликтам.

Если уж сел за руль и выехал на улицы общего пользования, стоит сохранять выдержку, не поддаваться на провокации, избегать столкновений любыми возможными способами. И, конечно, придерживаться правил дорожного движения, где, собственно, и сказано, что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства» (п. 10.1 ПДД).

ПО ТЕМЕ
Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
Группа разбора ПДД ДТП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
57 минут
А вы как думали на дорогах тот же закон джунглей царит.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем