Месть на дороге закончилась аварией: разбираем ДТП, в котором водитель решил «наказать» обидчика

Момент столкновения при обгоне Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

Очередное выяснение отношений на дороге закончилось небольшим, но принципиальным столкновением. Один водитель не захотел пропустить другого. Второй водитель решил отомстить, опасно подрезал, скрылся с места ДТП. Кто виноват и стоит ли проявлять такую железную принципиальность, когда ситуация грозит аварией?

Водитель с видеорегистратором движется во второй полосе, справа начинает перестраиваться черный седан. Водитель седана подает сигнал поворота, просится в полосу, начинает маневр, но его не пускают. После обгона автобуса седан догоняет машину с регистратором, подрезает ее и уезжает с места аварии — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

Водитель авто с регистратором так и написал: «Будущему лишенцу тоже привет, скрылся с места ДТП» — что подтверждает факт столкновения. Почему он так упорно не хотел пропускать черный седан? Может быть, потому что тот ехал по автобусной полосе, может, исходил из каких-то других принципов.

Кто неправ в этой ситуации? Водитель с регистратором Водитель черного седана Не знаю

— В этом ДТП, с моей точки зрения, виноват водитель черного седана. Вот эти учителя на дороге — это бич современности. Учить должна автошкола, а мы должны ездить согласно правилам движения. И прилагать максимально возможные усилия, чтобы столкновения не произошло, — рассуждает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— Виноват водитель подрезавшего седана. Кроме нарушения правил перестроения, он также не выполнил требование ПДД и скрылся с места ДТП. Что образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ. Пропускать или нет — личное дело пропускающего. В любом случае всякая месть и «учеба» на дороге недопустимы, — говорит Денис Садовский, адвокат коллегии «Инюркон».

Ст. 12.27 КоАП РФ, п. 2: «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток».

Часто на дороге происходят такие аварийные ситуации, когда водители чувствуют себя обиженными и пытаются сразу же объяснить сопернику, что тот неправ, отомстить. Но это тупиковый вариант развития событий, он ведет к еще большему осложнению обстановки, к конфликтам.