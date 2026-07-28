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Политика Путин подписал новый закон: он дает Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС. Зачем это нужно

Путин подписал новый закон: он дает Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС. Зачем это нужно

Разбираемся в документе

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Сведения из ЗАГС станут доступны Минобороны | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUСведения из ЗАГС станут доступны Минобороны | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Сведения из ЗАГС станут доступны Минобороны

Источник:

Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минобороны и Росгвардии доступ к сведениям из Единого госреестра ЗАГС.

Цель документа — упростить бюрократические процедуры для военнослужащих и их семей. Как пояснили в Минобороны, это поможет оптимизировать работу ведомства и заметно сократить объем бумажной работы.

Что изменится благодаря закону:

  • данные об изменении семейного положения, количестве детей, смене имени или фамилии будут обновляться автоматически и в режиме реального времени;

  • военнослужащим и членам их семей не придется лично ходить по ведомствам и собирать справки, чтобы оформить положенные льготы и выплаты;

  • существенно упростится, например, постановка на учет для получения постоянного или служебного жилья. Количество нужных документов и сроки оформления сократятся в несколько раз за счет быстрой проверки данных о составе семьи;

  • командиры и начальники воинских частей смогут сами запрашивать сведения из реестра ЗАГС и оформлять документы для назначения соцвыплат. Это уменьшит число этапов согласования и ускорит подтверждение статуса военнослужащего, в том числе в зоне выполнения задач;

  • в целом назначение пособий, льгот и компенсаций для бойцов, гражданского персонала, ветеранов и их близких станет быстрее.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Минобороны Владимир Путин ЗАГС Закон
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Комментарии
3
Гость
45 минут
Очередная причина не женится.
Гость
1 час
цап царап и лягушку нужно варить медленно выглядят все тупее и самое главное ужаснее
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Гость
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