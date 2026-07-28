Путин подписал новый закон: он дает Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС. Зачем это нужно

данные об изменении семейного положения, количестве детей, смене имени или фамилии будут обновляться автоматически и в режиме реального времени;

военнослужащим и членам их семей не придется лично ходить по ведомствам и собирать справки, чтобы оформить положенные льготы и выплаты;

существенно упростится, например, постановка на учет для получения постоянного или служебного жилья. Количество нужных документов и сроки оформления сократятся в несколько раз за счет быстрой проверки данных о составе семьи;

командиры и начальники воинских частей смогут сами запрашивать сведения из реестра ЗАГС и оформлять документы для назначения соцвыплат. Это уменьшит число этапов согласования и ускорит подтверждение статуса военнослужащего, в том числе в зоне выполнения задач;