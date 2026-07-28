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Дороги и транспорт Как законно обустроить парковку во дворе многоэтажки — ответ Госдумы

Как законно обустроить парковку во дворе многоэтажки — ответ Госдумы

Решения о переустройстве территории принимают на общедомовом собрании

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В некоторых случаях требуется согласование с администрацией и владельцами инженерных сетей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ некоторых случаях требуется согласование с администрацией и владельцами инженерных сетей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В некоторых случаях требуется согласование с администрацией и владельцами инженерных сетей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жители многоквартирного дома могут решить на общем собрании, сделать ли больше места для парковки во дворе. Это возможно, если территория относится к общему имуществу. Однако в некоторых случаях требуется согласование с администрацией и владельцами инженерных сетей. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Расширить или обустроить парковку во дворе многоквартирного дома можно, но начинать необходимо с проверки границ и правового статуса земельного участка. Так, если территория входит в состав общего имущества дома, вопрос должен быть вынесен на общее собрание собственников», — пояснил Якубовский РИА Новости.

Он подчеркнул, что для голосования необходимо представить детальную схему организации парковочного пространства, предполагаемый перечень работ, источник финансирования и порядок последующего обслуживания территории. Количество необходимых голосов зависит от содержания решения.

Вопросы по благоустройству обычно решаются большинством голосов на собрании всех жильцов. Но если нужно определить, как использовать землю — поставить ограничения, забор или шлагбаум, то тут требуется не меньше двух третей голосов всех жильцов, пояснил Якубовский.

«Самого решения собрания недостаточно, если планируется расширять парковку за счет газона, вырубать деревья, проводить земляные работы или менять существующую схему движения. В таких случаях необходимо учитывать местные правила благоустройства и при необходимости согласовать работы с администрацией, владельцами инженерных сетей и другими уполномоченными органами», — подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что парковка не должна перекрывать пожарные проезды, подъезды к дому, тротуарам, выходам из подъездов и доступу к инженерным системам. Он также сказал, что при организации парковки нужно соблюдать санитарные нормы и обеспечить удобство для людей с ограниченными возможностями.

«Если свободная территория не входит в земельный участок дома и принадлежит муниципалитету, собственники не вправе самостоятельно распоряжаться этой землей. В таком случае необходимо обращаться в местную администрацию», — отметил он.

Возможность расширения парковки зависит от градостроительной документации, местных правил благоустройства и планов развития территории.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Парковка Двор Многоэтажка Собрание
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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Законно никак, двор же не резиновый.
Гость
1 час
Правильно, все должно быть по уму, учитывая коммуникации и подъезды служб. А не хаотично
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Гость
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