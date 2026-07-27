У Близнецов — карьера, у Львов — финансы: по каким сферам пройдется ретроградный Сатурн у знаков зодиака

Астролог дала гороскоп на ретроградный Сатурн Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С 26 июля по 10 декабря 2026 года Сатурн переходит в ретроградное движение. Ведический астролог из Ярославской области Мария Орлова рассказала, что в этот период многие начнут задавать себе вопросы: «Туда ли я иду?», «Чего я хочу?», «Не слишком ли много на себя беру?»

«Мир вокруг будто бы потеряет четкость. Обещания, данные наспех, могут обернуться проблемами. Придется говорить „нет“ тем, кто пытается вами манипулировать через жалость. К вам могут вернуться какие-то ситуации из прошлого, которые вы когда-то не закрыли. То, что вы не доделаете сейчас, вернется к вам позже в более сложной форме. В финансовой и профессиональной сферах могут обнаружиться дыры — какие-то непродуманные вложения, завышенные ожидания. Придется урезать бюджет и пересматривать свои планы», — рассказала астролог.

Ретроградное движение планет, о котором часто говорят астрологи, не означает, что небесные тела на самом деле двигаются в обратном направлении. Это лишь иллюзия при взгляде на небо с земли, возникающая из-за разницы в скоростях орбитального движения Земли и других планет.

Про словам Марии Орловой, сейчас нужно провести инвентаризацию всех своих проектов. Если какой-то из них уже не приносит радость или пользу, смело его закрывайте. Можно вернуться к старым навыкам или хобби, которые вы давно забросили. Возможно, они станут вашей новой опорой.

В период ретроградного Сатурна категорически не рекомендуется без тщательной проверки вступать в новые партнерства — личные или касающиеся бизнеса, начинать строительство, совершать крупные покупки, резко менять место жительства или работу. Впоследствии вы можете разочароваться в вашем выборе.

Также астролог дала рекомендации для знаков зодиака.

Овен

Вы можете почувствовать, что ваши мечты и интуиция вступают в конфликт с реальностью. Возможны проблемы со сном, ощущение тревоги, необъяснимые страхи. Сейчас лучше отложить крупные благотворительные инициативы: они могут обернуться против вас. При этом наступает хорошее время, чтобы бросить пагубные привычки, поработать над своим психологическим состоянием.

Телец

У вас под пересмотр могут попасть социальные связи. Вы можете разочароваться в ком-то из приятелей, а с кем-то дружба, наоборот, укрепится. Сейчас не время вступать в новые сообщества по интересам или подписывать коллективные петиции. Зато хорошо пересмотреть свои планы на ближайшие годы, подумать, не устарели ли они. Также можно переехать в новое место, но только если вы начали этот процесс до июля.

Близнецы

Ваша карьера и репутация сейчас будет находиться словно под лупой. Продвижение по карьерной лестнице и смену работы лучше не начинать: вас могут не понять, или условия окажутся хуже прежних. Пересмотрите свое резюме, обновите портфолио, но не рассылайте их до декабря. Кроме того, в этот период возможны конфликты с начальством. Чтобы не накалять обстановку, воздержитесь от резких высказываний. Зато можно взять на себя функции наставника для младших коллег, это укрепит ваш авторитет.

Рак

Вам лучше не планировать дальних поездок и не начинать учиться на новые специальности. Почитайте свою старую дипломную работу или философские книги: в них вы можете почерпнуть ценные идеи. Также вы можете пересмотреть свои взгляды на религию или духовные практики, но не стоит резко переходить к новым учениям.

Лев

У вас на первый план выйдут вопросы финансов, налогов, страховок. Не вкладывайте сейчас деньги в чужие проекты, не берите совместных с партнером кредитов. Проверьте свои страховые полисы и банковские вычеты: в них могут быть ошибки. Сейчас хорошее время, чтобы погасить старые долги и урегулировать долго тянущиеся наследственные споры. Также можно заняться своими хроническими заболеваниями.

Дева

Ваши партнерские отношения — и личные, и деловые — проходят проверку на прочность. Не вступайте сейчас в новый брак, не подписывайте деловые контракты. Зато можно пересмотреть брачный договор или условия сотрудничества с уже имеющимися партнерами. Возможны встречи с бывшими любимыми. Не начинайте с ними новые отношения, если в прошлом были веские причины расстаться.

Весы

У вас уязвимой становится тема здоровья, повседневных дел, получения помощи от других людей. В это время лучше не менять свой распорядок дня, не начинать новых диет, не записываться в новый спортзал. Займитесь анализом своего питания, уровня стресса. Возможно, вам и стоит изменить режим, но не резко. Отличное время для профилактического медосмотра, если он уже был назначен ранее.

Скорпион

Ретроградный Сатурн затронет ваши творческие проекты, отношения с детьми и увлечения. В этот период лучше не начинать новых романов, не играть в азартные игры и не инвестировать в искусство. Вернитесь к своему старому хобби, оно может стать источником дохода. Если у вас есть дети, сосредоточьтесь на укреплении их самостоятельности.

Стрелец

У вас на первый план выходят вопросы семьи и дома. Сейчас лучше не покупать новое жилье, не начинать ремонт: это может обернуться финансовыми потерями и затяжными проблемами. При этом хорошо избавиться от хлама, который копился годами. Также пересмотрите свои отношения с родителями, особенно с мамой, но без кардинальных решений (например, переезда к ним).

Козерог

Сейчас от вас требуют внимания сферы общения, документов, коротких поездок. Не подписывайте важные бумаги, не покупайте новый автомобиль, не начинайте учебных курсов. Перечитайте и перепроверьте старые контракты, удалите из контактов в телефоне людей, с которыми давно не общаетесь.

Водолей

Вы можете пересмотреть свои финансы и личные ценности. Не влезайте в долги, не берите кредиты и не покупайте дорогие вещи. Проанализируйте свои доходы и расходы за последние полгода. Возможно, вы захотите пересмотреть свою систему накоплений, продать что-то, что вам уже не нужно.

Рыбы

Этот период особенно важен для вас, так как Сатурн идет по вашему знаку зодиака. Вы можете почувствовать неуверенность в себе, желание сменить имидж, изменить свою внешность. Но помните, что сейчас не стоит делать пластические операции, кардинально менять прическу и гардероб. Лучше займитесь внутренним самосовершенствованием, проверьте, насколько актуальны ваши жизненные цели. Поработайте над самодисциплиной. Не корите себя за провалы, они лишь показывают, где нужно укрепить опору.