Красная Огненная Коза — символ 2027 года. Что заранее нужно сделать, чтобы привлечь удачу

В китайской традиции огонь олицетворяет энергию, обновление и уверенность Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Кто‑то ждет Новый год ради уютных вечеров и подарков, а кто‑то — чтобы заглянуть в восточный календарь и узнать, какой символ станет олицетворением следующего года. Мы решили разобраться, годом какого животного будет 2027‑й и какие стороны этого знака можно использовать, как подсказку для своих целей и планов.

Символ 2027 года

Согласно восточному календарю, 2027-й будет годом Козы. Но не обычной, а Красной Огненной. Дело в том, что в китайской астрологии каждый год связан с определенным цветом и одной из пяти стихий: водой, огнем, землей, деревом или металлом.

В китайской традиции огонь олицетворяет энергию, обновление и уверенность. С этой стихией также связывают красный цвет. В восточной культуре он считается счастливым, символизируя успех и удачу.

Когда наступит год Красной Огненной Козы

Официально год Козы начнется 6 февраля 2027 года. Именно в этот день будет отмечаться китайский Новый год. Его дату рассчитывают по лунному календарю, поэтому праздник в Китае и России приходится на разные числа.

Традиционно первый день нового года в Китае справляют во второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит после 21 декабря. Таким образом Новый год по восточному календарю наступает в период между 21 января и 20 февраля.

Что символизирует Коза в восточном гороскопе

В обычной жизни Козу часто считают упрямым животным, но в восточном гороскопе — этот знак ассоциируется в большинстве своем с положительными качествами: доброта, отзывчивость и забота о близких. Также сильные стороны этого знака — творческие способности и деликатность.

Кроме того, коза — это восьмое по счету животное в восточном 12-летнем календарном цикле. А в китайской культуре восьмерка — символ процветания и удачи. Поэтому не зря существует убеждение, что рожденные в год Козы обладают удачей и способны притягивать богатство.

Характеристика людей, рожденных в год Козы

В Китае к восточному календарю относятся с особым вниманием. Обычно человеку просто приписывают те черты характера, которыми наделяют животное-покровителя.

Людей, рожденных в год Козы, характеризуют как мягких, отзывчивых и надежных. Они обладают развитым чувством справедливости, добротой и богатым воображением. Но несмотря на мягкость, у них есть внутренняя сила и решительность, которые позволяют преодолевать трудности и добиваться целей.

При этом они стараются не обострять ситуацию, избегают грубости и конфликтов. Людям этого знака также свойственно сочувствовать другим, приходить на помощь, быть внимательными к чувствам окружающих.

В работе люди, рожденные в год Козы, лучше раскрываются там, где есть простор для творчества и человечности. Им комфортнее проявлять себя в среде, где есть поддержка, чем в жесткой конкурентной борьбе.

В отношениях эти люди заботливые и романтичные. Они ценят эмоциональную близость и стараются создать теплую, доверительную атмосферу. Семья и дом для них часто на первом месте.

Как привлечь удачу в 2027 году

В праздничном оформлении и одежде можно использовать оттенки, связанные со стихией огня. Наиболее подходящие цвета: красный, рубиновый и золотой.