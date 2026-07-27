Малышка на миллиард: суд арестовал элитную квартиру Игоря Крутого в Майами

Пока Игорь Крутой выступает на российской сцене, за его американские квадраты идет та еще борьба Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Скандал вокруг квадратных метров Игоря Крутого в Майами набирает обороты. Американский суд заблокировал элитное жилье маэстро. Композитора вместе с супругой Ольгой заподозрили в мошенничестве, из-за чего их роскошное семейное гнездышко площадью 450 квадратов оказалось под арестом.

По информации Mash, уголовный оттенок эта история получила из-за давних событий. В 2017 году квартирой Крутого заинтересовался миллиардер Олег Бурлаков, который планировал купить ее для своих детей. Но в 2021 году Бурлаков скоропостижно скончался от последствий коронавируса, так и не завершив покупку. Теперь дочери и сестра покойного бизнесмена обратились в органы. Родственники уверяют, что отдали Крутому необходимую сумму, но документы на право собственности так и не увидели.

Пока идут судебные разбирательства, на недвижимость наложены жесткие ограничения. Семья Крутых не имеет права продавать объект, оформлять дарственные и переписывать имущество на третьих лиц.

Единственная лазейка, которую оставил суд, — это возможность сдавать жилье в аренду. Правда, и тут у звездной пары возникли трудности. Сначала за апартаменты на элитном острове пытались выручить 65 тысяч долларов в месяц. Желающих не нашлось, поэтому ценник пришлось сбивать. В итоге арендаторов заселили со скидкой — за 50 тысяч долларов ежемесячно.

Семья композитора никак не комментирует происходящее. Хотя ранее адвокаты Крутых уверяли, что музыкант больше не владеет этими квадратными метрами в Майами, в официальных материалах дела Игорь и Ольга всё еще фигурируют в качестве главных ответчиков.

На данный момент суд по квартире Крутого поставлен на паузу. Слушания возобновятся только после того, как решится судьба наследства самого Олега Бурлакова, которое оценивается в сумму от 650 млн до 1,5 млрд долларов.

За эти деньги развернулась настоящая война между тремя сторонами: официальной семьей (вдовой миллиардера Людмилой и двумя дочерьми), кланом Казаковых (сестра покойного Вера и ее супруг Николай, которые неожиданно предъявили рукописное завещание Бурлакова, оформленное в Монако) и таинственной незнакомкой Софией Шевцовой, заявляющей, что воспитывает ребенка от ушедшего из жизни богача.

Распутать это дело американской Фемиде крайне сложно из-за «географического винегрета». Бурлаков был человеком мира: владел паспортами России, Украины и Канады, а жил по виду на жительство в Монако. Теперь юристам приходится увязывать законы сразу нескольких государств. Пока этот международный клубок не распутают, элитное жилье Крутых так и останется в подвешенном состоянии под судебным замком.

Квартиру, о которой идет речь, музыкант приобрел в свое время за 7,5 млн долларов, но сегодня ее рыночная стоимость взлетела почти до 14 млн. Обслуживание недвижимости тоже влетает в копеечку: ежегодно на налоги и содержание уходит в районе 140 тысяч долларов.

Объект расположен в одном из самых закрытых и статусных мест Флориды — на частном острове, куда посторонним не пройти. Добраться туда можно исключительно на вертолете или пароме, а среди ближайших соседей значатся основатель Amazon Джефф Безос, дочь американского президента Иванка Трамп и спецпосланник США по вопросам мира Джаред Кушнер.