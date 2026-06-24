Из-за подъема ярославского буксира в Петербурге ввели тотальный запрет на плавание по Неве

В Петербурге почти на двое суток остановлено движение на ключевом участке Большой Невы из-за ярославского буксира. Как сообщают наши коллег из «Фонтанки», распоряжение «с целью обеспечения безопасности проведения операции по судоподъему буксира „Капитан Ушаков“ накануне, 23 июня, подписал капитан Морского порта „Большой порт Санкт-Петербург“ Александр Волков.
Согласно документу, с полудня 23 июня и до 09:00 утра 25 июня все суда, не задействованные в спасательной операции, не смогут пройти по Неве от устья Мойки до впадения Екатерингофки.
Под действие распоряжения капитана попадают абсолютно все плавсредства — вне зависимости от того, под чьим флагом они ходят и кому принадлежат. Запрет распространяется не только на акваторию порта, но и на подходы к нему.
Распоряжение вступило в силу 23 июня и будет действовать до полного его исполнения.
Морской буксир «Капитан Ушаков» частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Судно находилось на достройке у причальной стенки «Балтийского завода», причал арендовал собственник — Ярославский судостроительный завод. В результате ЧП никто не пострадал. Точные причины до сих пор официально не названы.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Первоначальный материальный ущерб был оценен более чем в 1 млн рублей. Поднять буксир капитан порта потребовал до конца ноября 2025-го, однако у ЯСЗ возникли финансовые трудности, и судно так и перезимовало в воде. Активная подготовка к подъему началась в мае 2026-го. ЯСЗ настраивался завершить операцию в конце июня — в начале июля.