Из-за подъема ярославского буксира в Петербурге ввели тотальный запрет на плавание по Неве

В Санкт-Петербурге ввели полный запрет на участке Большой Невы из-за буксира «Капитан Ушаков» Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

В Петербурге почти на двое суток остановлено движение на ключевом участке Большой Невы из-за ярославского буксира. Как сообщают наши коллег из «Фонтанки», распоряжение «с целью обеспечения безопасности проведения операции по судоподъему буксира „Капитан Ушаков“ накануне, 23 июня, подписал капитан Морского порта „Большой порт Санкт-Петербург“ Александр Волков.

Согласно документу, с полудня 23 июня и до 09:00 утра 25 июня все суда, не задействованные в спасательной операции, не смогут пройти по Неве от устья Мойки до впадения Екатерингофки.

Под действие распоряжения капитана попадают абсолютно все плавсредства — вне зависимости от того, под чьим флагом они ходят и кому принадлежат. Запрет распространяется не только на акваторию порта, но и на подходы к нему.

Распоряжение вступило в силу 23 июня и будет действовать до полного его исполнения.

Морской буксир «Капитан Ушаков» частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Судно находилось на достройке у причальной стенки «Балтийского завода», причал арендовал собственник — Ярославский судостроительный завод. В результате ЧП никто не пострадал. Точные причины до сих пор официально не названы.