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Город Вместо бани в Ярославле могут построить многоквартирный дом

Вместо бани в Ярославле могут построить многоквартирный дом

Об этом сообщили в мэрии Ярославля

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Недостроенную баню на улице Громова никто не хочет покупать | Источник: Екатерина ЛещенковаНедостроенную баню на улице Громова никто не хочет покупать | Источник: Екатерина Лещенкова

Недостроенную баню на улице Громова никто не хочет покупать

Источник:
Екатерина Лещенкова

В Ярославле вместо недостроенной бани на улице Громова, 55 в Дзержинском районе может появиться жилой дом.

«Решено расширить виды разрешенного использования этого участка, добавив к ним многоквартирную жилую застройку», — сообщил 8 июля на заседании комиссии муниципалитета председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

Решение связано с тем, что с 2020 года, когда недострой на улице Громова изъяли у частного владельца, прошло уже девять аукционов по его продаже. Но ни на один из них не были поданы заявки от потенциальных покупателей. До конца 2026 года мэрия планирует завершить подготовку и выставить объект на торги уже в обновленном качестве.

Недостроенная баня находится на окраине Дзержинского района | Источник: Яндекс / Карты Недостроенная баня находится на окраине Дзержинского района | Источник: Яндекс / Карты

Недостроенная баня находится на окраине Дзержинского района

Источник:

Яндекс / Карты

Напомним, недострой стоит в этом месте уже много лет. Когда-то здесь задумали строительство бани на 50 мест, но работы так и не завершились. Сейчас степень готовности объекта составляет 55%. Площадь здания — 1406 кв. м., площадь участка под ним — 4500 кв. м.

Постепенно цена недостроя на торгах снижалась. Например, в 2022 году его выставляли на продажу за 20,8 миллиона рублей, в 2025 году уже за 16,6 миллиона рублей.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Отлично,что дом построят ,только когда это будет,опять в 30 или 32 году
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Гость
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