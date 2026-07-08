Вместо бани в Ярославле могут построить многоквартирный дом

Недостроенную баню на улице Громова никто не хочет покупать Источник: Екатерина Лещенкова

В Ярославле вместо недостроенной бани на улице Громова, 55 в Дзержинском районе может появиться жилой дом.

«Решено расширить виды разрешенного использования этого участка, добавив к ним многоквартирную жилую застройку», — сообщил 8 июля на заседании комиссии муниципалитета председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

Решение связано с тем, что с 2020 года, когда недострой на улице Громова изъяли у частного владельца, прошло уже девять аукционов по его продаже. Но ни на один из них не были поданы заявки от потенциальных покупателей. До конца 2026 года мэрия планирует завершить подготовку и выставить объект на торги уже в обновленном качестве.

Недостроенная баня находится на окраине Дзержинского района Источник: Яндекс / Карты

Напомним, недострой стоит в этом месте уже много лет. Когда-то здесь задумали строительство бани на 50 мест, но работы так и не завершились. Сейчас степень готовности объекта составляет 55%. Площадь здания — 1406 кв. м., площадь участка под ним — 4500 кв. м.