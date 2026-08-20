«Неудобства для пешеходов»: в центре Ярославля запретят кататься на электросамокатах

В Ярославле по пешеходному центру запретят ездить на самокатах. Об этом в Минтрансе и Госавтоинспекции заявили во время брифинга с журналистами 19 августа.
Ограничения коснутся центральных улиц, которые стали пешеходными: Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова. Замминистра — начальник отдела министерства дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Сергеев отметил, что запрет уже действует на Волжской набережной и улице Свободы.
«Там, где узкие тротуары и передвижение на средствах индивидуальной мобильности создаёт неудобства для пешеходов. Такие улицы определены, и пешеходная зона, в том числе, включена. С операторами средств индивидуальной мобильности этот вопрос будет проработан, и в схему движения будут включены эти участки», — объяснил Дмитрий Сергеев.
В новый пешеходный центр Ярославля пошли улицы, которые раньше были проезжими: улицы Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова.
1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост», которая занимается благоустройством. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.
Замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Сергей Беляев дополнил, что по средствам индивидуальной мобильности, в первую очередь проблемы вызывают электросамокаты.
«Есть определенные с ними сложности в плане квалификации, идентификации, они же не подлежат регистрации в государственной инспекции безопасности дорожного движения в каком-либо другом органе», — пояснил Сергей Беляев.
В 2023 году экс-мэр Ярославля, ныне глава администрации Люберец Владимир Волков, запретил ездить на самокатах по большинству центральных улиц столицы «Золотого кольца». Затем он запретил самокаты и в подмосковном городе. Об этом сообщили наши коллеги из MSK1.RU. Волков объяснил свое решение заботой о безопасности жителей.
Надо запрещать электросамокаты в Ярославле?