«Неудобства для пешеходов»: в центре Ярославля запретят кататься на электросамокатах

По пешеходному центру в Ярославле запретят движение на самокатах

В Ярославле по пешеходному центру запретят ездить на самокатах. Об этом в Минтрансе и Госавтоинспекции заявили во время брифинга с журналистами 19 августа.

Ограничения коснутся центральных улиц, которые стали пешеходными: Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова. Замминистра — начальник отдела министерства дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Сергеев отметил, что запрет уже действует на Волжской набережной и улице Свободы.

«Там, где узкие тротуары и передвижение на средствах индивидуальной мобильности создаёт неудобства для пешеходов. Такие улицы определены, и пешеходная зона, в том числе, включена. С операторами средств индивидуальной мобильности этот вопрос будет проработан, и в схему движения будут включены эти участки», — объяснил Дмитрий Сергеев.

В новый пешеходный центр Ярославля пошли улицы, которые раньше были проезжими: улицы Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова.

1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост», которая занимается благоустройством. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.