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Город «Неудобства для пешеходов»: в центре Ярославля запретят кататься на электросамокатах

«Неудобства для пешеходов»: в центре Ярославля запретят кататься на электросамокатах

Каких мест это коснется

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По пешеходному центру в Ярославле запретят движение на самокатах | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПо пешеходному центру в Ярославле запретят движение на самокатах | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

По пешеходному центру в Ярославле запретят движение на самокатах

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В Ярославле по пешеходному центру запретят ездить на самокатах. Об этом в Минтрансе и Госавтоинспекции заявили во время брифинга с журналистами 19 августа.

Ограничения коснутся центральных улиц, которые стали пешеходными: Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова. Замминистра — начальник отдела министерства дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Сергеев отметил, что запрет уже действует на Волжской набережной и улице Свободы.

«Там, где узкие тротуары и передвижение на средствах индивидуальной мобильности создаёт неудобства для пешеходов. Такие улицы определены, и пешеходная зона, в том числе, включена. С операторами средств индивидуальной мобильности этот вопрос будет проработан, и в схему движения будут включены эти участки», — объяснил Дмитрий Сергеев.

В новый пешеходный центр Ярославля пошли улицы, которые раньше были проезжими: улицы Максимова, Кирова, Депутатская, Депутатский переулок, а также участки улиц Нахимсона и Андропова.

1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост», которая занимается благоустройством. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.

Замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Сергей Беляев дополнил, что по средствам индивидуальной мобильности, в первую очередь проблемы вызывают электросамокаты.

«Есть определенные с ними сложности в плане квалификации, идентификации, они же не подлежат регистрации в государственной инспекции безопасности дорожного движения в каком-либо другом органе», — пояснил Сергей Беляев.

В 2023 году экс-мэр Ярославля, ныне глава администрации Люберец Владимир Волков, запретил ездить на самокатах по большинству центральных улиц столицы «Золотого кольца». Затем он запретил самокаты и в подмосковном городе. Об этом сообщили наши коллеги из MSK1.RU. Волков объяснил свое решение заботой о безопасности жителей.

Центр Ярославля ограничили для самокатчиков еще в 2023 году | Источник: Мария Романова / Городские медиаЦентр Ярославля ограничили для самокатчиков еще в 2023 году | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Центр Ярославля ограничили для самокатчиков еще в 2023 году

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Надо запрещать электросамокаты в Ярославле?

Можно запрещать заезд на определенных улицах, как сейчас это происходит
Надо запретить везде!
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Самокат Пешеходный центр Запрет
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Комментарии
76
Гость
2 минуты
Пешеходы их не волнуют. За плитку беспокоятся. Она не выдержит самокатчиков.
Гость
40 минут
Существует огромный спектр технических средств и инженерных наработок, которые способны подавить путем дистанционного воздействия на изделие в виде индивидуального мобильного средства передвижения, и никто никуда не поедет в местах их применения.
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Гость
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