Мастерица создает шикарные венцы, которые выставляют в музеях России и мира. Только посмотрите на них!

Несколько веков назад венцы и кокошники стоили целое состояние и многое говорили о владелице. Сегодня эти головные уборы трансформировались и стали трендовым аксессуаром модниц. Мастерица из Архангельска Жанна Баранова создает венцы: современные авторские и исторические реплики. Ее работы выставляют на музейных экспозициях не только в России, но и за рубежом. Мастерица показала свою коллекцию головных уборов — смотрите видео выше.
Художник-педагог Жанна Баранова последние семь лет воссоздает традиционные головные уборы Русского Севера и возрождает забытые технологии.
«В золотном шитье раньше использовали настоящие золотые нити, сегодня — их имитация. Техника появилась как повторение дорогих персидских тканей, которые не могли себе позволить. Это очень часто встречается, что у нас на Руси хотели что-то сделать подобное и получалось лучше, чем образец», — рассказала мастерица.
Важное отличие венцов: если волосы открыты — это девичий венец, если закрыты — женский. При этом головные уборы незамужних девушек часто были самыми дорогими: «В девочку вкладывались, чтобы показать статус семьи и она могла претендовать на более состоятельного жениха».
Сегодня, чтобы найти подходящие материалы для реплики венца, реконструктору требуется немало времени и средств. Жанна признаётся, что самый дорогой по себестоимости головной убор — венец с орлами. Он полностью украшен жемчугом, в него вложено около 60 тысяч рублей. Иногда, чтобы сделать точную копию, мастерица пользуется помощью ювелиров.
Старинную технологию Жанна Баранова переносит и в современные вещи. Мастерица создает авторские венцы для повседневной носки и торжества: под свадебное платье или даже современный костюм.
«Для меня очень важный момент — для чего человек покупает венцы. У авторских работ нет исторической ценности, и девушка может носить его как угодно. А реплика для меня больше, чем предмет или аксессуар, и хочется, чтобы у покупателя была хорошая цель», — объясняет хранительница ремесла.