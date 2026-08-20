Мастерица создает шикарные венцы, которые выставляют в музеях России и мира. Только посмотрите на них!

Смотрите, какие головные уборы носили женщины 200 лет назад Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Несколько веков назад венцы и кокошники стоили целое состояние и многое говорили о владелице. Сегодня эти головные уборы трансформировались и стали трендовым аксессуаром модниц. Мастерица из Архангельска Жанна Баранова создает венцы: современные авторские и исторические реплики. Ее работы выставляют на музейных экспозициях не только в России, но и за рубежом. Мастерица показала свою коллекцию головных уборов — смотрите видео выше .

Художник-педагог Жанна Баранова последние семь лет воссоздает традиционные головные уборы Русского Севера и возрождает забытые технологии.

«В золотном шитье раньше использовали настоящие золотые нити, сегодня — их имитация. Техника появилась как повторение дорогих персидских тканей, которые не могли себе позволить. Это очень часто встречается, что у нас на Руси хотели что-то сделать подобное и получалось лучше, чем образец», — рассказала мастерица.

Важное отличие венцов: если волосы открыты — это девичий венец, если закрыты — женский. При этом головные уборы незамужних девушек часто были самыми дорогими: «В девочку вкладывались, чтобы показать статус семьи и она могла претендовать на более состоятельного жениха».

Сегодня, чтобы найти подходящие материалы для реплики венца, реконструктору требуется немало времени и средств. Жанна признаётся, что самый дорогой по себестоимости головной убор — венец с орлами. Он полностью украшен жемчугом, в него вложено около 60 тысяч рублей. Иногда, чтобы сделать точную копию, мастерица пользуется помощью ювелиров.

Старинную технологию Жанна Баранова переносит и в современные вещи. Мастерица создает авторские венцы для повседневной носки и торжества: под свадебное платье или даже современный костюм.