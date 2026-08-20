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«Мой муж погиб»: мать двоих детей ищет свидетелей смертельного ДТП в Ярославской области

Второй участник пытается доказать свою невиновность

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В ДТП в Ярославской области погиб водитель | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиВ ДТП в Ярославской области погиб водитель | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

В ДТП в Ярославской области погиб водитель

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

Жена погибшего в Ярославской области 49-летнего водителя минивэна ищет очевидцев ДТП. Авария произошла около пяти часов утра 16 мая 2026 года на участке трассы Сергиев Посад — Колязин — Рыбинск — Череповец у деревни Михалево в Рыбинском округе.

Там столкнулись Cherry Tigo и минивэн Lada Largus. За рулем Cherry был 45-летний водитель. Вторым автомобилем управлял 49-летний Антон Черняк.

Тогда Госавтоинспекция сообщала предварительную причину столкновения. По данным правоохранителей, 45-летний водитель Cherry Tigo, который ехал со стороны Рыбинска по направлению в Углич, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Удар пришелся на водительскую сторону отечественного минивэна. Антон получил серьезные травмы и умер в машине скорой помощи. Водителя Cherry Tigo госпитализировали.

Передняя часть «Лады» оказалась разбита | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиПередняя часть «Лады» оказалась разбита | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Передняя часть «Лады» оказалась разбита

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

Теперь жена Антона пытается найти тех, кто мог стать свидетелем столкновения.

«Требуется помощь неравнодушных людей. В результате аварии мой муж погиб», — рассказала она 76.RU.

По ее словам, в то утро Антон ехал из Москвы в Рыбинск, чтобы заняться ремонтом в квартире.

«Мы в Рыбинске ремонтируем квартиру. И он ехал, просто чтобы продолжить ремонт в выходные дни. Вечером в пятницу я его проводила, а в субботу рассталась насовсем», — рассказала жена погибшего.

«Он нам соболезнует, но помогать не собирается»

По словам супруги Антона, недавно было возбуждено уголовное дело. Второй водитель, по ее словам, уже вышел из больницы и пытается доказать, что не виноват в аварии.

«Знаю, что второй водитель по уголовному делу борется, пытаясь доказать, что невиновен. Я с ним не общалась, он жив и здоров. на контакт не идет, только через следователя какие-то новости друг от друга узнаем. Он через следователя сказал, что нам соболезнует, но никак нам помогать не собирается. Что он не виноват», — рассказала супруга Антона.

Женщина пытается найти свидетелей ДТП, чтобы получить записи с видеорегистраторов и узнать о том, как авария произошла на самом деле. Водитель Cherry Tigo, по ее словам, утверждает, что на дороге в то утро была еще одна иномарка. Но пока доказательств тому нет.

«Второй водитель говорит, что по дороге он обогнал машину „Шкода“. Эту „Шкоду“ вроде, как будто бы ищут, но пока не нашли. Я собираюсь следующим этапом самостоятельно запрашивать видео с камер. На самом месте ДТП нет камер», — объяснила она.

По этой трассе ходят рейсовые автобусы

Источник:

Авто Новости Рыбинск / vk.com

Двое детей остались без отца

Жена Антона хочет добиться получения выплат от второго участника аварии. У нее на руках остались двое несовершеннолетних детей. После гибели супруга она стала единственным кормильцем в семье.

«По машинам назначены автотехнические экспертизы. и только после их проведения можно будет что-то с ними сделать. На запчасти [продать] или что-то в этом духе. А так они находятся в Ярославле на спецстоянке», — рассказала жена Антона.

Женщина просит свидетелей обращаться с информацией не к ней, а напрямую к следователю в Некоузском отделе полиции, ведущему дело. Связаться с ним можно через дежурную часть по телефонам: 8(48547)2-12-76 и 8(48547)2-17-76.

«Мне нужно, чтобы все было официально и приобщено к делу», — объяснила супруга Антона.

Если вы стали свидетелем данного ДТП, вы также можете сообщить об этом в редакцию удобным вам способом.

Звоните8-905-645-9232
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Очевидец Рыбинск
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Комментарии
9
Гость
1 час
Так из статьи я и не понял зачем свидетель. Вроде ГИБДД составили как произошло ДТП, выживший тоже говорит что ехал на обгон. Зачем свидетель? Или рыбинская фемида как всегда: ну он же беременный и ему можно ездить по центру с превышением скорости и влетать в автобус? Переводите дело в Москву, по месту жительства, может тогда будет толк.
Гость
1 час
А что, ни у одного из участников не стояло копеечного видеорегистратора? Дальновидно!
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Гость
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