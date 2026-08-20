«Обращалась супруга»: трех ярославцев вернули из украинского плена

В Россию вернулись 103 военнопленных Источник: Минобороны России / Telegram

19 августа между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными — 103 на 103. В их числе — ярославские бойцы. Такой информацией поделился Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Из плена возвращен 35-летний житель Ярославля Артем К. Он с 2023 года участвовал в специальной военной операции по контракту, в плену — с февраля нынешнего года. За содействием в его освобождении к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области обращалась супруга военнослужащего», — рассказал Сергей Бабуркин.

Помимо него, в списке вернувшихся из плена еще двое 39-летних жителей Ярославской области. Как отметил Сергей Бабуркин, дополнительная информация по ним уточняется.

Видео с обменянными россиянами выложили в канале Минобороны Источник: Минобороны России / Telegram

Как сообщили в Минобороны России, все российские военнослужащие находятся в Беларуси, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

«После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны», — рассказали власти.