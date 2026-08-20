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Страна и мир Спецоперация на Украине «Обращалась супруга»: трех ярославцев вернули из украинского плена

«Обращалась супруга»: трех ярославцев вернули из украинского плена

Что известно об обмене

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В Россию вернулись 103 военнопленных | Источник: Минобороны России / TelegramВ Россию вернулись 103 военнопленных | Источник: Минобороны России / Telegram

В Россию вернулись 103 военнопленных

Источник:

Минобороны России / Telegram

19 августа между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными — 103 на 103. В их числе — ярославские бойцы. Такой информацией поделился Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Из плена возвращен 35-летний житель Ярославля Артем К. Он с 2023 года участвовал в специальной военной операции по контракту, в плену — с февраля нынешнего года. За содействием в его освобождении к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области обращалась супруга военнослужащего», — рассказал Сергей Бабуркин.

Помимо него, в списке вернувшихся из плена еще двое 39-летних жителей Ярославской области. Как отметил Сергей Бабуркин, дополнительная информация по ним уточняется.

Видео с обменянными россиянами выложили в канале Минобороны

Источник:

Минобороны России / Telegram

Как сообщили в Минобороны России, все российские военнослужащие находятся в Беларуси, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

«После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны», — рассказали власти.

Ранее, в апреле, из плена домой вернулся 38-летний житель Тутаева Александр.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Обмен военнопленными Ярославец Боец Минобороны
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Комментарии
23
Гость
1 час
Слава Богу живы!
Гость
2 часа
Как же приятно на душе, что вернули наших парней! Полного им восстановления и возвращения в семьи!
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Гость
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