Установить приложения банков на телефон станет сложно — в чем причина

С каждым разом установка приложений банков становится всё сложнее Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Российским пользователям Android могут грозить длительные задержки при установке банковских приложений. Всё из‑за новых правил Google: установка приложений теперь может занимать до 24 часов. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, компания Google усиливает защиту пользователей от вредоносного ПО и поэтапно вводит более строгие правила для установки приложений от непроверенных разработчиков. Одна из новых мер — так называемый «период охлаждения». Перед загрузкой такого ПО пользователю придется ждать до 24 часов.

Проблема особенно актуальна для российских банковских приложений, так как из‑за санкций они не могут получить сертификат Google и потому попадают в категорию недоверенных. Сложности могут возникнуть и при использовании альтернативных магазинов приложений. Например, по словам Муртазина, сначала пользователю может потребоваться сутки на установку RuStore, а затем еще 24 часа — на загрузку через него банковского приложения.

«Из RuStore тебе нужно поставить приложение какого‑нибудь российского банка под санкциями. И вот у нас установка RuStore требует 24 часа ожидания. Дальше установка приложения банка — еще 24 часа», — пояснил аналитик в беседе с «Газетой.ru».

Задержки возможны не только при первичной установке: если потребуется переустановить приложение либо загрузка сорвется — пользователю, вероятно, снова придется столкнуться с периодом ожидания.