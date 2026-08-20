НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 749мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,36
EUR 96,73
Задержали дебоширов
Гибель животных после вакцинации
Какой на вкус Ярославль
Как купить идеальную квартиру
Курцына прооперировали в Ярославле
Проверили воздух после атак БПЛА
В ДТП погиб отец двоих детей
Движение у третьего моста
Страна и мир Установить приложения банков на телефон станет сложно — в чем причина

Установить приложения банков на телефон станет сложно — в чем причина

Пользователям придется долго ждать

286
С каждым разом установка приложений банков становится всё сложнее | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUС каждым разом установка приложений банков становится всё сложнее | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С каждым разом установка приложений банков становится всё сложнее

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Российским пользователям Android могут грозить длительные задержки при установке банковских приложений. Всё из‑за новых правил Google: установка приложений теперь может занимать до 24 часов. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, компания Google усиливает защиту пользователей от вредоносного ПО и поэтапно вводит более строгие правила для установки приложений от непроверенных разработчиков. Одна из новых мер — так называемый «период охлаждения». Перед загрузкой такого ПО пользователю придется ждать до 24 часов.

Проблема особенно актуальна для российских банковских приложений, так как из‑за санкций они не могут получить сертификат Google и потому попадают в категорию недоверенных. Сложности могут возникнуть и при использовании альтернативных магазинов приложений. Например, по словам Муртазина, сначала пользователю может потребоваться сутки на установку RuStore, а затем еще 24 часа — на загрузку через него банковского приложения.

«Из RuStore тебе нужно поставить приложение какого‑нибудь российского банка под санкциями. И вот у нас установка RuStore требует 24 часа ожидания. Дальше установка приложения банка — еще 24 часа», — пояснил аналитик в беседе с «Газетой.ru».

Задержки возможны не только при первичной установке: если потребуется переустановить приложение либо загрузка сорвется — пользователю, вероятно, снова придется столкнуться с периодом ожидания.

По оценке Муртазина, Google последовательно ужесточает контроль над экосистемой Android. Новые ограничения будут появляться постепенно, а к 2028–2029 годам компания может начать блокировать приложения, которые сочтет вредными.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Приложение Банк Телефон
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
2 часа
Нужна своя мобильная ОС. Без платформы ничего.
Гость
2 часа
Выводите деньги со вкладов пока ещё это не запрещено. Ведь всё потеряете, сколько уже раз было такое в нашей истории.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
Если акула есть, она не может не есть! Зубастый отзыв о новом триллере «Во власти страха» с Антонио Бандерасом
Надежда Губарь
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем