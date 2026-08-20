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Лето Слизни атакуют: как спасти цветник от вредителей — три копеечных способа

Слизни атакуют: как спасти цветник от вредителей — три копеечных способа

Агроном объяснила, как избавиться от слизней на даче

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Цветник нужно регулярно пропалывать и рыхлить | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUЦветник нужно регулярно пропалывать и рыхлить | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Цветник нужно регулярно пропалывать и рыхлить

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Слизни могут испортить любой цветник, но необязательно сразу же бросаться за химикатами. Агроном перечислила три способа, как избавиться от вредителя быстро и без лишних трат. Можно применять их не только в цветнике, но и на огороде.

Яичная скорлупа

Первый способ — механический. У слизней нет защиты, поэтому любые острые барьеры станут для них непреодолимы.

«Можно растолочь яичную скорлупу и посыпать вокруг цветов. Также подойдет хвойный опад или крупный песок», — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сладкие ловушки

Нужно взять небольшие тряпочки и обильно вымочить их в сладком компоте или пиве. Разложить в цветнике с вечера. Днем слизни прячутся. Они пойдут на запах укрытий и соберутся под тряпочками.

«Останется только в полдень пройтись в цветнике и собрать тряпочки. Слизней вытряхнуть в ведро с соленой водой. А вечером опять разложить пахучие приманки. Так постепенно от вредителя и избавитесь», — подчеркнула специалист.

Древесная зола

Еще один вариант барьера — древесная зола. Преодолеть ее без вреда для себя вредитель не сможет. Также зола станет дополнительным источником калия для растений.

Посыпать землю нужно будет после каждого дождя. Можно заменить золу горчичным порошком.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Цветы Вредитель
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