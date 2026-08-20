Слизни атакуют: как спасти цветник от вредителей — три копеечных способа

Цветник нужно регулярно пропалывать и рыхлить Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Слизни могут испортить любой цветник, но необязательно сразу же бросаться за химикатами. Агроном перечислила три способа, как избавиться от вредителя быстро и без лишних трат. Можно применять их не только в цветнике, но и на огороде.

Яичная скорлупа

Первый способ — механический. У слизней нет защиты, поэтому любые острые барьеры станут для них непреодолимы.

«Можно растолочь яичную скорлупу и посыпать вокруг цветов. Также подойдет хвойный опад или крупный песок», — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сладкие ловушки

Нужно взять небольшие тряпочки и обильно вымочить их в сладком компоте или пиве. Разложить в цветнике с вечера. Днем слизни прячутся. Они пойдут на запах укрытий и соберутся под тряпочками.

«Останется только в полдень пройтись в цветнике и собрать тряпочки. Слизней вытряхнуть в ведро с соленой водой. А вечером опять разложить пахучие приманки. Так постепенно от вредителя и избавитесь», — подчеркнула специалист.

Древесная зола

Еще один вариант барьера — древесная зола. Преодолеть ее без вреда для себя вредитель не сможет. Также зола станет дополнительным источником калия для растений.