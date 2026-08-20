«Место притяжения»: в Ярославле выставили на торги здание бывшей больницы

В Ярославле выставили на торги старинное здание Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru

В Ярославле выставили на торги здание бывшей больницы имени Семашко на улице 8 Марта, 5. Объявление появилось на сайте «Российский аукционный дом». Заявки принимают с 18 августа по 22 сентября, а 25 сентября проведут сами торги.

Начальная цена здания — 76 млн 323 тысяч 279 рублей. Шаг повышения цены, по которому желающие взять недвижимость могут вырваться вперед, составляет 3 млн 816 тысяч 163 рублей.

Участок, выставленный на торги Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru

За такую цену покупатель можно приобрести нежилое двухэтажное здание. В описании лота указано следующее: «Здание расположено в крупном жилом районе города Ярославля на большом земельном участке в окружении жилых многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой. В шаговой доступности расположен парк „Рабочий сад“ — место притяжения жителей района всех возрастов. Красноперекопский район — один из старейших, и в то же время динамично развивающихся районов города Ярославля».

Административное здание выглядит так Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru

Покупатель также получает движимое имущество — это ограждение, счетчики и щит.

«Вид разрешенного использования: для эксплуатации терапевтического корпуса», — отмечено в объявлении.

Коридоры внутри здания Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru Помещение не эксплуатируется Источник: Российский аукционный дом / catalog.lot-online.ru

Дом построен в 1939 году. Его площадь — 1928 квадратных метров.

Ранее в Ярославской области выставили на продажу комплекс бывшего интерната со старинным флигелем дворянской усадьбы. Здания находятся в селе Гагаринская Новоселка Переславского района. За участок площадью 17,6 тысячи кв. м с десятью постройками, в том числе с двухэтажным флигелем XIX века площадью 727 кв. м, просят 28,4 миллиона рублей.