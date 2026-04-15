«Опасения есть»: ресторатор высказался о будущем барной улицы Кирова в Ярославле

Предприниматель высказался об улице Кирова в Ярославле Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Под пристальным вниманием жителей Ярославля находятся заведения на центральной улице Кирова. За последние несколько месяцев множество разговоров и обсуждений вызвало закрытие баров, работавших там десятилетиями.

Из-за этого у ярославцев сложилось впечатление, что ресторанный бизнес кое-как выживает, а сама улица Кирова скоро и вовсе опустеет.

Однако, это не так. Ярославский ресторатор Александр Волненко вместе с партнерами ведет бизнес на центральных улицах города. И он уверен, что у улицы Кирова большой потенциал. А потому продолжает вкладываться в развитие ресторанов в этой локации.

Например, именно Александр Волненко арендовал помещения закрывшихся бара «Куба Либре» и ресторана «Мамука».

«У нас уже есть заведения рядом: кафе „Юность“ на Депутатской улице открылось не так давно, на улице Кирова в прошлом году открылся бар „Моряк и Чайка“, на Депутатском переулке у нас есть кафе „Чико“, кафе „Бармузей Васи Ложкина“ и еще несколько проектов, которые пока находятся в стадии создания», — рассказал Александр Волненко корреспонденту 76.RU.

«Все улицы перерыты»

Тот факт, что на Кирова вот-вот начнется ремонт по проекту создания пешеходного центра, тоже добавляет трудных моментов. Уже несколько месяцев разрыта соседняя Депутатская улица, где с тротуаров сняли плитку, на смену комфортным пешеходным дорожкам появились песчаные завалы и деревянные поддоны. И бизнес, и ярославцы с грустью смотрят на предстоящий летний сезон.

Александр Волненко подтвердил: дорожные работы отражаются на потоке гостей. Люди просто не хотят пробираться к заведениям по импровизированным «тротуарам» через кучи песка.

«Потому что все улицы перерыты. И, конечно, пешеходам и гостям наших заведений не очень удобно подходить, когда вокруг идет стройка. Но я надеюсь, что в те сроки, которые были установлены властями, ремонтные работы будут закончены. И станет еще лучше, чем было», — рассказал Александр Волненко.

Пройтись по Депутатской улице с момента начала ремонта стало настоящим квестом Источник: Алина Сардекова / 76.RU

По мнению предпринимателя, в перспективе благоустройство пешеходного центра пойдет лишь на пользу местным бизнесменам, если верить опыту других городов и стран. Александр Волненко считает, что летом в заведениях станет больше гостей-туристов, даже несмотря на ремонт.

А вот сами ярославцы могут начать реже посещать кафе и бары в центре города.

«Для местных жителей, наверное, будут некие проблемы, потому что парковка запрещена. Поэтому поток гостей, которые раньше приезжали на машинах пообедать, например, может стать меньше. Пока объективно судить тяжело, но такие опасения есть», — рассказал Александр Волненко.

«Возможно, она разделится»

При этом сама улица Кирова со временем может немного измениться за счет заведений, которые будут там работать.

«На сегодняшний день она скорее, больше барная, чем ресторанная. Но, возможно, она разделится: часть улицы будет барной, а часть ресторанной», — считает ресторатор Александр Волненко.

Предприниматель уверен: проблем с посещаемостью заведений на Кирова в перспективе не будет. Прогулочная улица всегда будет интересовать туристов.

«Кирова была есть и будет центральной улицей города. И никуда она не денется. Через многие годы она также останется основной пешеходной улицей», — считает Александр Волненко.

Ранее мы рассказывали, как предприниматели, работающие в будущей пешеходной зоне Ярославля, относятся к благоустройству. И что мешает им спокойно вести бизнес уже сейчас.