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Развлечения Интервью «Зрители хотят помочь со вставной челюстью»: как бродяга Велобабай стал звездой соцсетей и гидом-самоучкой

«Зрители хотят помочь со вставной челюстью»: как бродяга Велобабай стал звездой соцсетей и гидом-самоучкой

У него невероятная история — от Чернобыля до татарских деревень

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Велобабаю&nbsp;— 59 лет | Источник: Регина Алтынбаева / 116.RUВелобабаю&nbsp;— 59 лет | Источник: Регина Алтынбаева / 116.RU

Велобабаю — 59 лет

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Вы точно видели его в соцсетях — дедушку на велосипеде, которого в народе прозвали «Велобабай». Он колесит по Казани, снимает исторические места, подсказывает, куда сходить, и тестирует бюджетные столовые.

Наши коллеги из 116.RU узнали его историю: как он переехал из Казахстана на родину предков и стал одним из самых узнаваемых блогеров города — того, с кем каждый третий прохожий хочет сфотографироваться.

Источник:

116.RU

Эта история точно удивит — ведь до блогерства мужчина много путешествовал, работал в Чернобыле, дважды был женат и сейчас проводит экскурсии для души, не получая ничего взамен.

В этом материале мы будем называть нашего собеседника Велобабаем — он не афиширует настоящее имя и фамилию и считает, что никнейм передает его натуру: он очень любит велосипеды.

Видео из его блога

Источник:

Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Монтировать ролики его учит товарищ

Источник:

Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

«Отсюда родом все мои — мама, папа, дедушки, бабушки»

Гиду-самоучке 59 лет, он родом из казахстанского города Караганды. В России живет уже 12 лет — и всё это время у него нет постоянного места жительства. Несмотря на это, Велобабай всегда на позитиве. А сейчас, когда его узнают, ему особенно приятно гулять по улицам. Он признался, что зрители иногда помогают ему, например, подарили телефон, а еще хотят помочь со вставной челюстью. За это он им очень благодарен.

— В Казани у меня много родных, потому что под Казанью много деревень — это родина моих дедов и прадедов по линии папы и по линии мамы. Я знаю минимум 7 деревень, где родились мои предки. То есть отсюда родом все мои — мама, папа, дедушки, бабушки. Я сюда приезжал каждое лето, где бы я ни жил. Я помню Татарстан примерно с трех лет.

После переезда из родного города он жил в Новосибирске, Барнауле, Алтайском крае, Алматы. Он также побывал в Украине и Белоруссии. В Татарстан переехал в 2014 году, купил велосипед и уезжать не планирует — отмечает, что Казань сильно преобразилась и ему здесь очень комфортно. Велобабай учился в трех вузах: в Караганде — на математическом факультете, в Новосибирске — на механика и в казанском филиале Московского энергетического института.

— После Чернобыльского взрыва я даже побыл в зоне отселения полтора месяца и получил там дозу облучения. Это был 1988 год. После этого взрыва еще лет пять со всего Советского Союза мужчин мобилизовывали на разные строительные работы. Мы там занимались бетонированием. Мне повезло: я живой, здоровый, но немного нарушился иммунитет, и это повлияло на количество кальция. Например, зубы у меня легко выпали, — рассказал собеседник.

«Авторские экскурсии — это громко сказано. Это взгляд восхищенного дилетанта»

Сейчас он проводит экскурсии по Казани, но рассматривать это занятие как полноценную работу или профессию не готов — он просит называть это «взглядом восхищенного дилетанта, неофита без подготовки и образования».

— Это мой взгляд через призму условно дервиша, бродяги. А то, что это назвали в блоге «Авторские экскурсии», — это очень громко сказано. Я, например, могу рассказать, какой была Казань в моем детстве и какой стала. Конечно, этим экскурсиям добавляют максимальный ореол и шлейф академизма те ребята, которые помогают их проводить.

Источник: Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)Источник: Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Сам Велобабай считает, что в его манере рассказывать о городе есть какой-то шарм и «прикол», поэтому людям интересно его слушать. Зарплату за это он не получает — занимается для души.

Его любимые места в Казани — это Храм всех религий, комплекс «Туган авылым», IT-парк, Кремлевская набережная, набережная озера Кабан, Кремль и музеи внутри него. Гуляет он чаще всего по Кремлевской набережной, в экстрим-парке «Урам» и везде, где есть спортивные площадки. По словам блогера, в целом ему очень интересны все конфессии и религии.

«Все 12 лет живу на велосипеде»

Велобабай объяснил, что у него свободный и позитивный стиль жизни — ему так комфортно. Свобода проявляется даже во внешнем виде: он любит яркие вещи. Обычно закупается в секонд-хендах или принимает одежду от знакомых и просит дарить только красочные элементы. По его словам, гардероба хватает, чтобы регулярно обновлять образ.

— Я все 12 лет живу на велосипеде. Одеваюсь всегда ярко, необычно и странно — в целом такой образ сити-крейзи. Я этот термин воспринимаю позитивно. А всякие подобные словечки типа аутсайдер, сумасшедший, блаженный мне, наоборот, нравятся. Я себя так и воспринимаю — городской сумасшедший Велобабай. Но я безобидный сумасшедший, вреда не приношу и стараюсь полностью избавиться от агрессии и негатива, — смеется он.

Знакомые и подписчики помогают не только одеждой, но и деньгами. Но сам блогер об этом никогда не просит | Источник: Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)Знакомые и подписчики помогают не только одеждой, но и деньгами. Но сам блогер об этом никогда не просит | Источник: Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Знакомые и подписчики помогают не только одеждой, но и деньгами. Но сам блогер об этом никогда не просит

Источник:

Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер очень любит спорт. Любовь к нему привили братья: с детства он занимался велоспортом, футболом, волейболом, плаванием, бегом и легкой атлетикой.

— Сейчас я поддерживаю форму, так как это актуально и полезно для здоровья. Если я не буду этого делать, меня скрючит за секунду. У меня хронических заболеваний минимум шесть. Еще я люблю танцы, обожаю, когда в Казани танцуют. Я мечтаю, чтобы тут все танцевали на каждом шагу, как в Бразилии.

Источник:

Велобабай Казань / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Собеседник называет свой образ жизни «дарвинизмом» и приводит в пример то, что он даже не пользуется бытовой химией.

«Мы снимали тренировки, и они мне говорят: „Давай откроем блог“»

Бродяга-гид давно считает себя дедушкой, и в одном из городов его однажды прозвали бабаем. А бабай + велосипед = ник его канала.

Блог, который он ведет сейчас, не первый. Еще 10 лет назад знакомый студент создал ему страничку на Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ) и предложил рассказывать там интересные истории:

— Он снял туда множество сюжетов — видео и фото. Еще ко мне друг приходил, записал со мной 15 бесед на тему психологии, семейной жизни, любви, эзотерики, религии, образа жизни, питания.

Окончательно блог в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) оформился благодаря товарищам Велобабая. Именно они предложили «дедушке» завести страницу и снимать ролики. Один из них до сих пор помогает с ведением соцсети: монтирует видео и учит этому самого блогера.

— Они меня встретили случайно в октябре, и первый ролик сняли прямо при встрече. А потом в декабре мы снимали мои тренировки, и они мне говорят: «Давай мы откроем блог». А про экскурсии я им сказал изначально, что я их люблю.

Блогера очень радует, что его страничка растет. Ему интересно иногда заходить и смотреть, сколько человек его смотрят, но делает он это нечасто. Когда встречает подписчиков на улице, всегда спрашивает обратную связь по роликам.

— Вчера турист открывает аккаунт, а там — 11 600 подписчиков (сейчас уже 12,7 тысячи). Кстати, мне подписчики подарили б/у телефон, и, пользуясь случаем, я их всех благодарю. В будущем они обещали помочь с челюстями. Доктор меня уже смотрел — он друг подписчиков.

На улице Велобабая часто узнают. За время нашей беседы к нему подошли около 10 человек — и подростки, и взрослые.

— Я невероятно счастлив этому вниманию, мне это не надоело. Я ни разу не встретил негатива, никто не сказал плохого слова. Некоторые спрашивают: «А селфи бесплатное?», я говорю: «Конечно!» — и предлагаю записать видео-салям. Я обожаю передавать приветы в разные города.

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Источник:

Регина Алтынбаева / 116.RU

Блогерство приносит Велобабаю и приятные бонусы. В одном из видео он рассказал, что очень хотел попасть на концерт Zivert на VK Fest. Тогда ему прислали приглашение — он зажег под песни исполнительницы и остался очень доволен.

«И с женами общаюсь, и с дочками»

На пальце гида-самоучки можно заметить обручальное кольцо — Велобабай дважды был женат, он до сих пор общается с каждой из супруг, но не живет с ними.

— Каждая любимая для меня — целый мир, — признался собеседник.

У него также есть две дочери, внучка и внук — с ними он тоже поддерживает общение.

— Они живут в разных городах и странах. С дочками общаюсь, а когда внук начнет говорить — и с ним тоже буду. Пока только со внучкой — ей 4,5 годика. Я их люблю. Это огромное счастье.

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Регина АлтынбаеваРегина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Блогер Экскурсовод Бездомный Велосипед
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