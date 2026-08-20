Делюкс за 500 рублей! Как выглядят самые бюджетные отели Вьетнама — вы удивитесь

Эту страну в Юго-Восточной Азии недавно «распробовали» российские туристы и удаленщики Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вьетнам вслед за Таиландом набирает популярность у любителей моря, экзотики и недорогого отдыха. В этой стране Юго-Восточной Азии и так всё дешево, но мы посмотрели, сколько стоят здесь самые дешевые отели. Спойлер: по цене одной ночи проживания тут, во Вьетнаме, вы у себя на родине даже один раз в магазин не сходите!

Самый бюджетный отель Вьетнама

Если вам интересно, как выглядит максимально дешевое жилье во Вьетнаме, то отель Hương Mua Thu в горном Далате станет отличным примером. Двухместный номер с одной двуспальной кроватью и собственным балконом сдается по цене скромного обеда — всего за 410 рублей в сутки.

Для бюджетного отеля — очень достойно Источник: Booking

За эти деньги гостям предлагают удивительно щедрый набор удобств: собственную ванную комнату с душем, феном и тапочками, телевизор с плоским экраном, электрический чайник, вентилятор и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Бонусом идут бесплатный Wi-Fi, частная парковка, круглосуточная стойка регистрации и даже доставка еды в номер. Правда, бронировать такой вариант придется на свой страх и риск: у объекта пока нет ни одного отзыва или оценки от путешественников.

По-спартански в глубинке

Ненамного дороже двухместный номер в мини-гостинице Nha Nghi Anh Tuan, но обстановка тут куда более спартанская. Находится объект в деревне Банблех в Даклаке — это глубокая провинция на Центральном нагорье Вьетнама, куда добираются немногие туристы.

Ну очень минималистично Источник: Booking

За 435 рублей в сутки на двоих дают в пользование скромные 20 квадратных метров, где из удобств — лишь двуспальная кровать, собственная ванная комната, вентилятор, полотенца, терраса и бесплатный Wi-Fi.

Зато формально у жилья красуется максимально возможный рейтинг — 10 баллов из 10 с пометкой «великолепно». Правда, насколько он правдив, непонятно, ведь отметку поставил единственный гость.

Загадочный пансионат

Еще один бюджетный вариант в Далате — Maison Dalat Homestay, расположенный в районе Апсуан-Ан. Моря поблизости нет — до ближайшего побережья придется ехать часа три по серпантинам, зато за двухместный номер делюкс площадью 30 квадратных метров с одной большой двуспальной кроватью просят смешные деньги — 494 рубля в сутки.

Фото самого номера на сайте бронирования просто нет Источник: Booking Зато удобства — во всей красе Источник: Booking

При этом уровень комфорта здесь ощутимо выше: в распоряжении гостей есть кондиционер, собственная ванна, стиральная машина, телевизор с плоским экраном, фен, тапочки и бесплатный Wi-Fi. Из дополнительных плюсов — вид из окон, терраса, частная парковка и зеленый сад на территории апарт-отеля. Отзывов отель еще не успел получить, да и по фото видно, что здание недавно построили.

Бунгало в джунглях

Вообще, как оказалось, в Далате полно самого дешевого жилья во всём Вьетнаме (удаленщики, ни на что не намекаем). Еще один вариант бюджетной гостиницы — Dalat Inn Homestay. Главное преимущество этого места — удачное расположение относительно городских локаций: парк Ерсин находится всего в 1,4 км, площадь Лам Вьен — в 1,6 км, а живописное озеро Суан Хыонг — в 2,2 км.

Что-то на очень бюджетном и близко к природе Источник: Booking

Двухместный номер делюкс с одной двуспальной кроватью, собственной террасой, ванной комнатой и феном обойдется всего в 515 рублей в сутки за двоих, причем сейчас на проживание действуют скидки. Правда, сэкономить придется в ущерб сервису: у отеля неудовлетворительная оценка — всего 4,9 балла из 10 на основе десяти отзывов.

Приграничный курорт

Еще один бюджетный вариант, но уже на самом северо-западе страны — курортный комплекс Khu nghI duong Pe Luong, расположенный в деревне Бан Пе Луонг на границе с Лаосом. Этот регион славится зелеными холмами, искусственным озером Пе Луонг и историческими местами.

Для бюджетного номера неплохо Источник: Booking Отдых вдали от цивилизации Источник: Booking

За 522 рубля в сутки на двоих плюс 48 рублей налога гостям предложат двухместный номер с одной двуспальной или двумя отдельными кроватями, собственным санузлом и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из удобств в номере предусмотрены кондиционер, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi. На территории отеля также есть тропический сад.

Мотель на юге страны

Bang Bang Motel расположился в Кантхо — крупнейшем городе на юге Вьетнама в дельте реки Меконг. Отсюда рукой подать до крупнейшего мегаполиса страны, города Хошимин — примерно 3–4 часа езды на автобусе.

Обстановка в номерах — очень простая Источник: Booking Незамысловатые удобства Источник: Booking

Бюджетный двухместный номер с одной кроватью в этом мотеле обойдется всего в 580 рублей в сутки. У объекта высокий рейтинг — 8,9 балла из 10 на основе реальных отзывов туристов. В номерах есть бесплатный Wi-Fi и кондиционер в номере, а для бронирования даже не потребуется банковская карта. Единственный нюанс — персонал говорит исключительно по-вьетнамски.

Ня Чанг на минималках

Любимый россиянами Ня Чанг уже дороже — двухместный номер в самой бюджетной гостинице Nhа Nghi Lam Tung можно снять за 715 рублей в сутки, причем это цена со скидкой, а завтрак не входит в стоимость. В самом номере всё стандартно: кондиционер, собственная ванная комната, бесплатный Wi-Fi и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Нет скучным бежевым интерьерам Источник: Booking Вдобавок к кондиционеру есть еще и вентилятор Источник: Booking

Находится отель южнее городского центра, по дороге в аэропорт — до пляжа Нху-Тьен 2,9 км, до грязелечебницы — 3,5 км, а международный аэропорт Камрань расположен всего в 25 км, и при желании можно заказать платный трансфер прямо в отеле.

В Ханой — бюджетно

Остановиться в самом бюджетном отеле в Ханое — уже подороже: за ночь на минималках нужно отдать 728 рублей за двоих. Гостям за эти деньги обещают одну очень большую двуспальную кровать, номер с террасой и видом на город, отдельный санузел и бесплатный вай-фай.

В номере есть всё самое необходимое Источник: Booking

Кстати, у отеля есть и свой рейтинг — две звезды, а среди туристов он получил невысокую оценку — 5,1 по десятибалльной шкале.

Самый бюджетный вариант у моря

Любимые пляжи Фукуока заставят раскошелиться минимум на 844 рубля в сутки на двоих — именно столько стоит самое бюджетное проживание на этом острове в однозвездочном Lavender Garden Guest House. Он порадует высокими оценками: у гостевого дома куча отзывов и достойный рейтинг 8,9 из 10.

Фото тоже сделаны достойно Источник: Booking

Отель расположен в 1,8 км от популярного пляжа Онг-Ланг. В номере есть вентилятор и собственная ванная комната, а из бонусов — вид на окрестности, патио и личная терраса. На территории также доступны бесплатный интернет и ухоженный сад.

Самый дешевый номер в Муйне

Здесь за 902 рубля в сутки на двоих вы получите двухместный номер с одной кроватью в отельном комплексе Nha Nghi Van Hung. Главный плюс этого места — близость к морю: отель расположен всего в 100–200 метрах от песчаного пляжа Хонром.

Зато недорого и пляж в пешей доступности Источник: Booking