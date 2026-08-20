В Ярославле изменили маршруты транспорта на Толгин день

В Ярославле на два дня изменят маршруты популярных автобусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

20 и 21 августа общественный транспорт в Ярославле будет курсировать по скорректированным маршрутам. Изменения ввели на фоне проведения праздничных мероприятий в Свято-Введенском Толгском монастыре. Добраться до монастыря из центра Ярославля и из Красноперекопского района можно на трех автобусах:

№ 21 «Красная площадь — Очапки»;

№ 93 «Очапки — Ярославль Главный»;

№ 21Б «Резинотехника — Улица Павлова».

Автобусные маршруты № 21Т «Посёлок Толга — Очапки» и № 34 «Красная площадь — Толгский монастырь» 20 и 21 августа работают по расписанию.

Как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, данные маршруты будут следовать с заездом к Толгскому монастырю. Ранее в мэрии также ввели ограничения дорожного движение у монастыря с 12:00 до 21:00 20 августа и с 07:00 до 21:00 21 августа.

Свято-Введенский Толгский монастырь в Ярославле был основан в 1314 году на месте явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Толгской. Считается, что Толгская икона Божией Матери явилась 21 августа, дата считается днём основания монастыря.

У Толгского монастыря введут дорожные ограничения Источник: мэрия Ярославля

Расписание автобусов на Толгин день

20 августа

маршрут № 21: с 13:38 от остановки «Красная площадь» и с 13:30 от остановки «Очапки» рейсы выполняются с заездом к Толгскому монастырю. С 20:42 от остановки «Красная площадь» и с 20:47 от «Очапков» рейсы выполняются без заезда к монастырю;

маршрут № 93: с 13:46 от остановки «Очапки» и с 13:27 от остановки «Ярославль Главный» рейсы выполняются с заездом к Толгскому монастырю. С 20:35 от остановки «Ярославль Главный» и с 20:11 от остановки «Очапки» рейсы выполняются без заезда к Толгскому монастырю.

маршрут № 21Б: с 13:34 от остановки «Улица Павлова» до окончания движения рейсы выполняются с заездом к Толгскому монастырю.

21 августа

маршрут № 21: с 6:34 рейсы в обоих направлениях выполняются с заездом к Толгскому монастырю. С 20:42 от остановки «Красная площадь» и с 20:47 от остановки «Очапки» рейсы выполняются без заезда;

маршрут № 93: с 6:55 от «Очапков» и с 6:33 от остановки «Ярославль Главный» рейсы выполняются с заездом к монастырю. С 20:35 от вокзала «Ярославль Главный» рейсы следуют, , минуя монастырь.

маршрут № 21Б: с 6:46 от «Резинотехники» и с 7:10 от «Улица Павлова» до окончания движения рейсы выполняются с заездом к монастырю.