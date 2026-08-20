В Ярославле изменили маршруты транспорта на Толгин день

20 и 21 августа общественный транспорт в Ярославле будет курсировать по скорректированным маршрутам. Изменения ввели на фоне проведения праздничных мероприятий в Свято-Введенском Толгском монастыре. Добраться до монастыря из центра Ярославля и из Красноперекопского района можно на трех автобусах:
№ 21 «Красная площадь — Очапки»;
№ 93 «Очапки — Ярославль Главный»;
№ 21Б «Резинотехника — Улица Павлова».
Автобусные маршруты № 21Т «Посёлок Толга — Очапки» и № 34 «Красная площадь — Толгский монастырь» 20 и 21 августа работают по расписанию.
Как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, данные маршруты будут следовать с заездом к Толгскому монастырю. Ранее в мэрии также ввели ограничения дорожного движение у монастыря с 12:00 до 21:00 20 августа и с 07:00 до 21:00 21 августа.
Свято-Введенский Толгский монастырь в Ярославле был основан в 1314 году на месте явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Толгской. Считается, что Толгская икона Божией Матери явилась 21 августа, дата считается днём основания монастыря.
Расписание автобусов на Толгин день
20 августа
маршрут № 21: с 13:38 от остановки «Красная площадь» и с 13:30 от остановки «Очапки» рейсы выполняются с заездом к Толгскому монастырю. С 20:42 от остановки «Красная площадь» и с 20:47 от «Очапков» рейсы выполняются без заезда к монастырю;
маршрут № 93: с 13:46 от остановки «Очапки» и с 13:27 от остановки «Ярославль Главный» рейсы выполняются с заездом к Толгскому монастырю. С 20:35 от остановки «Ярославль Главный» и с 20:11 от остановки «Очапки» рейсы выполняются без заезда к Толгскому монастырю.
маршрут № 21Б: с 13:34 от остановки «Улица Павлова» до окончания движения рейсы выполняются с заездом к Толгскому монастырю.
21 августа
маршрут № 21: с 6:34 рейсы в обоих направлениях выполняются с заездом к Толгскому монастырю. С 20:42 от остановки «Красная площадь» и с 20:47 от остановки «Очапки» рейсы выполняются без заезда;
маршрут № 93: с 6:55 от «Очапков» и с 6:33 от остановки «Ярославль Главный» рейсы выполняются с заездом к монастырю. С 20:35 от вокзала «Ярославль Главный» рейсы следуют, , минуя монастырь.
маршрут № 21Б: с 6:46 от «Резинотехники» и с 7:10 от «Улица Павлова» до окончания движения рейсы выполняются с заездом к монастырю.
Добраться до Толги из центра Ярославля также можно на речном трамвайчике, его расписание и цены на проезд мы публиковали в этом материале.
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