Все педофилы в одном месте. Адвокат рассказала о плюсах и минусах единой базы насильников

Сервис «Насильник-педофил» планируют использовать для сбора данных о педофилах и идентификации неустановленных преступников или потерпевших. Там же будут сохранять доказательства по уголовным делам, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на автора инициативы Анастасию Удальцову.

«Я считаю создание такой системы необходимым. При этом речь должна идти не просто о формальном реестре, а о реально работающем механизме, который позволит предупреждать повторные преступления и защищать детей от педофилов. Буду оставаться в контакте с ведомствами для наиболее эффективной проработки всех деталей проекта», — заявила она.

Депутат добавила, что МВД готовит поправки к статье 242.1 УК РФ. Они введут ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями детей, независимо от цели их использования. Кроме того, полиция разрабатывает электронные браслеты для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.