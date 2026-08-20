Все педофилы в одном месте. Адвокат рассказала о плюсах и минусах единой базы насильников

В России заговорили о запуске реестра «Насильник-педофил», в котором будет информация о гражданах, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Система может заработать уже в следующем году. Адвокат Евгения Кротова, специализирующаяся на защите интересов детей, рассказала нашим коллегам из Е1.RU о плюсах и минусах такой единой базы. Далее — от первого лица.
Что известно о реестре
Сервис «Насильник-педофил» планируют использовать для сбора данных о педофилах и идентификации неустановленных преступников или потерпевших. Там же будут сохранять доказательства по уголовным делам, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на автора инициативы Анастасию Удальцову.
«Я считаю создание такой системы необходимым. При этом речь должна идти не просто о формальном реестре, а о реально работающем механизме, который позволит предупреждать повторные преступления и защищать детей от педофилов. Буду оставаться в контакте с ведомствами для наиболее эффективной проработки всех деталей проекта», — заявила она.
Депутат добавила, что МВД готовит поправки к статье 242.1 УК РФ. Они введут ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями детей, независимо от цели их использования. Кроме того, полиция разрабатывает электронные браслеты для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Статистика последних лет показывает, что количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, к сожалению, не снижается, а методы преступников становятся всё изощреннее. Вопрос лишь в том, как эти меры будут реализованы на практике, чтобы они действительно работали на благо подростков. Считаю, что единый реестр осужденных по такой статье — нужный инструмент.
Сегодня информация о педофилах разрознена по разным базам, что затрудняет раскрытие повторных преступлений и профилактику. Создание централизованной системы в рамках развития ИСОД (интегрированной информационной системы) МВД, которая поможет идентифицировать неустановленных преступников по изображениям и сохранять доказательства, — это шаг вперед.
Вопрос открытости или закрытости реестра требует отдельного взвешенного подхода. Сторонники открытого доступа, в частности депутат Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, считают, что граждане имеют право знать, кто живет рядом с их детьми, а открытый реестр станет сдерживающим фактором для потенциальных преступников.
Электронные браслеты — еще одна эффективная мера контроля. Сегодня административный надзор за педофилами во многом держится на участковых, а технические средства позволят отслеживать нарушения в реальном времени (но с задержкой) и запрет на посещение детских учреждений, школ, площадок. Это однозначный плюс.
Однако инициатива упирается в финансирование. Ранее Минфин поддержал идею только при наличии денег в бюджете. Я считаю, что экономия на безопасности детей недопустима, и средства нужно изыскать. Но при этом важно, чтобы применение браслетов было строго судебным. Также необходимо обеспечить надежную защиту персональных данных, особенно потерпевших, чтобы исключить любые риски, связанные с несанкционированным доступом к такой информации.
Минусы «реестра насильников»
С другой стороны, у этой инициативы существуют и критики. Ряд экспертов и парламентариев (в том числе депутат Виталий Милонов) полагают, что реестр необходим, но должен быть закрытым — доступ к нему следует предоставить только правоохранительным органам и, возможно, работодателям при приеме на работу в детские учреждения. Сторонники этого подхода указывают, что открытый доступ к такой информации может привести к самосуду и преследованиям со стороны граждан.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Михайловна Меркачева, чье мнение я глубоко уважаю, неоднократно поднимала тему комплексного подхода к этой проблеме. Она отмечает, что одного реестра недостаточно — необходима серьезная работа с медицинским сопровождением, лечением и учетом таких лиц. Также она обращает внимание на важность различия между медицинским диагнозом и юридической квалификацией: не каждого осужденного по статьям о преступлениях против детей следует называть педофилом, если отсутствует соответствующий психиатрический диагноз.
С этим трудно не согласиться. С медицинской точки зрения педофилия — это психическое расстройство, имеющее официальный диагноз. Однако в обывательском смысле педофилами часто называют всех осужденных по статьям о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, независимо от наличия или отсутствия у них данного диагноза. Такое смешение понятий создает правовую и социальную неопределенность, которую тоже необходимо учитывать при разработке мер. Именно поэтому мы должны подходить к решению проблемы системно, с учетом всех обстоятельств.
Вывод адвоката
Совершенствование законодательства в этой сфере — давно назревший вопрос. Речь идет о поправках в статью 242.1 УК РФ. Однако, если не доказан умысел на распространение, хранение и приобретение таких материалов, фигуранты часто остаются безнаказанными.
Предлагаемые изменения вводят ответственность за само хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу подобных материалов, независимо от цели их использования. Это закрывает главную лазейку, которой сегодня активно пользуются преступники.
Но здесь законодателю нужно четко определить критерии: что именно считать противоправным действием, как отличать осознанное деяние от случайного попадания файлов (например, через спам или автоматические загрузки). Это технические нюансы, но они критически важны, чтобы под удар не попали случайные люди. При правильной проработке эта норма станет мощным барьером для распространения такой мерзкой продукции.
Я поддерживаю весь комплекс предлагаемых мер реестр в рамках ИСОД МВД, браслеты, совершенствование законодательства. Как адвокат я призываю разработчиков сосредоточиться на тщательном изучении каждого нововведения. Нам нужна четкая и сбалансированная норма, которая не оставит шансов преступникам, но и не создаст рисков для добросовестных граждан.
Дети должны быть защищены, и эта защита должна быть продуманной, законной и эффективной.
Как вы считаете, нужен ли в России реестр педофилов и насильников?