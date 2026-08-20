«Выполнена развязка»: стало известно, как организуют движение у третьего моста в Ярославле

Как идет строительство третьего моста в Ярославле Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ярославской области

19 августа во время брифинга в Госавтоинспекции с представителями областных департаментов транспорта и дорожного хозяйства, а также образования озвучили любопытные данные о том, как изменится дорожное движение в Ярославле в связи с появлением третьего моста через Волгу.

Как отметил замминистра — начальник отдела министерства дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Сергеев, схема движения уже разработана. Мост будет иметь четыре полосы на подходах. У Тормозного шоссе строится развязка, которая позволит как заехать на мост, так и съехать с него.

«В перспективе у нас рассматривается вопрос реализации остальной части проекта Карабулинской развязки. Напомню, что он должен пройти через проспект Фрунзе, пересечь Московский проспект и дальше соединиться с Толбухинским мостом. Это последующие этапы», — рассказал журналистам Дмитрий Сергеев.

Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле — один из самых крупных инфраструктурных проектов Ярославской области за последние годы. Реализуется при федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость строительства — 28,7 млрд рублей. Стоимость всей развязки оценивается примерно в 100 млрд рублей.

Сейчас, по данным министра, реализуется этап строительства дороги от Тормозного шоссе до улицы Клубной.

«То, что касается в целом производства работ на этом объекте, да, со стороны Тормозного шоссе, наверное, самый такой уже активный участок», — объяснил чиновник.

Со стороны улицы Клубная, также в районе улиц Островных, после того, как закончится мостовая часть, дальше идет насыпь. Дорога также в четыре полосы. Вблизи улицы Клубная также выполнена развязка для того, чтобы можно было комфортно подняться на мост. Дмитрий Сергеев замминистра, начальник отдела министерства дорожного хозяйства и транспорта

По словам Дмитрия Сергеева, подрядчик уже приступил к строительству объездной дороги, которая будет выполнена в районе мостового перехода.

Открыть по ней движение планируют в августе. Однако как именно поедут автомобили и автобусы в объезд Тормозного шоссе в районе строительства моста, власти пока не объясняли. 76.RU продолжает делать запросы об этом.

Этапы Карабулинской развязки Узнать 1-й этап — путепровод у Толбухинского моста и через ж/пути в Красноперекопском районе;

2-й этап — путепровод через Московский проспект вдоль улицы Гоголя;

3-й этап — путепровод и развязка над проспектом Фрунзе;

4-й этап — строительство моста через Волгу;

5-й этап — развязка у улицы Университетская. Сейчас проект находится на четвертом этапе.

«Подрядчик будет выполнять строительство, так скажем, уже мостовой части над тормозным шоссе и реконструкцию непосредственно Тормозного шоссе, потому что там у нас также планируется увеличение полос с двух до четырех, а местами там до трех полос, надо брать еще разгонные полосы и полосы торможения», — поделился Дмитрий Сергеев.

Власти добавили, что подрядчик работает по графику. Завершить строительство моста планируют к 2029 году.

Ранее власти ответили, что следующим этапом после строительства третьего моста может стать возведение двухуровневой развязки над проспектом Фрунзе. Но детального проекта на этот участок пока нет.