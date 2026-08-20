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Город Карабулинская развязка «Выполнена развязка»: стало известно, как организуют движение у третьего моста в Ярославле

«Выполнена развязка»: стало известно, как организуют движение у третьего моста в Ярославле

Подробности Карабулинской развязки

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Как идет строительство третьего моста в Ярославле | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ярославской областиКак идет строительство третьего моста в Ярославле | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ярославской области

Как идет строительство третьего моста в Ярославле

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ярославской области

19 августа во время брифинга в Госавтоинспекции с представителями областных департаментов транспорта и дорожного хозяйства, а также образования озвучили любопытные данные о том, как изменится дорожное движение в Ярославле в связи с появлением третьего моста через Волгу.

Как отметил замминистра — начальник отдела министерства дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Сергеев, схема движения уже разработана. Мост будет иметь четыре полосы на подходах. У Тормозного шоссе строится развязка, которая позволит как заехать на мост, так и съехать с него.

«В перспективе у нас рассматривается вопрос реализации остальной части проекта Карабулинской развязки. Напомню, что он должен пройти через проспект Фрунзе, пересечь Московский проспект и дальше соединиться с Толбухинским мостом. Это последующие этапы», — рассказал журналистам Дмитрий Сергеев.

Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле — один из самых крупных инфраструктурных проектов Ярославской области за последние годы. Реализуется при федеральной поддержке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая стоимость строительства — 28,7 млрд рублей. Стоимость всей развязки оценивается примерно в 100 млрд рублей.

Сейчас, по данным министра, реализуется этап строительства дороги от Тормозного шоссе до улицы Клубной.

«То, что касается в целом производства работ на этом объекте, да, со стороны Тормозного шоссе, наверное, самый такой уже активный участок», — объяснил чиновник.

<p>Дмитрий Сергеев</p><p>Дмитрий Сергеев</p>

Со стороны улицы Клубная, также в районе улиц Островных, после того, как закончится мостовая часть, дальше идет насыпь. Дорога также в четыре полосы. Вблизи улицы Клубная также выполнена развязка для того, чтобы можно было комфортно подняться на мост.

Дмитрий Сергеев

замминистра, начальник отдела министерства дорожного хозяйства и транспорта

По словам Дмитрия Сергеева, подрядчик уже приступил к строительству объездной дороги, которая будет выполнена в районе мостового перехода.

Открыть по ней движение планируют в августе. Однако как именно поедут автомобили и автобусы в объезд Тормозного шоссе в районе строительства моста, власти пока не объясняли. 76.RU продолжает делать запросы об этом.

Этапы Карабулинской развязки

  • 1-й этап — путепровод у Толбухинского моста и через ж/пути в Красноперекопском районе;

  • 2-й этап — путепровод через Московский проспект вдоль улицы Гоголя;

  • 3-й этап — путепровод и развязка над проспектом Фрунзе;

  • 4-й этап — строительство моста через Волгу;

  • 5-й этап — развязка у улицы Университетская.

Сейчас проект находится на четвертом этапе.

«Подрядчик будет выполнять строительство, так скажем, уже мостовой части над тормозным шоссе и реконструкцию непосредственно Тормозного шоссе, потому что там у нас также планируется увеличение полос с двух до четырех, а местами там до трех полос, надо брать еще разгонные полосы и полосы торможения», — поделился Дмитрий Сергеев.

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Власти добавили, что подрядчик работает по графику. Завершить строительство моста планируют к 2029 году.

Ранее власти ответили, что следующим этапом после строительства третьего моста может стать возведение двухуровневой развязки над проспектом Фрунзе. Но детального проекта на этот участок пока нет.

Всё, что известно о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки, мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Третий мост через Волгу Ярославль Карабулинская развязка Госавтоинспекция Дорога
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