Циклон близко: на Ярославскую область надвигается гроза

На Ярославскую область движется циклон Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

На Ярославскую область надвигается гроза, ливень и сильный ветер порывами до 15 метров в секунду. Экстренное предупреждение для жителей выпустили в региональном РСЧС.

Стихия разбушуется 20 августа в 15:00. Задержится непогода почти на сутки — до 09:00 21 августа.

«Старайтесь не находиться вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Будьте внимательны и осторожны», — предупредили спасатели.

Телефон экстренных служб — 112.

Напомним, с 19 августа непогода бушует в Санкт-Петербурге. Как рассказали 76.RU в Ярославском ЦГМС, постепенно циклон движется к нашему региону. В ночь с 20 на 21 августа ожидаются сильные дожди.