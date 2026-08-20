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Лето Циклон близко: на Ярославскую область надвигается гроза

Циклон близко: на Ярославскую область надвигается гроза

Стихия будет бушевать сутки

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На Ярославскую область движется циклон | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUНа Ярославскую область движется циклон | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

На Ярославскую область движется циклон

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

На Ярославскую область надвигается гроза, ливень и сильный ветер порывами до 15 метров в секунду. Экстренное предупреждение для жителей выпустили в региональном РСЧС.

Стихия разбушуется 20 августа в 15:00. Задержится непогода почти на сутки — до 09:00 21 августа.

«Старайтесь не находиться вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Будьте внимательны и осторожны», — предупредили спасатели.

Телефон экстренных служб — 112.

Напомним, с 19 августа непогода бушует в Санкт-Петербурге. Как рассказали 76.RU в Ярославском ЦГМС, постепенно циклон движется к нашему региону. В ночь с 20 на 21 августа ожидаются сильные дожди.

«Ночью у нас во время прохождения фронтальной системы возможны дожди, местами сильные. Как в Петербурге ситуации у нас не должно быть. У нас всё будет в пределах неблагоприятного явления, а у них было опасное», — рассказали в Ярославском ЦГМС.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Экстренное предупреждение РСЧС Гроза Ливень
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Комментарии
15
Гость
53 минуты
Дождик пройдет, грибы будут тож хорошо
Гость
54 минуты
Да погода сейчас везде бушует) такой уж август
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Гость
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