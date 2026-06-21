«Высокая степень износа»: в центре Ярославля начали менять коммунальные сети — фото

Коммунальные сети меняют в центре Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля на улицах, которые благоустраивают под пешеходную зону, обновляют коммунальные сети. По данным властей, планируется заменить сети водоснабжения, теплотрассы, ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию общей протяженностью около четырех километров.

«У сетей в центральной части Ярославля высокая степень износа, — пояснил министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев. — Новые коммуникации проложат с использованием современных долговечных материалов — полиэтиленовых, стальных бесшовных горячедеформированных и полипропиленовых труб, расчетный срок службы которых не менее 25 лет».

Работы проведут на улицах Нахимсона, Депутатской, Кирова, Андропова, в Депутатском переулке и на площади у часовни Александра Невского. Весной 2026 когда завершили благоустройство улицы Максимова.

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Наша задача не только создать современные общественные пространства для ярославцев и гостей города, но и заранее заменить все изношенные сети на участках, где ведутся работы, чтобы избежать повторных вскрытий и сохранить результат благоустройства на долгие годы. Обновление коммуникаций позволит сократить число аварий и отключений, улучшить качество питьевой воды и теплоносителя, снизить эксплуатационные затраты и повысить общую надежность городской инфраструктуры. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Заменой коммунальных сетей в центре города занимается «Ярославльводоканал». Кроме того, в рамках инвестпрограммы ПАО «ТГК-2» на бульваре между домами № 20 и 11 по улице Революционной заменят 128 метров тепломагистрали. Старые трубы, проложенные ещё в 1958 году и изношенные почти полностью, заменят на современные с улучшенной изоляцией, а старые задвижки — на шаровые краны. Это позволит сделать теплоснабжение более надёжным для жилых домов, а также социальных и административных объектов.