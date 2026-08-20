Ваш подарок учителю на 1 Сентября может обернуться уголовным делом (для обоих). Простые правила, которые важно соблюдать

Самым безопасным вариантом считается букет на сумму до 3 тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В преддверии 1 Сентября родители традиционно готовят цветы и подарки учителям. Однако есть важная деталь, о которой часто забывают или вовсе не берут во внимание. Если превысить сумму букета или подарка, можно получить уголовку. Разбираемся, где именно заканчивается благодарность и как по ошибке не нарушить закон.

Какие подарки дарить не стоит

Учителя имеют право принимать подарки от учеников и их родственников, так гласит Гражданский кодекс РФ. Однако это должны быть подарки стоимостью до 3 тысяч рублей. Риски создают презенты в виде дорогих сертификатов, техники, алкоголя или других подарков выше этой суммы.

При выборе подарка для работника образовательной организации важно учитывать ограничение по стоимости — не более 3000 рублей. Это установленный порог, который отделяет обычный знак внимания от ситуации с коррупционными рисками. Возможные последствия при превышении лимита: Школа проведет внутреннюю проверку и запросит объяснения у учителя и родителей. Педагогу может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. Если подарок был дан в обмен на какую‑либо услугу, ситуация может стать предметом уголовного разбирательства (в том числе по составам о взятке).

«Однако распространенная фраза „всё, что дороже 3000 рублей, — взятка“ юридически неверна. Для уголовного дела принципиально важна цель передачи ценности. Если подарок связан с конкретным встречным действием — поставить нужную оценку, закрыть глаза на нарушение, обеспечить особое отношение к ребенку, — ситуация может перейти из плоскости гражданского и дисциплинарного законодательства в уголовную», — подчеркнул адвокат «Бондяков и партнеры» Пантелей Самаркин в разговоре с Городскими медиа.

Он отметил, что предметом взятки могут быть деньги, имущество, имущественные права или даже оплаченные услуги. Такие случаи нередко случаются в судебной практике.

Что подарить учителю

Подарки, которые можно дарить педагогам, делятся на две классификации. Среди них могут быть индивидуальные презенты, а также общие.

К первым относятся те, когда каждый из родителей дарит учителю свой отдельный подарок. Например, один купил букет, другой — канцелярию. Стоимость каждой из этих вещей не должна превышать 3 тысяч рублей.

К общему подарку относятся те, когда родители скидываются и покупают одну вещь на весь класс. Ее итоговая стоимость также не должна быть выше 3 тысяч рублей.

«Нельзя формально „разложить“ цену дорогого подарка на всех участников сбора. Закон смотрит на суть: если деньги собрали вместе и купили одну вещь, это считается одним актом дарения, и лимит всё равно применяется к полной сумме. Попытка обойти правило таким способом — юридический риск», — отметила в разговоре с Городскими медиа доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Родителям рекомендуют дарить учителям на День знаний и другие праздники цветы, либо символические подарки в пределах установленного законом лимита.

Среди них цветы, коробка конфет, небольшой сувенир или ежедневник. Эти презенты обычно не вызывают вопросов — их воспринимают как знак внимания, а не как плату за услугу. Также это самый безопасный вариант как для учеников и родителей, так и для учителей, который исключает корыстный мотив.

«Любые деньги, дорогостоящие сертификаты и подарки, особенно сопровождаемые просьбой „помочь“, „пойти навстречу“ или повлиять на оценку либо другое решение педагога, лучше полностью исключить. В уголовном праве значение имеет не праздничная упаковка, а содержание договоренности», — отметил адвокат.

Как обезопасить себя и не подставить педагога

Помимо соблюдения лимита на подарок, есть еще ряд важных нюансов, которые следует учитывать родителям. Не стоит дарить наличку в конвертах и уж тем более переводить деньги на карту. Всё это будет однозначно воспринято как попытка подкупа.

Приобретая подарок или букет, сохраняйте чек. Конечно, это не абсолютная гарантия, но важное подспорье и доказательство. Чек поможет подтвердить реальную стоимость вещи, если возникнет спор.

«Следите за контекстом — даже недорогой подарок может поставить педагога в неловкое положение, если в открытке или разговоре звучит намек на благодарность за оценки», — отметила Наталия Козьякова в разговоре с Городскими медиа.