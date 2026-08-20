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Страна и мир Ваш подарок учителю на 1 Сентября может обернуться уголовным делом (для обоих). Простые правила, которые важно соблюдать

Ваш подарок учителю на 1 Сентября может обернуться уголовным делом (для обоих). Простые правила, которые важно соблюдать

Разбираемся, где лучше не переступать закон

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Самым безопасным вариантом считается букет на сумму до 3 тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамым безопасным вариантом считается букет на сумму до 3 тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самым безопасным вариантом считается букет на сумму до 3 тысяч рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В преддверии 1 Сентября родители традиционно готовят цветы и подарки учителям. Однако есть важная деталь, о которой часто забывают или вовсе не берут во внимание. Если превысить сумму букета или подарка, можно получить уголовку. Разбираемся, где именно заканчивается благодарность и как по ошибке не нарушить закон.

Какие подарки дарить не стоит

Учителя имеют право принимать подарки от учеников и их родственников, так гласит Гражданский кодекс РФ. Однако это должны быть подарки стоимостью до 3 тысяч рублей. Риски создают презенты в виде дорогих сертификатов, техники, алкоголя или других подарков выше этой суммы.

При выборе подарка для работника образовательной организации важно учитывать ограничение по стоимости — не более 3000 рублей. Это установленный порог, который отделяет обычный знак внимания от ситуации с коррупционными рисками.

Возможные последствия при превышении лимита:

  1. Школа проведет внутреннюю проверку и запросит объяснения у учителя и родителей.

  2. Педагогу может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения.

  3. Если подарок был дан в обмен на какую‑либо услугу, ситуация может стать предметом уголовного разбирательства (в том числе по составам о взятке).

«Однако распространенная фраза „всё, что дороже 3000 рублей, — взятка“ юридически неверна. Для уголовного дела принципиально важна цель передачи ценности. Если подарок связан с конкретным встречным действием — поставить нужную оценку, закрыть глаза на нарушение, обеспечить особое отношение к ребенку, — ситуация может перейти из плоскости гражданского и дисциплинарного законодательства в уголовную», — подчеркнул адвокат «Бондяков и партнеры» Пантелей Самаркин в разговоре с Городскими медиа.

Он отметил, что предметом взятки могут быть деньги, имущество, имущественные права или даже оплаченные услуги. Такие случаи нередко случаются в судебной практике.

Что подарить учителю

Подарки, которые можно дарить педагогам, делятся на две классификации. Среди них могут быть индивидуальные презенты, а также общие.

К первым относятся те, когда каждый из родителей дарит учителю свой отдельный подарок. Например, один купил букет, другой — канцелярию. Стоимость каждой из этих вещей не должна превышать 3 тысяч рублей.

К общему подарку относятся те, когда родители скидываются и покупают одну вещь на весь класс. Ее итоговая стоимость также не должна быть выше 3 тысяч рублей.

«Нельзя формально „разложить“ цену дорогого подарка на всех участников сбора. Закон смотрит на суть: если деньги собрали вместе и купили одну вещь, это считается одним актом дарения, и лимит всё равно применяется к полной сумме. Попытка обойти правило таким способом — юридический риск», — отметила в разговоре с Городскими медиа доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Родителям рекомендуют дарить учителям на День знаний и другие праздники цветы, либо символические подарки в пределах установленного законом лимита.

Среди них цветы, коробка конфет, небольшой сувенир или ежедневник. Эти презенты обычно не вызывают вопросов — их воспринимают как знак внимания, а не как плату за услугу. Также это самый безопасный вариант как для учеников и родителей, так и для учителей, который исключает корыстный мотив.

«Любые деньги, дорогостоящие сертификаты и подарки, особенно сопровождаемые просьбой „помочь“, „пойти навстречу“ или повлиять на оценку либо другое решение педагога, лучше полностью исключить. В уголовном праве значение имеет не праздничная упаковка, а содержание договоренности», — отметил адвокат.

Как обезопасить себя и не подставить педагога

Помимо соблюдения лимита на подарок, есть еще ряд важных нюансов, которые следует учитывать родителям. Не стоит дарить наличку в конвертах и уж тем более переводить деньги на карту. Всё это будет однозначно воспринято как попытка подкупа.

Приобретая подарок или букет, сохраняйте чек. Конечно, это не абсолютная гарантия, но важное подспорье и доказательство. Чек поможет подтвердить реальную стоимость вещи, если возникнет спор.

«Следите за контекстом — даже недорогой подарок может поставить педагога в неловкое положение, если в открытке или разговоре звучит намек на благодарность за оценки», — отметила Наталия Козьякова в разговоре с Городскими медиа.

Еще важно уточнить школьные правила. Иногда администрация учебного заведения устанавливает дополнительные, более жесткие ограничения на получение подарков сотрудниками.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Подарок Учитель Школа Уголовное дело
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