С утра и до глубокой ночи: как в Ярославле празднуют День Толгской иконы Божией Матери

20 и 21 августа в Ярославской Епархии проходят события, связанные с празднованием Дня Толгской иконы Божией Матери. Ежегодно он отмечается 21 августа — таким образом поминают чудесное обретение иконы и дату основания святыни. В 2026 году Свято-введенскому Толгскому женскому монастырю исполняется 712 лет.
Легенда о явлении иконы
По легенде, в 1314 году Епископ Ростовский Трифон возвращался по Волге к Ярославлю. По пути остановился на правом высоком берегу Волги, не доехав до города тех времен совсем немного. Уставшие путники легли спать. На противоположном берегу за Волгой был большой лес. Епископ проснулся в полночь, и увидел свет в своем стане, между тем как все бывшие с ним и даже стражи спали крепким сном. Выйдя, он увидел столп света, тянувшийся через реку из леса, по нему он прошел через реку и увидел стоящий на воздухе образ Пресвятой Богородицы, держащей на руках Предвечнаго Младенца. Епископ усердно помолился перед образом, а после снова вернулся по световому мосту в свой лагерь и уснул до утра.
Утром, когда собрались в путь, заметили пропажу архиерейского посоха. Тогда Тифон вспомнил, что забыл его на противоположном берегу и рассказал всем о случившемся ночью. Затем он велел плыть на другую сторону реки и взять жезл его на том месте, которое он указал. Слуги, переехав Волгу, стали искать жезл, и обрели икону Пресвятой Богородицы в лесу, стоящую уже не на воздухе, но на земле между деревьями, рядом лежал жезл.
Тогда Епископ Трифон, оставив путь к Ярославлю, переехал со всеми бывшими с ним людьми за Волгу, и увидев икону Божией Матери, узнал в ней ту самую, которую видел ночью на воздухе. Тотчас же Епископ начал рубить лес и очищать место, где обретена была икона, готовить деревья на строительство церкви. Они не возвращались в город, пока не построили маленькую деревянную церковь.
Узнав о чуде, ярославцы толпами стали ездить на другой берег Волги. Этот же 1314-й год считается годом основания Толгского, на тот момент, мужского монастыря.
Женской обитель стала в 1987 году.
Празднование началось с утренней литургии в четверг, 20 августа, в Успенском соборе на Стрелке в Ярославле.
20 августа
Начало молебна в Успенском соборе — 15.00. После молебна состоится крестный ход с иконой по улицам Ярославля до речного вокзала.
Малая вечерня с акафистом у Толгской иконы Божией Матери (начало в 15.00).
Встреча списка Толгской иконы у пристани и Всенощное бдение (начало в 16.10).
21 августа
Божественная литургия в самом Толгском монастыре начнется с 23:45 20 августа. Возглавит ее епископ Кемский и Костомукшский Борис.
Водосвятный молебен — 7:00.
Продолжение Божественной литургии — 8:30, 9:00 (возглавит митрополит Ярославский и Ростовский Вадим).
Вечерня — 16:00.