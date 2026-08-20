С утра и до глубокой ночи: как в Ярославле празднуют День Толгской иконы Божией Матери

По легенде, в 1314 году Епископ Ростовский Трифон возвращался по Волге к Ярославлю. По пути остановился на правом высоком берегу Волги, не доехав до города тех времен совсем немного. Уставшие путники легли спать. На противоположном берегу за Волгой был большой лес. Епископ проснулся в полночь, и увидел свет в своем стане, между тем как все бывшие с ним и даже стражи спали крепким сном. Выйдя, он увидел столп света, тянувшийся через реку из леса, по нему он прошел через реку и увидел стоящий на воздухе образ Пресвятой Богородицы, держащей на руках Предвечнаго Младенца. Епископ усердно помолился перед образом, а после снова вернулся по световому мосту в свой лагерь и уснул до утра.

Утром, когда собрались в путь, заметили пропажу архиерейского посоха. Тогда Тифон вспомнил, что забыл его на противоположном берегу и рассказал всем о случившемся ночью. Затем он велел плыть на другую сторону реки и взять жезл его на том месте, которое он указал. Слуги, переехав Волгу, стали искать жезл, и обрели икону Пресвятой Богородицы в лесу, стоящую уже не на воздухе, но на земле между деревьями, рядом лежал жезл.

Тогда Епископ Трифон, оставив путь к Ярославлю, переехал со всеми бывшими с ним людьми за Волгу, и увидев икону Божией Матери, узнал в ней ту самую, которую видел ночью на воздухе. Тотчас же Епископ начал рубить лес и очищать место, где обретена была икона, готовить деревья на строительство церкви. Они не возвращались в город, пока не построили маленькую деревянную церковь.

Узнав о чуде, ярославцы толпами стали ездить на другой берег Волги. Этот же 1314-й год считается годом основания Толгского, на тот момент, мужского монастыря.

Женской обитель стала в 1987 году.