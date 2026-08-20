Миллиард за два концерта. Сколько можно заработать на Канье Уэсте в России и сколько заплатят ему

Звезда на миллиард Источник: GLOBAL LOOK PRESS

Два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» могут стать одним из самых дорогих и одновременно самых рискованных музыкальных проектов последних лет в России. «Фонтанка» посчитала, сколько организаторам придется вложить в приезд рэпера, какой может оказаться билетная касса и сколько на двух вечерах с Канье можно заработать — или потерять.

Миллиард или два

Билеты на концерты Уэста 10 и 11 октября поступили в продажу 17 августа. Самые дешевые — по 9 тысяч рублей — закончились уже в течение первого часа. Верхняя планка доходит до 160 тысяч рублей — столько обойдется VIP-ложа. На этом точные и официально подтвержденные цифры практически заканчиваются. Организатор шоу (Say Agency) не раскрывает ни гонорар Канье, ни общий бюджет двух концертов, а оценки экспертов расходятся весьма заметно.

Концертный директор артистов Табриз Шахиди накануне заявил «Фонтанке», что на гонорар, райдер и продакшен двух выступлений организаторам придется потратить около 1 миллиарда рублей. Главную проблему он видит в том, что отбивать эти вложения придется практически целиком за счет очень дорогих билетов.

Сейчас получается, что гонорары, райдер и продакшен (по самым скромным подсчетам — почти миллиард рублей за два концерта) прямиком ложатся на конечного потребителя, то есть на зрителей: чтобы отбить все расходы на артиста, билеты придется продавать в среднем по 50 000 рублей. Я предвижу, что никакого солдаута не будет. Табриз Шахиди

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, напротив, считает, что спрос позволит такую экономику выдержать. По его оценке, расходы могут оказаться даже заметно выше тех, что называет Шахиди, но и потенциальная касса измеряется уже несколькими миллиардами рублей.

Я думаю, гонорар колеблется от 20 до 25 миллионов долларов. Где-то 10 миллионов за каждый концерт. От трех до четырех миллиардов будет валовый сбор. Затраты — где-то 2 миллиарда. Вот вам ответ на все вопросы. Иосиф Пригожин

Продюсер считает, что 20-25 миллионов долларов за два концерта — рыночная цена и что она не завышена.

При этом еще в июле 2022 года Уэст сам заявлял, что его гонорар за выступление составляет 8 миллионов долларов: рэпер написал об этом в соцсетях изданию RapThoughtsDaily, которое первоначально оценило его ставку всего в 1 миллион. Примерно в то же время источники TMZ подтверждали, что за два хедлайнерских выступления на Coachella (один из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей в мире) ему должны были заплатить 8 миллионов, а еще около 500 тысяч долларов предусматривалось на продакшен.

В России к обычным концертным расходам добавляется еще одна сложность — перевод многомиллионного гонорара Канье за границу. По словам Пригожина, в нынешних условиях даже техническая сторона такого платежа сама по себе превращается в часть риска.

Мы же должны заплатить ему в валюте. По какой схеме идут платежи, по какой конфигурации? Мы не можем просто вести взаиморасчеты, потому что банки под санкциями. В чем рассчитываются — в крипте, в долларах? Какие здесь риски и как они учитываются? На самом деле вопросов гораздо больше, чем ответов. Иосиф Пригожин

Как отбить миллиарды

На первый взгляд, экономика такого концерта сводится к довольно простой математике: сколько билетов удастся продать и какой получится их средняя цена. Но у больших мировых звезд схема расчетов обычно сложнее. Глава промоутерской компании NCA Михаил Шурыгин объясняет, что артист уровня Канье редко работает только за фиксированный гонорар. Как правило, к гарантированной сумме добавляется процент от финансового результата шоу.

Артист обычно работает по процентной сделке: то есть помимо фиксированного гонорара, претендует еще и на большую часть прибыли. При этом никаких рисков он не несет. Михаил Шурыгин

По его словам, сейчас продажи полностью оцифрованы, поэтому менеджмент исполнителя фактически видит всю экономику мероприятия — от количества реализованных билетов до билетного вала.

Стандартная концертная конфигурация «Газпром Арены», по оценке Шурыгина, вмещает до 65 тысяч человек. У Канье планируется круговая постановка с огромной сферой в центре поля, поэтому потенциальная посещаемость может вырасти примерно до 80 тысяч. Правда, сам эксперт оговаривается: концертов с такой конфигурацией и таким количеством зрителей на арене еще не проводили.

Если взять максимально оптимистичный сценарий — по 80 тысяч зрителей на каждом из двух концертов, — в продаже окажется до 160 тысяч билетов. Дальше все зависит от средней стоимости билета. Судя по опубликованной ценовой сетке, при полном аншлаге один концерт может принести около 1,8 миллиарда рублей, а два вечера — более 3,5 миллиарда. Средняя стоимость билета при такой раскладке получается примерно 26 тысяч рублей.

Основная масса билетов стоит заметно дешевле: верхние ярусы — от 9 тысяч рублей, дальние трибуны — 17–27 тысяч, танцпол — 25 тысяч, сектора ближе к сцене — 30–35 тысяч. Сильно повышают средний чек VIP-места: одно стоит 160 тысяч рублей. Всего таких мест 2448, и при полной продаже они принесут почти 400 миллионов рублей. Даже при оценке Пригожина в 2 миллиарда организаторам действительно необязательно собирать два полных стадиона, чтобы окупить проект.

Они в выигрыше, даже если продадут процентов 70 билетов. При 60–70% они уже выходят в ноль. Всё остальное сверху при аншлаге — это уже их прибыль. Иосиф Пригожин

Но здесь многое упирается именно в спрос — а его участники рынка оценивают совершенно по-разному.

Табриз Шахиди уверен, что стартовый ажиотаж еще ничего не доказывает. По его мнению, часть билетов могли скупить перекупщики, а два аншлага при нынешних ценах организаторам в итоге собрать не удастся.

Продюсер и основательница фонда развития культуры «Ева» Ева Самсонова, напротив, практически не сомневается в солдауте. По ее словам, российская публика слишком давно не видела зарубежных шоу такого масштаба, а интерес к Канье уже вышел далеко за пределы его непосредственной фан-базы.

У меня телефон разрывается от вопросов. Причем не про бесплатные билеты, а: «Ева, можешь помочь с билетами по адекватной цене?» Люди идут на имя, люди идут на шоу. Поэтому я уверена, что с точки зрения продаж это будет полный солдаут. Ева Самсонова

За что еще придется заплатить

Гонорар Канье — лишь одна, пусть и самая заметная, статья расходов. На стороне организатора остаются сама площадка, безопасность, реклама, налоги, билетные комиссии и подготовка стадиона к шоу.

Михаил Шурыгин оценивает аренду «Газпром Арены» примерно в 20–25 миллионов рублей за один концерт. Еще около 15–20 миллионов за вечер, по его оценке, уйдет на безопасность и другие местные расходы. Рекламная кампания такого масштаба может потребовать еще 5–10% общего бюджета.

Далее считайте: рекламная кампания должна составлять где-то не менее 5%, но не более 10% от общего бюджета мероприятия. На безопасность и другие местные расходы прибавим еще 15–20 миллионов за концерт. И вот вы примерно выйдете на сумму, которую может получать артист. Хотя не надо забывать еще и про комиссии билетных операторов. Михаил Шурыгин

Отдельная статья — техническая часть шоу. Нынешний тур Канье построен вокруг огромной сферы в виде Земли, которая одновременно становится сценой и главным визуальным элементом постановки (а иногда и огромной проблемой, как это случилось в Алма-Ате). К ней добавляются проекции, свет, лазеры, пиротехника и все необходимое для монтажа такой конструкции на стадионе.

Сколько именно стоит этот продакшен и кто оплачивает его российскую часть, публично не раскрывалось. Шурыгин предполагает, что основное оборудование шоу уже включено в условия сделки с артистом. Перелеты и гостиницы также могут входить в общую сумму, хотя все зависит от конкретного контракта.

Представление о масштабе дополнительных расходов дает американская часть нынешнего тура. Перед двумя июньскими концертами Уэста на Raymond James Stadium во Флориде в распоряжении журналистов оказался договор промоутера с оператором стадиона. Только предусмотренные им расходы площадки, включая безопасность и уборку, превышали 2 миллиона долларов. Кроме того, стадиону полагалось еще по 5 долларов с каждого проданного билета.

При этом на два шоу было продано около 72 тысячи билетов стоимостью от 60 до 450 долларов, а потенциальная билетная касса измерялась десятками миллионов.

Так что многомиллиардный билетный вал еще не означает сопоставимой прибыли. Прежде чем организаторы начнут считать заработок, из кассы придется вычесть гонорар Канье и его возможную долю, продакшен, аренду, безопасность, рекламу, налоги, комиссии и остальные расходы на проведение двух стадионных шоу.

Не менее любопытно, кто вообще решился поставить на такой проект потенциально миллиарды рублей.

Источник: Городские медиа

Кто поставил деньги на Канье

Официальным организатором двух концертов выступает агентство Say Agency. По данным ЕГРЮЛ, компанией поровну владеют Анна Субчева и Татьяна Кондратенко, генеральный директор — Субчева. Причем само юрлицо существует еще с 2017 года: раньше оно называлось ООО «Платформа Интикетс», а в марте 2025-го было переименовано в Say Agency.

При этом для части старой российской концертной индустрии название компании пока говорит не слишком много.

Михаил Шурыгин признается, что лично с командой Say Agency не знаком. При этом главную сложность проекта он видит не столько в продаже билетов и технической организации концерта, сколько в многочисленных согласованиях и нынешнем общественном фоне.

Я не очень знаю это агентство, Say Agency, и не знаком с ними. Я бы искренне рекомендовал им грамотно наладить контакт с конкретными людьми в администрации. Не учесть какие-то нюансы может дорого стоить. К сожалению, сейчас их много. И даже не всегда они зависят от власти: есть большое количество общественников, есть обращения, есть общий фон. Вот это самое сложное. Это гораздо сложнее, чем продать билеты и привезти Канье Уэста. Михаил Шурыгин

Похожей была первая реакция Евы Самсоновой. После появления новости о Канье она решила проверить ее у знакомых крупных промоутеров и только потом выяснила, что концерт делает другая команда.

Я, к сожалению, по крайней мере по названию агентства, не знаю, кто это. Возможно, я лично знаю организаторов, но не знаю, что их агентство так называется. Ева Самсонова

Узнав об Анне Субчевой и Татьяне Кондратенко, Самсонова призналась, что раньше не слышала этих имен.

Но новичками в бизнесе владельцев Say Agency назвать нельзя. До больших гастролей они много лет занимались билетами.

Субчева и Кондратенко связаны с оператором Intickets. В 2024 году 40% компании приобрела VK. По данным отчетности VK, первоначальная стоимость пакета составила 472 миллиона рублей, а с учетом предусмотренного сделкой отложенного платежа могла увеличиться до 723 миллионов. Субчева в рамках сделки вышла из капитала Intickets. Сейчас 60% билетного оператора принадлежит Татьяне Кондратенко, еще 40% — структуре VK.

И Intickets — уже совсем не маленький бизнес. По итогам 2025 года его выручка достигла 898,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 225,9 миллиона.

Сама Say Agency пока выглядит заметно скромнее — особенно на фоне масштаба Канье. За 2025 год компания получила 346,2 миллиона рублей выручки, но закончила год с чистым убытком 163,1 миллиона.

Разумеется, из этого не следует, что концерты Канье финансируют Intickets или VK. Зато цифры хорошо показывают скачок масштаба. Компания с годовой выручкой в несколько сотен миллионов рублей берется сразу за два мероприятия, расходы на которые участники рынка оценивают уже в один-два миллиарда.

Впрочем, к Канье Say Agency подошло не совсем с пустым гастрольным портфелем. За короткое время агентство успело поработать с целой серией зарубежных артистов: в Россию при его участии приезжали DaBaby, Akon, Jason Derulo, Flo Rida и другие. Но два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» — уже совершенно другая лига.

Есть еще один риск, который невозможно нормально заложить ни в одну смету: сам Канье может просто не выйти на сцену.

Главный риск — сам Канье

Уэст не раз переносил и отменял выступления, поэтому даже после подписания контракта и начала продаж билетов организатору приходится держать в голове самый неприятный сценарий. Иосиф Пригожин предполагает, что к этому моменту команда артиста уже могла получить аванс как минимум в половину гонорара.

Если он по каким-то своим причудам в последний момент откажется от выступления, то это будет суперубыточная и проблемная история. Люди, которые взялись сделать этот концерт, взвалили на себя невероятную, огромную ответственность и большой риск. Практически как в казино. Иосиф Пригожин

Но риск отмены Шурыгин связывает не только с самим Канье. По его мнению, проблемой могут стать и нынешние российские реалии — многочисленные согласования и общественная реакция.

Боюсь, они не учли текущие реалии и концерт может не состояться. Михаил Шурыгин

Кстати, противники концерта уже появились. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своем телеграм-канале заявил, что считает шоу «аморальным, недопустимым» и «плевком в наше общество», и пообещал обратиться в Минкульт и «компетентные органы» с требованием отменить концерты и остановить продажу билетов. Депутат Госдумы Николай Новичков занял более условную позицию: он заявил, что будет ставить вопрос об отмене выступлений, если Уэст не выразит моральную поддержку России в связи с СВО. Отдельно парламентария возмутили прежние высказывания рэпера о Гитлере и нацистах. Присмотреться к репертуару Канье перед его приездом пообещало у себя в соцсетях и православное движение «Сорок Сороков».

На этом фоне особенно любопытна история с офертой, которая всплыла сразу после начала продаж. В ее первоначальной версии покупатели обнаружили пункт, допускавший замену исполнителя без возврата денег. Позднее в Say Agency объяснили, что эта формулировка по ошибке перекочевала из стандартного договора для сборных мероприятий, заверили, что заменить Канье другим артистом нельзя, и убрали спорный пункт.

До того как оферту исправили, сама возможность такой замены удивила сразу нескольких собеседников «Фонтанки». Михаил Шурыгин за свою многолетнюю практику с подобным не сталкивался и допускает, что таким образом организаторы пытаются защитить себя от наиболее тяжелых финансовых последствий отмены.

Для меня это означает, что, скорее всего, организация подстраховывается, дабы не стать банкротом. Если концерт не состоится, расходы уже будут понесены, страховка не будет выплачена и организаторам просто нечем будет платить. Видимо, это определенная уловка, чтобы себя обезопасить. Михаил Шурыгин

При этом Шурыгин отмечает, что возможность замены исполнителя обычна скорее для фестивалей с большим количеством участников, но не для сольных концертов.

Пригожин еще категоричнее.

Это нестандартный пункт. Это не фестиваль, где можно заменить артиста. Люди идут конкретно на конкретного человека. Они покупают билет на конкретного человека. Иосиф Пригожин

В итоге ставки получаются огромными с обеих сторон. Организаторы вкладываются в проект, расходы на который эксперты оценивают в один-два миллиарда рублей, а зрители платят от 9 до 160 тысяч за билет. Сам Канье, если схема сделки соответствует обычной для звезд такого уровня, получает гарантированный гонорар и может претендовать еще и на долю от финансового результата, практически не разделяя коммерческие риски промоутера.