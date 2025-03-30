Ярославцы ежедневно выстраиваются в длинную очередь возле нового кафе. Почему

Очереди выстраиваются уже несколько дней Источник: читатель 76.RU











В Ярославле выстраиваются очереди в корейское кафе в Депутатском переулке. Заведение открылось 23 марта. После этого почти каждый день возле входа скапливаются желающие попробовать азиатскую кухню.

В очереди порталу 76.RU пояснили, что в среднем приходится стоять от 5 до 20 минут. Основной контингент — подростки и родители с детьми. Дети говорят, что хотят попробовать большую часть меню. Пришли, кто из любви к корейской субкультуре, кто из любопытства.

«Нам просто интересно попробовать. Хотим корн-дог», — воодушевленно объяснили молодые люди.

«А я люблю Кей-поп и дорамы. Пока не знаю, что закажу, посмотрю внутри», — пояснила ярославна.

А вы бы хотели побывать в этом кафе? Да, жду когда ажиотаж спадет Ну не знаю… Больше люблю классическую кухню Точно нет