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Город Ярославцы ежедневно выстраиваются в длинную очередь возле нового кафе. Почему

Ярославцы ежедневно выстраиваются в длинную очередь возле нового кафе. Почему

Толпа людей образуется в Депутатском переулке

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16 комментариев
Очереди выстраиваются уже несколько дней | Источник: читатель 76.RU Очереди выстраиваются уже несколько дней | Источник: читатель 76.RU

Очереди выстраиваются уже несколько дней

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле выстраиваются очереди в корейское кафе в Депутатском переулке. Заведение открылось 23 марта. После этого почти каждый день возле входа скапливаются желающие попробовать азиатскую кухню.

В очереди порталу 76.RU пояснили, что в среднем приходится стоять от 5 до 20 минут. Основной контингент — подростки и родители с детьми. Дети говорят, что хотят попробовать большую часть меню. Пришли, кто из любви к корейской субкультуре, кто из любопытства.

«Нам просто интересно попробовать. Хотим корн-дог», — воодушевленно объяснили молодые люди.

«А я люблю Кей-поп и дорамы. Пока не знаю, что закажу, посмотрю внутри», — пояснила ярославна.

А вы бы хотели побывать в этом кафе?

Да, жду когда ажиотаж спадет
Ну не знаю… Больше люблю классическую кухню
Точно нет

Ажиотаж у кафе — не единственное проявление интереса ярославцев к корейской культуре. Накануне мы рассказывали про новую субкультуру кавер-денсеров. Группы подростков собираются у КЗЦ «Миллениум» и повторяют танцы своих кумиров.

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Комментарии
16
Гость
1 час
Утверждаю. Картошка, запеченная в костре на берегу Обноры, с солью, под коньяк Коктебель, в приятной компании жителей Любима намного вкуснее корейской кухни.
Гость
1 час
парадокс, пожрать и потанцевать корейское это - Проявление интереса, а почему нету очередей на изучение корейского языка, раз так хоятт приобщиться к корейской культуре?
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