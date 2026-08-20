«Скажут, мол, рожаете ради пособий»: как живет семья с 15 детьми, а их мама борется за звание «Мать-героиня»

Застать всю семью в сборе почти невозможно Источник: Максим Улитов / 71.RU

Труд матери и отца — это то, что в современном российском обществе исторически недооценивается и считается просто «должным». Кажется, будто родить легко — все же рожают, и воспитать несложно — есть даже известная поговорка «дал Бог зайку, даст и лужайку». И только родители знают, что поднять на ноги даже одного ребенка — это невероятный труд.

А представьте, что детей пятнадцать. Как минимум каждого из них надо одеть, обуть, накормить. Много ли семей в России решится на такое? Корреспондент 71.RU пообщался с такой семьей — это москвичи Иван и Надежда Роговы, которые воспитывают пятнадцать детей и часто приезжают на дачу в Тульскую область.

«Бог давал, мы принимали»

Сейчас семья проживает на даче у родственника в Тульской области. Большой участок с теплицами, пасекой и яблонями. Двухэтажный домик, детские качели и спортивная площадка. Место, в котором много любви и заботы. По участку бегают дети — вот у кого нет проблем с тем, как найти компанию для игр. В месте, где сейчас живут Роговы — многодетная семья из Москвы, весело, суетно и шумно. Настоящий эпицентр жизни в сонной деревушке. И по их словам, они очень хотели бы переехать на постоянное место жительства в Тульскую область, подальше от московской суеты и бюрократии…

Сейчас Роговы живут на даче родственника Источник: Максим Улитов / 71.RU

Иван и Надежда Роговы вместе уже более 20 лет. Сейчас Ивану 43, а Надежде — 41 год. И недавно она стала матерью в пятнадцатый раз.

Первый ребенок у них родился когда они были совсем молодыми. Ивану тогда был 21, его супруге — 19 лет. На вопрос о том, тяжело ли было решиться на создание такой большой семьи, родители отвечают с легкой улыбкой и после небольшой паузы. Надежда честно призналась, что самым сложным было рождение первых двух детей.

«Наверное, после третьего ребенка мы поняли, что дети — это прекрасно. С первыми двумя было как-то тяжелее, потому что мы тогда были молоды и во многом это было неосознанно», — поделилась Надежда.

Становиться многодетными родителями они не собирались. Это получилось «само собой».

«Мы не задумывались о том, чтобы создать такую большую семью, какая она есть сейчас. Бог давал, мы принимали детей», — отметил Иван.

Итак, у Роговых 15 детей, знакомьтесь: Татьяна — 22 года, живет отдельно, у нее своя семья; Саша — 20 лет, недавно пришел из армии; Настя — 18 лет; Мария — 15 лет; Ольга — 14 лет; Даниил — 12 лет; Аня — 11 лет; Наташа — 10 лет; Сережа — 9 лет; Катя — 7 лет; Вика — 6; Ваня — 5 лет; Евдокия — 3 года; Алексею — год, и вот 6 августа 2026 года родилась Вера.

Дети играют во дворе, компанию им искать не нужно Источник: Максим Улитов / 71.RU

В обывательском сознании многодетная семья выглядит как минимум…. неопрятно. Но Роговы — это как раз пример того, что многодетность и неряшливость — это всего лишь навязанный стереотип. Все дети чисто и красиво одеты, сыты. Да, живут тесновато, не у каждого ребенка есть своя комната, ну так и в семьях с куда меньшим количеством отпрысков эта роскошь не каждому по карману.

Но легко ли содержать такую семью?

«Меньше десяти квадратов на человека»

Иван и Надежда Рогова признают, прокормить такую ораву непросто. Иван работает на заводе имени Хруничева в Москве. Надежда в основном находилась в декрете, организовала семейный детский сад. Именно завод некогда выделил им аж две квартиры в общежитии.

«Сначала от завода нам выдали одну квартиру, потом вторую. Это был жест доброй воли от руководства. Поэтому у нас в общей сложности сто квадратных метров на семью из 16 человек — мы вдвоем и 14 детей. Старшая дочь с нами уже не живет. Но сами понимаете, что такое 100 квадратов на полтора десятка людей? Меньше десяти квадратов на человека. Но это не наше жилье, оно не в нашей собственности, распорядиться им мы не можем, пытались через суд вступить в собственность, но не получилось», — поделилась Надежда.

Социальная норма жилья на человека — это показатель, который используется для расчета жилищной субсидии. Жилищный кодекс РФ (ст. 159) устанавливает следующие нормы: 33 кв. м — на одиноко проживающего гражданина; 42 кв. м — на семью из двух человек; 18 кв. м — на каждого члена семьи, если в ней три и более человек. То есть, если Роговым когда-то посчастливиться получить субсидию, им ее рассчитают исходя из того, что жилой площади им нужно почти 250 квадратов.

Семья мечтает получить субсидию от государства на покупку собственного просторного жилья. В Москве дают ее в денежном выражении, в регионах предлагают еще и землю. Но получить помощь почти нереально.

Награды Роговых за родительский труд Источник: Максим Улитов / 71.RU

Семья Роговых с 2006 года вставала на учет как малоимущая, чтобы получить право на помощь от государства в приобретении жилплощади.

«Еще тогда, двадцать лет назад, нам предложили перевестись „на содействие“, якобы по ней очередь быстрее. Но с тех пор дело не сдвинулось, а прошлой осенью мы узнали, что статус малоимущих с нас сняли и очередь для нас закрыта», — сообщила Надежда.

Содействие муниципалитета при получении жилья по программам — это целый комплекс действий местной администрации. Ее задача — помочь определенным категориям граждан улучшить жилищные условия: дать социальную выплату, выделить жилье из муниципального фонда или сопроводить на всех этапах. Само по себе обращение в администрацию не гарантирует получение жилья. Нужно соответствовать условиям программы (например, быть молодым, многодетным, иметь инвалида в семье, проживать в аварийном доме) и пройти процедуру признания нуждаемости. Малоимущей признается семья, у которой среднедушевой доход за последние полгода был ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Для Москвы эта цифра на 2026 год составляет 25 342 рубля. В Тульской области, для сравнения, 18 939.

Иван Рогов получает порядка 70–80 тысяч рублей. Но общий доход семьи составляет около 200 тысяч рублей — благодаря пособиям от государства. Много это или мало для 15 человек? Посчитайте на примере своей семьи — 13 300 рублей на человека в месяц хватит на много ли?

Сама семья не очень хотела афишировать свои доходы. Потому что опасаются зависти соседей — люди слышат только цифру, но никогда не думают о том, на что эти деньги нужно потратить.

Как говорят Роговы, дорогу к дому отсыпали специально для них. Проехать от Прудищ к их дому — пять километров по щебенке Источник: Максим Улитов / 71.RU

Важно уточнить — у Роговых 15 детей, двое из которых совершеннолетние. Старший сын после армии живет с родителями, но работает. Старшая дочь живет отдельно. В семье — 13 несовершеннолетних.

Как признаются родители, самым сложным является подготовка к учебному году. В семье семь школьников. А это значит, что регулярно нужна новая одежда, канцелярские принадлежности, тетради, учебники. Иван и Надежда не скрывают, что здесь они во многом опираются на поддержку других людей.

«Канцелярия вообще летит стремительно. Дети ушли в школу с ручкой, пришли без, так же и с карандашами и ластиками. Одеваемся как можем — главное, к 1 сентября всё собрать, что нужно, остальное докупаем в течение года».

В одном кадре всю семью собрать почти не получается Источник: Максим Улитов / 71.RU

«Мы уже с трудом боремся»

Во многом расходы семьи компенсируются пособиями для многодетных. Но получить любую копеечку от государства — надо постараться.

«Многие скажут, мол, рожаете ради пособий. Но если бы люди знали, как тяжело их получить — это надо пройти несколько кругов ада. Чтобы получить каждую копейку, надо предоставить множество бумажек, вплоть до выписок с банковских счетов, месяцами бегать по кабинетам. У многих семей от такого просто опускаются руки и они ни на что не претендуют. Да и сами мы, если честно, уже с трудом боремся», — делится Надежда.

Надежда рассказала, что даже пресловутый материнский капитал она получала один раз — когда его только ввели. Тогда у них родился третий ребенок, на которого дали 250 тысяч рублей.

Особое негодование у супругов вызывает история со статусом «матери-героини». В теории женщине, которая родила аж 15 новых граждан для своей страны, такую награду должны выдать без особых вопросов? Но нет, бюрократическая машина безжалостна. Ведь, как оказалось, государство смотрит не столько на количество детей, сколько на их «качество».

Согласно указу президента РФ № 558 от 15 августа 2022 года, звание «Мать-героиня» является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Награждаемая и ее дети должны быть гражданами Российской Федерации. А семья должна быть социально ответственной, обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. По указу 2022 года награжденным званием «Мать-героиня» предусмотрена единовременная выплата — 1 миллион рублей. А с 2026 года к этому добавились и другие меры поддержки: ежемесячная выплата (около 72,4 тысячи рублей с индексацией), доплата к пенсии, а также ряд льгот (внеочередная медпомощь, освобождение от некоторых платежей, право на земельный участок и другие). На январь 2026 года это звание получили 152 женщины по всей России, из них 13 — в Тульской области.

«Мы очень ждем награду „Мать-героиня“. Уже очень долго добиваемся, документы отправлены, но процесс очень затяжной. Потому что, когда мы подавали документы, у нас начали открыто интересоваться: „А у вас дети не вундеркинды, есть у них какие-нибудь медали, выдающиеся достижения? Без этого вам никто ничего выдавать не будет“», — поделилась Надежда.

Если посмотреть на Указ президента о том, кому положена награда, там действительно можно найти строчку об «обеспечении надлежащего уровня развития». Но точно ли это значит, что дети должны быть вундеркиндами? А уж как доказать статус «социально ответственной» семьи? Если дети не в детдоме, а с родителями, это оно или этого тоже недостаточно?

У семьи есть и другие награды. Орден «Родительской славы» и «Патриарший знак материнства», обе были получены в 2019 году. Первая награда также подразумевала единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей, которые супруги потратили на семью. Вторая ничего не дает, кроме гордости, как признаются сами родители.

Дети играют во дворе в «развивайки» Источник: Максим Улитов / 71.RU

«Даем детям всё, что они заслуживают»

Иван и Надежда Роговы признаются, в любой семье есть сложности, а в такой большой как их — тем более. Конечно, иногда дети ссорятся из-за нехватки личного пространства, бывают конфликты из-за очереди в ванную, иногда всем сразу хочется маминого и папиного внимания.

Но в целом Роговы считают свою семью совершенно благополучной, обычной. Главное, что они смогли дать детям, — это любовь и забота, умение быть самостоятельными. У всех детей есть обязанности по возрасту — уборка, загрузка стиральной машинки, глажка, что-то приготовить к завтраку или ужину, присмотр за малышами, старшие помогают с уроками младшим.

«Мы всех их одинаково любим. Конечно, да, приходится делить время между ними, ведь маленькие нуждаются в большем внимании, взрослым нужно поменьше. Но мы стараемся дать каждому одинаково, по потребностям. Старшим детям нужно больше советов, разговоров, а младшим обнимашек, игр. Дети у нас самостоятельные, времени хватает мне даже на себя. Мы, например, можем легко попросить старших приглядеть за младшими, а сами поехать в кино».

Дети активно помогают родителям в быту, порции салатов тут гигантские Источник: Максим Улитов / 71.RU

Когда корреспондент 71.RU уезжал от Роговых, всё семейство начинало готовить ужин. Мать учила дочек новому рецепту, отец нянчил младшую Веру. В дорогу журналисту нагрузили «гостинцев» — пакет огурцов, помидоров и баночку собственного меда. Не принимая отказов и возражений, потому что так принято, гостеприимство важно.

У семьи два холодильника, постоянно забитых едой Источник: Максим Улитов / 71.RU

Глядя на Роговых, невольно завидуешь и думаешь о том, что большая семья — это, безусловно, большое счастье, решиться на которое могут только очень смелые и уверенные друг в друге люди.

«Чиновникам приходится считать грамоты детей, но на это можно жаловаться»

Редакция 71.RU обратилась к адвокату Московской палаты, члену Ассоциации юристов России Шону Бетрозову чтобы узнать, насколько законны отказы чиновников в предоставлении звания «Мать-героиня», которые получила семья Роговых.

Юрист отметил, что в законе действительно нет никаких указаний на требования о «детях-вундеркиндов» и прочем. От матери требуется лишь обеспечить надлежащий уход и заботу о детях.

«Реальная картина происходящего объясняется внутренней бюрократией региональных органов социальной защиты. Награждение этим высшим званием не носит заявительного характера. Ежегодное представление по каждому региону ограничено и обычно не превышает одного или двух человек в зависимости от общей численности населения субъекта. При этом в больших областях подходящих под критерии семей могут набираться десятки», — отметил юрист.

Из-за этого возникает проблема. Чиновникам приходится выбирать, кто «больше достоин» получить звание в этом году. И раз посчитать в баллах заботу матери невозможно, приходится считать грамоты и достижения детей. Отсюда на практике и возникают незаконные и несправедливые требования.

Чтобы бороться с бюрократической машиной, необходимо писать заявления в суд, которые заставят чиновников пересмотреть свои решения.

«Если местная администрация отказывает в выдвижении „из-за плохой успеваемости детей“, требуйте письменный ответ с указанием причины. Устные формулировки о недостаточных успехах школьников чиновники на бумаге обычно не воспроизводят, так как понимают незаконность таких претензий. Письменный отказ станет поводом для жалобы в вышестоящие инстанции, прокуратуру или суд. Также имеет смысл зайти повторно через другого инициатора ходатайства, например, через совет депутатов муниципального образования. Ограничений на количество попыток в законе нет, а состав кандидатов в регионе обновляется каждый год», — посоветовал Бетрозов.

Юрист также отметил, что самостоятельно обратиться за правом на получение звания «Мать-героиня» женщина не может. Этот вопрос находится на контроле чиновников.

Такое ходатайство всегда возбуждается исключительно по месту основной работы или учебы, либо по инициативе совета депутатов муниципального образования. Для неработающей многодетной матери для формирования заявления необходимо лично обратиться в администрацию своего поселения или городского округа, а также к депутатам местного совета.

Отец нянчит самую младшую Веру Источник: Максим Улитов / 71.RU

Почему многодетную семью могут лишить статуса малоимущей?

В семье Роговых 17 человек — два родителя, два старших совершеннолетних ребенка и 13 несовершеннолетних детей. Доход семьи в месяц составляет 200 тысяч рублей. Получается, что в месяц на каждого члена семьи приходится порядка 13,3 тысяч рублей — при прожиточном минимуме в почти 25,3 тысячи рублей для Москвы на 2026 год.

Как в таком случае с семьи могли снять статус малоимущей, если их доход явно ниже прожиточного минимума? Адвокат Шон Бетрозов подчеркнул, что такое решение властей было неправомерным. Но ошибка могла крыться в неправильном подходе к расчету дохода и составу семьи.

«Чаще всего в подобных делах ошибка кроется в неверном определении состава семьи. Например, совершеннолетний ребенок, даже если он обучается на очном отделении в вузе, способен по технической ошибке выпасть из расчета чиновников. В таком случае та же самая сумма доходов делится на меньшее число людей, и средний доход на человека искусственно возрастает. Количество фактически учтенных при расчете среднедушевого дохода человек стоит проверять в решении первым делом. Также картину часто искажает расчетный период. Месяц, в который отец получил отпускные, годовую премию или иную разовую выплату, резко поднимает среднее значение доходов. При сдвиге расчетного периода на три месяца вперед или назад итоговый результат может кардинально измениться», — сообщил адвокат.

«Помимо того, возникает серьезная путаница из-за того, что статус малоимущей семьи и единое пособие на детей живут по совершенно разным правилам. Статус малоимущих определяется исключительно по Федеральному закону № 44-ФЗ. Единое пособие назначается по постановлению Правительства № 2330. Состав учитываемых доходов у этих двух процедур не совпадает. Отказ в назначении детского пособия вовсе не означает автоматическую утрату статуса малоимущей семьи, и наоборот», — подчеркнул Бетрозов.

Юрист рекомендует в таких ситуациях отстаивать свои права, начав с официального письменного решения органов соцзащиты, где будет предоставлен подробный расчет.

Семье будут обязаны предоставить четыре конкретные величины: какой именно временной период взят для анализа, какие конкретно суммы учтены, сколько человек вошло в состав семьи и какой именно прожиточный минимум применен. Без этих данных, по словам Бетрозова, спорить с ведомством будет не с чем.

Самостоятельно пересчитайте все цифры и сравните их с региональным прожиточным минимумом на душу населения. Если отказ ведомства связан с формальным превышением дохода, требуйте перерасчета. Решение органа социальной защиты можно успешно обжаловать в вышестоящий орган, прокуратуру или в суд. Государственная пошлина по таким социальным спорам с граждан не взимается. Шон Бетрозов адвокат Московской палаты, член Ассоциации юристов России

Почему могут отказать в присвоении пособий?

Помимо доходов, по словам Бетрозова, чиновники внимательно смотрят на имущественный ценз и правило «нулевого дохода».

Правило нулевого дохода — это требование, которое применяется при назначении единого пособия на детей и для беременных женщин. Суть в том, что трудоспособные взрослые члены семьи должны иметь подтвержденный официальный доход (зарплату, поступления от ИП, самозанятости и т. п.). Если дохода нет или он ниже установленного минимума, для этого должна быть уважительная причина из утвержденного перечня.

«Для многодетных семей нормативы площади жилья и земельных участков считаются гораздо проще, однако наличие нескольких крупных объектов в собственности неизбежно приведет к отказу даже при нулевом балансе на банковских картах. Чиновники не станут разбираться, что одной стандартной машины для перевозки тринадцати детей физически мало, они просто зафиксируют в системе наличие второго автомобиля и вынесут отказ», — отметил Бетрозов.

Однако юрист отметил, что в многодетной семье для матери правило «нулевого дохода» практически не действует, так как уход за несколькими детьми считается уважительной причиной. Но при подаче документов на оформление пособие это надо указывать самому и не ждать, что чиновники сами применят эту льготу.

Юрист также отметил несколько важных изменений в законодательстве, к которым стоит подготовиться:

Федеральный закон № 29-ФЗ, который действует с 22 мая, позволяет многодетной семье полностью сохранить единое пособие, если ее среднедушевой доход превысил региональный прожиточный минимум, но не более чем на десять процентов. Выплата в таком случае всё равно будет назначена, просто ее размер составит 50 процентов от детского прожиточного минимума в регионе. Социальный фонд по закону обязан самостоятельно пересмотреть все отказные заявления, вынесенные с января, но здесь есть важный нюанс. Если после получения отказа семья подала заявление повторно и его успели одобрить до 22 мая, то автоматический перерасчет за прошлое время производиться не будет. Также с 1 марта Социальный фонд кардинально пересмотрел правила для тех родителей, которые получают деньги на детей по устной договоренности, без официального судебного решения или нотариального соглашения. Теперь ведомство рассчитывает сумму алиментов исходя из среднемесячной начисленной зарплаты в конкретном регионе, а не из тех денег, которые женщина фактически получает на руки. Для многих семей такая жесткая привязка к средней региональной зарплате способна искусственно поднять расчетный доход в разы, что тоже повлечет за собой отказ в пособии. Более того, с 21 июля уход за пожилым или больным человеком признается уважительной причиной отсутствия собственного дохода только в том случае, если между ними официально подтверждено близкое родство. Все пособия, которые были успешно назначены до этой даты, пересматриваться не будут. Однако при следующем плановом обращении Социальный фонд рассмотрит заявление многодетной матери уже по этим новым, более жестким правилам

Мальчикам всегда есть чем заняться в папиной мастерской Источник: Максим Улитов / 71.RU

Какие меры поддержки есть для многодетных семей в Тульской области

Роговы говорят, что хотят перебраться в Тульскую область из Москвы. Во-первых, им больше нравится спокойный и размеренный ритм региона после столицы. Во-вторых, в Тульской области действует множество региональных мер поддержки, насколько они могут стать причиной для переезда из столицы в провинцию, вопрос за семьей:

Ежемесячные выплаты на содержание в размере 2500 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка вне зависимости от доходов семьи. Отличие от Москвы в том, что в столице платят компенсацию в связи с ростом стоимости жизни. И максимально она достигает 2226 рублей на каждого несовершеннолетнего. Бесплатные препараты по рецептам для детей до 6 лет. Первоочередный приоритет при зачислении в школы и детские сады региона. Бесплатные земельные участки площадью от 12 до 15 соток либо единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Компенсация 50% стоимости образования в ВУЗах и колледжах, а для студентов очной формы могут действовать и 100% компенсации. Областной материнский капитал на детей, рожденных после 1 января 2020 года. Бесплатное посещение музеев, парков, выставок. Также предусмотрены компенсации на газификацию и прочее.

Эти меры действуют, только если семья будет проживать на территории региона, и оформить их необходимо через МФЦ.