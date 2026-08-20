НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 749мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,36
EUR 96,73
Задержали дебоширов
Гибель животных после вакцинации
Какой на вкус Ярославль
Как купить идеальную квартиру
Курцына прооперировали в Ярославле
Проверили воздух после атак БПЛА
В ДТП погиб отец двоих детей
Движение у третьего моста
Город Реконструкция центра Подробности Когда закончится благоустройство центральных улиц Ярославля — календарь дат

Когда закончится благоустройство центральных улиц Ярославля — календарь дат

Как движется реконструкция центра

583
Как идут работы по созданию пешеходного центра в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак идут работы по созданию пешеходного центра в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как идут работы по созданию пешеходного центра в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле вовсю кипит работа на центральных улицах. Дороги, которые были когда-то проезжими, покрывают плиткой, создавая пешеходное пространство. Несколько улиц уже открыли для пешеходов, но законченными они не выглядят. На улице Кирова к работам приступили недавно. Когда же их собираются завершить?

В Ярославле создают единый пешеходный центр, часть улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, а Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «купеческая». Кирова станет улицей «памяти».

Работы выполняет компания «Ярдормост». Муниципальный контракт с ними заключили 1 августа 2025 года. Его стоимость — свыше 1,4 миллиарда рублей.

В мэрии на запрос 76.RU ответили, что благоустройство идет согласно срокам контракта. Правда, на информационном щите на улице Депутатской точную дату финала работ заклеили.

В центре еще кипит работа | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре еще кипит работа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре еще кипит работа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В правительстве Ярославской области назвали чуть более точные сроки.

«Благоустройство пешеходного центра на улице Кирова планируется закончить в 2026 году. Окончание установки отсутствующих на сегодняшний момент арт-объектов и малых архитектурных форм планируется в сентябре 2026 года», — сообщили в управлении массовых коммуникаций правительства региона.

Судя по контракту, все работы должны завершить к 1 октября 2026 года.

Сроки сдачи работ на центральных улицах в Ярославле

  • Максимова — 19 мая 2026 год;

  • Депутатская — открыли для пешеходов в начале августа 2026 года (29 июля она была готова на 55%);

  • Кирова — сентябрь 2026 года;

  • Нахимсона — открыли для пешеходов 3 июля 2026 года;

  • Андропова —?

  • фонтан у часовни Александра Невского — 2027 год.

Также в администрации отметили, что к моменту окончания работ на улицах должны разместить все арт-объекты. А сами работы на каждой улице должны идти по графику, указанному в контрактах по этапам.

На Депутатскую улицу уже завезли арт-объекты, теперь их надо подключать | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Депутатскую улицу уже завезли арт-объекты, теперь их надо подключать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Депутатскую улицу уже завезли арт-объекты, теперь их надо подключать

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Приемка объекта будет осуществляться с установленными малыми архитектурными формами», — пояснили в мэрии.

То есть на данный момент благоустройство даже на открытых улицах не считается завершенным.

А что с площадью Труда?

Помимо обустройства пешеходного центра, власти взялись и за крупные площади. Если на площади Юности работы идут полным ходом, то площадь Труда уже официально открыта. Все работы на ней подрядчиком выполнены, в том числе установлены арт-объекты. Благоустройством на площади, как и в пешеходном центре, занимался господрядчик «Ярдормост».

«Кроме того, 10 июня 2026 года заказчиком произведена передача МАФов (малых архитектурных форм. — Прим. ред.) в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля для включения в реестр муниципального имущества города Ярославля», — рассказал заммэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

В сюжете «Реконструкция центра» собираем подробности масштабного проекта с благоустройством улиц.

Успеют завершить ремонт в этом году?

Да, похоже на то
Сомневаюсь, но посмотрим
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Благоустройство Пешеходный центр Срок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
35 минут
Кто будет открывать бизнес на этих улицах и кто туда попрется пешкодралом?
Гость
2 часа
хорошо, что работы идут поэтапно, так центр не встанет целиком
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Совдепия никуда не ушла»: туристка рассказала об отдыхе в Батуми
Мария Орлова
биолог
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Влияние коридора затмений уже чувствуется: каким знакам зодиака стоит быть осторожнее до конца августа
Анастасия Першина
Автор мнения
Мнение
«Вокруг повалило 20 деревьев»: туристка отправилась в путешествие в самодельном автодоме с солнечными батареями и пережила ураган в горах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем