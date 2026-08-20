Когда закончится благоустройство центральных улиц Ярославля — календарь дат

Как идут работы по созданию пешеходного центра в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле вовсю кипит работа на центральных улицах. Дороги, которые были когда-то проезжими, покрывают плиткой, создавая пешеходное пространство. Несколько улиц уже открыли для пешеходов, но законченными они не выглядят. На улице Кирова к работам приступили недавно. Когда же их собираются завершить?

В Ярославле создают единый пешеходный центр, часть улиц освободят от машин. Идея коснется участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, а Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «купеческая». Кирова станет улицей «памяти». Работы выполняет компания «Ярдормост». Муниципальный контракт с ними заключили 1 августа 2025 года. Его стоимость — свыше 1,4 миллиарда рублей.

В мэрии на запрос 76.RU ответили, что благоустройство идет согласно срокам контракта. Правда, на информационном щите на улице Депутатской точную дату финала работ заклеили.

В центре еще кипит работа Источник: Александр Куренной / 76.RU

В правительстве Ярославской области назвали чуть более точные сроки.

«Благоустройство пешеходного центра на улице Кирова планируется закончить в 2026 году. Окончание установки отсутствующих на сегодняшний момент арт-объектов и малых архитектурных форм планируется в сентябре 2026 года», — сообщили в управлении массовых коммуникаций правительства региона.

Судя по контракту, все работы должны завершить к 1 октября 2026 года.

Сроки сдачи работ на центральных улицах в Ярославле

Максимова — 19 мая 2026 год;

Депутатская — открыли для пешеходов в начале августа 2026 года (29 июля она была готова на 55%);

Кирова — сентябрь 2026 года;

Нахимсона — открыли для пешеходов 3 июля 2026 года;

Андропова —?

фонтан у часовни Александра Невского — 2027 год.

Также в администрации отметили, что к моменту окончания работ на улицах должны разместить все арт-объекты. А сами работы на каждой улице должны идти по графику, указанному в контрактах по этапам.

На Депутатскую улицу уже завезли арт-объекты, теперь их надо подключать Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Приемка объекта будет осуществляться с установленными малыми архитектурными формами», — пояснили в мэрии.

То есть на данный момент благоустройство даже на открытых улицах не считается завершенным.

А что с площадью Труда?

Помимо обустройства пешеходного центра, власти взялись и за крупные площади. Если на площади Юности работы идут полным ходом, то площадь Труда уже официально открыта. Все работы на ней подрядчиком выполнены, в том числе установлены арт-объекты. Благоустройством на площади, как и в пешеходном центре, занимался господрядчик «Ярдормост».

«Кроме того, 10 июня 2026 года заказчиком произведена передача МАФов (малых архитектурных форм. — Прим. ред.) в комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля для включения в реестр муниципального имущества города Ярославля», — рассказал заммэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

В сюжете «Реконструкция центра» собираем подробности масштабного проекта с благоустройством улиц.