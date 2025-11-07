НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области определили подрядчика для создания пешеходного центра. Кто получил контракт

Ранее другая фирма подавала жалобу в УФАС

321
В Рыбинске выбрали подрядчика для создания пешеходной зоны | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Рыбинске выбрали подрядчика для создания пешеходной зоны | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске выбрали подрядчика для создания пешеходной зоны

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области определили подрядчика, который будет заниматься благоустройством пешеходной зоны на Стоялой улице. По данным сайта «Госзакупок» контракт заключили с местным ООО «Зеленый город». За работы компания должна получить чуть больше 119 миллионов рублей.

Судя по информации, прописанной в контракте, компания будет выполнять работы с 30 апреля по 14 ноября 2026 года.

ООО «Зеленый город» было образовано в 2022 году и зарегистрировано в Рыбинске. Основным видом работ указана деятельность по благоустройству ландшафта. У компании три владельца: по 40% принадлежит бизнесменам Евгению Новикову и Семену Рощину, а еще 20% — Александру Ермилову.

В 2024 году выручка компании составила 117,8 миллиона рублей. Чистая прибыль после всех производственных расходов — 9,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что контракт по благоустройству Стоялой улицы в Рыбинске должны были заключить с астраханской компанией «Клинлюкс», победившей в аукционе по выбору подрядчика. Но представители фирмы не смогли подписать документы вовремя, из-за чего фирму было решено признать уклонившейся от заключения контракта. Представители «Клинлюкса» оказались не согласны и подали жалобу в УФАС. Они сообщили, что не уклоняются от исполнения работ и хотят заключить контракт. Однако по информации на сайте «Госзакупок» жалоба была признана необоснованной. А потому, благоустройство, все же, будет выполнять другая компания.

В Рыбинске на масштабное благоустройство центра города собирались потратить больше 600 миллионов рублей. Одним из первых пешеходным было решено сделать Преображенский переулок. Эти работы выполнит все та же местная фирма «Зеленый город».

Масштабное благоустройство пройдет не только в Рыбинске, аналогичную идею о создании пешеходного центра реализуют в Ярославле, Ростове Великом и других городах области.

В столице Золотого кольца работы начались 10 сентября, первой от машин освободят улицу Максимова, затем в плане — Депутатская, Андропова, Нахимсона и Депутатский переулок. Подробности о благоустройстве мы публикуем в сюжете.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Лишь бы денюжку бюджетную "освоить" (читай - присвоить). Бесплатно запретить движение авто и объявить зону пешеходной ну никак не могут! Ворье....
