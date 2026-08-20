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Образование Тест Тест по географии для самых умных — вам этот мир абсолютно понятен или вы дальше дома не выходите?

Тест по географии для самых умных — вам этот мир абсолютно понятен или вы дальше дома не выходите?

Попробуйте верно ответить на 10 из 10

453
Никакие молитвы не помогут вам пройти этот тест&nbsp;— только неподдельные знания | Источник: кадр из фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (18+), реж. Уэс Андерсон, Fox Searchlight Pictures, 2007 годНикакие молитвы не помогут вам пройти этот тест&nbsp;— только неподдельные знания | Источник: кадр из фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (18+), реж. Уэс Андерсон, Fox Searchlight Pictures, 2007 год

Никакие молитвы не помогут вам пройти этот тест — только неподдельные знания

Источник:

кадр из фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (18+), реж. Уэс Андерсон, Fox Searchlight Pictures, 2007 год

География умеет удивлять, если выйти за рамки привычных карт и стандартных туристических буклетов. Чтобы вы могли лишний раз в этом убедиться, мы составили этот тест, в котором объединили 10 вопросов о самых удивительных, парадоксальных и малоизвестных фактах со всех уголков Земли. И сейчас перед вами отличная возможность отвлечься от рутины, размять мозг и устроить настоящую проверку своему кругозору. Запаситесь логикой, включите пространственное мышление и попробуйте набрать максимальный балл, не заглядывая в поисковики.

ТестПройден 123 раза
1 / 10

Жители какого острова на нашей планете первыми в мире встречают Новый год?

  • Исландия

  • Острова Пасхи

  • Мадагаскара

  • Острова Рождества

2 / 10

В какой стране мира находится самый высокий в мире непрерывный водопад — Анхель?

  • ЮАР

  • Венесуэлы

  • США

  • Бразилии

3 / 10

Какой город является самой высокогорной фактической столицей государства в мире?

  • Ла-Пас

  • Богота

  • Кито

  • Тхимпху

4 / 10

Какая единственная в мире крупная река дважды пересекает земной экватор?

  • Нил

  • Миссисипи

  • Амазонка

  • Конго

5 / 10

На границе каких двух государств находится самое высокогорное судоходное озеро в мире — Титикака?

  • Непала и Китая

  • Чили и Аргентины

  • Перу и Боливии

  • Кении и Танзании

6 / 10

Какое озеро в Центральной Азии разделено узким проливом на две части: западную — практически пресную и восточную — солоноватую?

  • Иссык-Куль

  • Балхаш

  • Аральское море

  • Лобнор

7 / 10

У скольких государств в мире есть выход к Каспийскому морю-озеру?

  • 6

  • 3

  • 5

  • 4

8 / 10

В какой стране находится самый большой по площади искусственный остров на Земле, созданный руками человека в форме пальмы?

  • Сингапур

  • ОАЭ

  • Нидерланды

  • Япония

9 / 10

Какая африканская страна является единственной в мире, где официальной столицей признан город, который фактически находится не на материке, а на острове в океане?

  • Экваториальная Гвинея

  • Мадагаскар

  • Сенегал

  • Танзания

10 / 10

Жители какого европейского государства-анклава называют свою страну «Самой старой республикой на планете»?

  • Мальты

  • Андорры

  • Ватикана

  • Сан-Марино

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Ненко, хватит писать глупые заголовки, можно и не выходя из дома знать географию отлично. А ты без интернета сам то сможешь хоть на что то ответить?
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Гость
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