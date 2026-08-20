Тест по географии для самых умных — вам этот мир абсолютно понятен или вы дальше дома не выходите?

География умеет удивлять, если выйти за рамки привычных карт и стандартных туристических буклетов. Чтобы вы могли лишний раз в этом убедиться, мы составили этот тест, в котором объединили 10 вопросов о самых удивительных, парадоксальных и малоизвестных фактах со всех уголков Земли. И сейчас перед вами отличная возможность отвлечься от рутины, размять мозг и устроить настоящую проверку своему кругозору. Запаситесь логикой, включите пространственное мышление и попробуйте набрать максимальный балл, не заглядывая в поисковики.
Жители какого острова на нашей планете первыми в мире встречают Новый год?
Исландия
Острова Пасхи
Мадагаскара
Острова Рождества
В какой стране мира находится самый высокий в мире непрерывный водопад — Анхель?
ЮАР
Венесуэлы
США
Бразилии
Какой город является самой высокогорной фактической столицей государства в мире?
Ла-Пас
Богота
Кито
Тхимпху
Какая единственная в мире крупная река дважды пересекает земной экватор?
Нил
Миссисипи
Амазонка
Конго
На границе каких двух государств находится самое высокогорное судоходное озеро в мире — Титикака?
Непала и Китая
Чили и Аргентины
Перу и Боливии
Кении и Танзании
Какое озеро в Центральной Азии разделено узким проливом на две части: западную — практически пресную и восточную — солоноватую?
Иссык-Куль
Балхаш
Аральское море
Лобнор
У скольких государств в мире есть выход к Каспийскому морю-озеру?
6
3
5
4
В какой стране находится самый большой по площади искусственный остров на Земле, созданный руками человека в форме пальмы?
Сингапур
ОАЭ
Нидерланды
Япония
Какая африканская страна является единственной в мире, где официальной столицей признан город, который фактически находится не на материке, а на острове в океане?
Экваториальная Гвинея
Мадагаскар
Сенегал
Танзания
Жители какого европейского государства-анклава называют свою страну «Самой старой республикой на планете»?
Мальты
Андорры
Ватикана
Сан-Марино