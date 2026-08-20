Тест по географии для самых умных — вам этот мир абсолютно понятен или вы дальше дома не выходите?

География умеет удивлять, если выйти за рамки привычных карт и стандартных туристических буклетов. Чтобы вы могли лишний раз в этом убедиться, мы составили этот тест, в котором объединили 10 вопросов о самых удивительных, парадоксальных и малоизвестных фактах со всех уголков Земли. И сейчас перед вами отличная возможность отвлечься от рутины, размять мозг и устроить настоящую проверку своему кругозору. Запаситесь логикой, включите пространственное мышление и попробуйте набрать максимальный балл, не заглядывая в поисковики.