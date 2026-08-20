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Еда В лесах пошли лисички: как их правильно пожарить

В лесах пошли лисички: как их правильно пожарить

Оказывается, есть нюансы

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Простой и вкусный рецепт | Источник: читательница 29.RUПростой и вкусный рецепт | Источник: читательница 29.RU

Простой и вкусный рецепт

Источник:

читательница 29.RU

Грибной сезон в разгаре. Один из любимых всеми грибов — лисичка. А самое простое блюдо, которое из них можно приготовить, — жарёха. Однако есть нюансы.

О том, как правильно пожарить лисички, нам рассказала читательница Евгения.

— Ничего сложного, но пара моментов есть. Во-первых, важно после чистки тщательно, но аккуратно помыть грибы. Слышала от кого-то, что это не обязательно, но складочек на лисичках много, если не хотите испортить вкус песком, лучше не лениться.

Некоторые хозяйки жарят лисички, не разрезая их. Порезать можно, главное&nbsp;— не мельчить | Источник: читательница 29.RUНекоторые хозяйки жарят лисички, не разрезая их. Порезать можно, главное&nbsp;— не мельчить | Источник: читательница 29.RU

Некоторые хозяйки жарят лисички, не разрезая их. Порезать можно, главное — не мельчить

Источник:

читательница 29.RU

Во-вторых, важно выпарить воду из лисичек, как говорит Евгения. Она выкладывает целые или крупно порезанные грибы на разогретую сковороду с маслом, солит по вкусу, не закрывает их крышкой, и когда влага испаряется, добавляет репчатый лук.

— Если закинете лук сразу, он будет вареным и невкусным. Но тут кому как нравится, конечно. Обычно на одну сковороду мне хватает небольшой луковички, порезать ее надо как можно мельче.

И закинуть, когда грибы почти готовы.

Третий важный момент — не пережарить.

— Лисички — это полезнейший гриб, и если вы его передержите на огне, важные свойства он может потерять. Я жарю на 180 градусах минут 15.

Сметаной и укропом блюдо вы точно не испортите, но если этих ингредиентов нет, всё равно получится вкусно | Источник: читательница 29.RUСметаной и укропом блюдо вы точно не испортите, но если этих ингредиентов нет, всё равно получится вкусно | Источник: читательница 29.RU

Сметаной и укропом блюдо вы точно не испортите, но если этих ингредиентов нет, всё равно получится вкусно

Источник:

читательница 29.RU

На последнем этапе, буквально за пять минут до снятия сковороды с огня, Евгения добавляет в лисички две столовых ложки сметаны. А в самом конце, перед подачей на стол, — укроп.

— Лисички мы подаем с разным гарниром. Или просто едим с хлебом. Самое вкусное — обмакать хлебом уже пустую сковородку, — улыбается хозяйка.

Готово. Приятного аппетита! | Источник: читательница 29.RUГотово. Приятного аппетита! | Источник: читательница 29.RU

Готово. Приятного аппетита!

Источник:

читательница 29.RU

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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
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Рецепт Грибы Инструкция
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Ой и я уже ходила, тоже нашла! Вкусные
Гость
2 часа
Зумер для зумеров
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Гость
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