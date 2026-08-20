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Страна и мир Девочка нарисовала «Смешариков» на детской площадке и попала в центр скандала: власти заявили на нее в полицию

Девочка нарисовала «Смешариков» на детской площадке и попала в центр скандала: власти заявили на нее в полицию

Но в итоге под раздачу попали чиновники

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Чиновники решили наказать ребенка за рисунок на детской площадке | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЧиновники решили наказать ребенка за рисунок на детской площадке | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Чиновники решили наказать ребенка за рисунок на детской площадке

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

В Тульской области разгорелся скандал из-за девочки, которая на детской площадке нарисовала Смешариков. Администрация посчитала рисунок актом вандализма и обратилась в полицию. Однако за девочку вступилась вся Россия, от обычных людей до чиновников. На защиту ребенка встал и автор мультсериала Игорь Шевчук. Всё, что известно об этой истории, рассказываем в материале.

Что случилось

Тульские чиновники решили наказать ребенка за рисунок на детской площадке. Администрация города посчитала творчество девочки актом вандализма.

«Обращаем ваше внимание: размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности», — говорится в сообщении поста администрации в группе соцсети «ВКонтакте».

Таких милых персонажей девочка нарисовала на площадке | Источник: Администрация г. Болохово Киреевского района / VKontakteТаких милых персонажей девочка нарисовала на площадке | Источник: Администрация г. Болохово Киреевского района / VKontakte

Таких милых персонажей девочка нарисовала на площадке

Источник:

Администрация г. Болохово Киреевского района / VKontakte

Подростку вместе с родителями публично предложили устранить последствия и привести покрытие площадки в первоначальный вид. Также чиновники отметили, что расценят это как смягчающее обстоятельство, что может повлиять на меру ответственности.

«Просим воздержаться от самодеятельности. Покрытие предназначено для безопасности детей, а не для творчества. Порча имущества — правонарушение, за которое придется отвечать по закону», — говорится в обращении администрации города.

После этого чиновники подали заявление в полицию, чтобы разыскать «нарушителя общественного спокойствия». Матери девочки даже позвонили и предупредили об этом. Она назвала ситуацию «противной» и «абсурдом».

«Сначала испугалась… 14 лет ребенку, она узнаёт о том, что на нее пишут заявление в полицию за рисунок на детской площадке», — поделилась женщина в разговоре с RT.

Жительница Тульской области отметила, что ее дочь очень любит рисовать, но она самоучка. В сети ребенок постоянно изучает информацию о том, как это делать правильно. В будущем девочка хотела бы стать художником или пойти в сферу IT.

Чиновников могут засудить

В комментариях, опубликованных в группе администрации поста, жители Болохово выступили с резкой критикой в адрес властей города. Люди советовали им заняться коммунальными проблемами, а не преследовать детей за рисунки.

«Испанский стыд… Делом займитесь, настоящим благоустройством», — написал под постом администрации один из жителей.

Мэр города Мария Чуйкина рассказала Telegram-каналу «Baza», что парк в Болохово был благоустроен в рамках госпрограммы, а ее выполнение строго контролируется. По ее мнению, «Смешарики» на площадке якобы были нарисованы стойкой краской, оттереть рисунки коммунальщикам не удалось. Как оказалось, девочка использовала не мелки, а пастель. Чуйкина отметила, что заявление в полицию власти подали лишь для того, чтобы установить личность ребенка и его родителей, а также заставить устранить «нарушение».

Ситуацию прокомментировал сценарист и один из авторов «Смешариков» Игорь Шевчук. Он призвал администрацию отнестись к произошедшему лояльнее и не увидел в действиях ребенка признаков настоящего вандализма.

«Не могу представить, как это визуально может помешать другим детям играть на площадке. По-моему, даже веселее становится. На мой взгляд, это придирки», — заявил Шевчук в разговоре с «Абзацем».

Он предполагает, что девочка скорее всего просто хотела выразить любовь к любимым персонажам и не более. Сценарист отметил, что если это первый случай, то наказание может навсегда отбить у подростка желание заниматься творчеством. Также он подчеркнул, что рисунки никак не нарушают авторских прав создателей мультсериала и по этому поводу к девочке никто не имеет претензий.

Отстать от детей призвала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. Она выразила готовность оказать семье подростка юридическую помощь в урегулировании конфликта и отметила, что сам рисунок произвел на нее положительное впечатление.

«Такой рисунок уместен именно на детской площадке. Надеюсь, что местная администрация пересмотрит свое решение в отношении ребенка и его родителей», — приводит ее словам «Комсомольская правда».

Не дать в обиду ребенка пообещал и уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин. Он рассказал, что контролирует этот вопрос.

«Вопрос взят на контроль, мы начали проверку. По ее итогам дадим оценку всем обстоятельствам произошедшего. Конечно же, ребенка в обиду не дадим, его права будут обеспечены в полном объеме», — сообщил Головин в разговоре с РИА Новости.

Он намерен обращаться в прокуратуру для проведения проверки, а также запросит позицию органов местного самоуправления.

Принципиальную позицию в этой ситуации заняла федеральный детский омбудсмен Яна Лантратова. Она считает, что детское творчество не должно приравниваться к правонарушению.

«Детский рисунок не вандализм! Рисование — естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя. Для ребенка это не „порча имущества“, а творчество, пусть и выполненное не в том месте. Задача взрослых — не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила, помочь исправить ситуацию и научить бережно относиться к общественному пространству», — написала она в своем Telegram-канале.

В стороне не осталась и основатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она раскритиковала местные власти и поддержала юную художницу, пообещав отправить ей в подарок канцелярские принадлежности для творчества.

«Похоже, в Болохово чиновники живут на другой планете и впервые узнали о том, что дети вообще-то иногда рисуют. По-моему, очень милые рисунки. Если кто знает семью юной художницы, напишите в предложку. Хочу ей направить фломики, мелки, карандаши в подарок», — написала Екатерина Мизулина.

Позднее администрация Болохово опубликовала новый пост, в котором власти снова заявили, что данное покрытие не место для творчества. Помимо этого там напомнили, что за публичные оскорбления, которые оставляли в комментариях некоторые пользователи в адрес администрации, предусмотрена административная ответственность.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Рисунок на асфальте Творчество Детская площадка Омбудсмен по правам человека Детский омбудсмен Ребенок Полиция Городские власти Вандализм
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Комментарии
16
Гость
2 часа
Главное статью состряпать когда вопрос уже давно разрешился в пользу девочки
Гость
4 часа
Девочка вырастет хорошим человеком, в отличие от чиновников, которые хорошими уже не станут никогда.
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Гость
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