Девочка нарисовала «Смешариков» на детской площадке и попала в центр скандала: власти заявили на нее в полицию

Чиновники решили наказать ребенка за рисунок на детской площадке Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Тульской области разгорелся скандал из-за девочки, которая на детской площадке нарисовала Смешариков. Администрация посчитала рисунок актом вандализма и обратилась в полицию. Однако за девочку вступилась вся Россия, от обычных людей до чиновников. На защиту ребенка встал и автор мультсериала Игорь Шевчук. Всё, что известно об этой истории, рассказываем в материале.

Что случилось

Тульские чиновники решили наказать ребенка за рисунок на детской площадке. Администрация города посчитала творчество девочки актом вандализма.

«Обращаем ваше внимание: размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности», — говорится в сообщении поста администрации в группе соцсети «ВКонтакте».

Таких милых персонажей девочка нарисовала на площадке Источник: Администрация г. Болохово Киреевского района / VKontakte

Подростку вместе с родителями публично предложили устранить последствия и привести покрытие площадки в первоначальный вид. Также чиновники отметили, что расценят это как смягчающее обстоятельство, что может повлиять на меру ответственности.

«Просим воздержаться от самодеятельности. Покрытие предназначено для безопасности детей, а не для творчества. Порча имущества — правонарушение, за которое придется отвечать по закону», — говорится в обращении администрации города.

После этого чиновники подали заявление в полицию, чтобы разыскать «нарушителя общественного спокойствия». Матери девочки даже позвонили и предупредили об этом. Она назвала ситуацию «противной» и «абсурдом».

«Сначала испугалась… 14 лет ребенку, она узнаёт о том, что на нее пишут заявление в полицию за рисунок на детской площадке», — поделилась женщина в разговоре с RT.

Жительница Тульской области отметила, что ее дочь очень любит рисовать, но она самоучка. В сети ребенок постоянно изучает информацию о том, как это делать правильно. В будущем девочка хотела бы стать художником или пойти в сферу IT.

Чиновников могут засудить

В комментариях, опубликованных в группе администрации поста, жители Болохово выступили с резкой критикой в адрес властей города. Люди советовали им заняться коммунальными проблемами, а не преследовать детей за рисунки.

«Испанский стыд… Делом займитесь, настоящим благоустройством», — написал под постом администрации один из жителей.

Мэр города Мария Чуйкина рассказала Telegram-каналу «Baza», что парк в Болохово был благоустроен в рамках госпрограммы, а ее выполнение строго контролируется. По ее мнению, «Смешарики» на площадке якобы были нарисованы стойкой краской, оттереть рисунки коммунальщикам не удалось. Как оказалось, девочка использовала не мелки, а пастель. Чуйкина отметила, что заявление в полицию власти подали лишь для того, чтобы установить личность ребенка и его родителей, а также заставить устранить «нарушение».

Ситуацию прокомментировал сценарист и один из авторов «Смешариков» Игорь Шевчук. Он призвал администрацию отнестись к произошедшему лояльнее и не увидел в действиях ребенка признаков настоящего вандализма.

«Не могу представить, как это визуально может помешать другим детям играть на площадке. По-моему, даже веселее становится. На мой взгляд, это придирки», — заявил Шевчук в разговоре с «Абзацем».

Он предполагает, что девочка скорее всего просто хотела выразить любовь к любимым персонажам и не более. Сценарист отметил, что если это первый случай, то наказание может навсегда отбить у подростка желание заниматься творчеством. Также он подчеркнул, что рисунки никак не нарушают авторских прав создателей мультсериала и по этому поводу к девочке никто не имеет претензий.

Отстать от детей призвала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. Она выразила готовность оказать семье подростка юридическую помощь в урегулировании конфликта и отметила, что сам рисунок произвел на нее положительное впечатление.

«Такой рисунок уместен именно на детской площадке. Надеюсь, что местная администрация пересмотрит свое решение в отношении ребенка и его родителей», — приводит ее словам «Комсомольская правда».

Не дать в обиду ребенка пообещал и уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин. Он рассказал, что контролирует этот вопрос.

«Вопрос взят на контроль, мы начали проверку. По ее итогам дадим оценку всем обстоятельствам произошедшего. Конечно же, ребенка в обиду не дадим, его права будут обеспечены в полном объеме», — сообщил Головин в разговоре с РИА Новости.

Он намерен обращаться в прокуратуру для проведения проверки, а также запросит позицию органов местного самоуправления.

Принципиальную позицию в этой ситуации заняла федеральный детский омбудсмен Яна Лантратова. Она считает, что детское творчество не должно приравниваться к правонарушению.

«Детский рисунок не вандализм! Рисование — естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя. Для ребенка это не „порча имущества“, а творчество, пусть и выполненное не в том месте. Задача взрослых — не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила, помочь исправить ситуацию и научить бережно относиться к общественному пространству», — написала она в своем Telegram-канале.

В стороне не осталась и основатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она раскритиковала местные власти и поддержала юную художницу, пообещав отправить ей в подарок канцелярские принадлежности для творчества.

«Похоже, в Болохово чиновники живут на другой планете и впервые узнали о том, что дети вообще-то иногда рисуют. По-моему, очень милые рисунки. Если кто знает семью юной художницы, напишите в предложку. Хочу ей направить фломики, мелки, карандаши в подарок», — написала Екатерина Мизулина.