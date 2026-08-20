«Коллеги понимают, что ко мне лучше не лезть». Как горячая красотка-гонщица рассекает на трамвае

Каинат — водитель трамвая, мотоциклистка, танцовщица и мама Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, black_kai_ / Instagram.com*

38-летняя Каинат Минулина — пожалуй, самая разносторонняя и сногсшибательная вагоновожатая Екатеринбурга. Она сводит с ума пассажиров на маршруте № 8 и вызывает зависть у своих коллег, потому что работу водителя трамвая сочетает с ролями мотоциклистки, танцовщицы и мамы.

Каинат с детства мечтала быть водителем трамвая и уже 18 лет остается верна своему делу. На вопрос «Почему такая красивая и работаешь вагоновожатой?» она отвечает просто и со вкусом: «Потому что я люблю свою профессию». Историю яркой екатеринбурженки читайте в тексте E1.RU.

Каинат водит трамвай 8-го маршрута Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Я с детства мечтала об этом. С бабушкой ездила и смотрела, как водители управляют общественным транспортом. Сначала думала стать водителем троллейбуса, но потом поняла, что не хочу стоять в пробках», — поделилась Каинат.

После школы девушка планировала поступить в архитектурный университет, но у родителей не было возможности оплатить обучение. Какое-то время она проработала мерчандайзером, а в 20 лет решила наконец осуществить свою мечту — стать вагоновожатой.

«Я помню свой первый рейс, очень боялась. На третий день меня довели до слез пассажиры. У нас было закрыто движение, я должна была доехать до одного узла и поехать по другому пути, а свернула раньше, потому что у меня было волнение. И они давай меня хаять, что я такая-сякая. После этого я сказала себе, что больше никто меня до слез не доведет. Никто не понимает, что у нас тяжелая работа, что мы не роботы, а тоже люди. Благо есть пассажиры, которые нам благодарны».

Екатеринбурженка работает в депо уже 18 лет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каинат признаётся, что быть водителем трамвая — большая ответственность. Нужно подстраиваться под погодные условия, следить за дорожной обстановкой и в случае чего вовремя тормозить, ведь у этого транспорта нет возможности маневрировать: «Нам нельзя ошибаться. Каждая ошибка может за собой что-то повлечь. Надо понимать, что есть правила, которые написаны кровью».

Она признаётся, что быть водителем — большая ответственность Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Мы пообщались с Каинат в трамвайном депо Источник: Дарья Костомина, Кирилл Кушнов / E1.RU

Екатеринбурженка постоянно сталкивается со стереотипами: даже когда она ходила на свидания, мужчины думали, что Каинат шутит по поводу своей работы. У многих просто не укладывается в голове, как такая эффектная девушка может рассекать на стареньком трамвае.

«Я работаю по любви. Мне даже коллеги говорят: „Что ты тут делаешь?“ За 18 лет ни разу не было ни дня, когда я бы не хотела идти на работу. Бывают моменты, когда ты просто устала. Я не хотела работать в офисе, в этих четырех стенах. Хоть ты и ездишь по одному и тому же маршруту, но у тебя всегда всё разное: ситуации, пассажиры, погода, закаты и рассветы».

Каинат признаётся, что невероятно любит свою работу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Водитель трамвая всегда окружена вниманием. Буквально на днях она столкнулась с пассажиром, который начал заваливать ее комплиментами и снимать на видео.

«Мне задают такой вопрос: „А что дальше?“ Я понимаю, что не знаю. Пока не вижу ни одной работы, на которую я была бы готова променять трамвай. У меня была мысль попробовать стать машинистом в метро, но туда девочек не берут. И наше метро маленькое. В Москве, кстати, по-моему, уже берут девочек. Это больше галочка, что бы я хотела попробовать».

Каинат рассказала, что любит длинные маршруты. Раньше она работала на 22-м и 23-м трамваях и на перегонке в депо, а теперь ее можно встретить на «восьмерке».

Красотка поделилась тем, какой район ее привлекает меньше всего: «Я не люблю Сортировку. В этом районе не очень приветливые люди. Там все думают, что едут в маршрутке, — твой трамвай будет стоять всегда или останавливаться между остановками. Люди могут зайти и стоять в дверях, долго прощаться. Мне раньше Эльмаш не нравился из-за серости, но сейчас даже этот район полюбила».

Каинат всегда выбирает длинные и сложные маршруты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Уже шесть лет Каинат заезжает в депо эффектнее всех — на своем красном мотоцикле. Получить права на управление «железным конем» было еще одной ее мечтой. В 2019 году ей удалось ее осуществить, а еще через год — купить байк.

«Меня всегда привлекали мотоциклы: звук, красивая экипировка, скорость, адреналин. Зато, когда ты погоняешь на мотоцикле, на трамвае уже едешь нормально, спокойно и по правилам ПДД. Нет желания выплеснуть адреналин, который кипит в крови», — объяснила красотка.

Екатеринбурженка всегда эффектно заезжает в депо Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В первый же мотоциклетный сезон Каинат попала в страшное ДТП. В 2020 году на улице Белинского Оганнес Егикян на белом Mercedes проехал на красный свет и влетел в колонну байкеров. Екатеринбурженка чудом выжила, а мотоциклист Владислав Евсюков, к сожалению, погиб на месте.

Каинат призналась, что, несмотря на страх после того инцидента, у нее не было желания продать мотоцикл. Со временем она начала водить уверенно.

«Тогда я всё испытала, мне кажется. Водитель ехал пьяный, я успела остановиться, из-под меня выбило мотоцикл. Нас было семь человек, один погиб. У нас были суды, виновник говорил, что не при делах. Мы боролись за справедливость, чтобы его посадили», — вспоминала Каинат Минулина.

Несмотря на страшное ДТП, Каинат не забросила мотоцикл Источник: Каинат Минулина

На этом Каинат не остановилась: в 2021 году она встала на высокие каблуки и забралась на пилон. Направление Exotic Pole Dance стало для нее отдушиной.

«Я сейчас немного забила на это, раньше у меня тренировки были стабильно два-три раза в неделю. Всегда нравилось это направление: это красиво и женственно. Когда пошла на пилон, начала себя по-другому чувствовать. Ты прокачиваешь свою женскую энергию. Мне предлагали стать преподавателем, но у меня нет на это времени: я работаю на пятидневке», — поделилась вагоновожатая.

Водитель трамвая — очень разносторонняя личность Источник: Каинат Минулина

Ее талант заметили продюсеры Первого канала и позвали на шоу «Давай поженимся!». После этого коллеги активно начали говорить у Каинат за спиной не самые лестные вещи: «Я такого не люблю. Подходила и спрашивала, почему мне нельзя это лично сказать? Говорили, что я деревянная, толстая, ужасно танцую. Но вы попробуйте и покажите, как надо. Коллеги прекрасно понимают, что ко мне лучше не лезть. Мне без разницы, кто чем занимается, главное, чтобы люди получали удовольствие от жизни».

Екатеринбурженка не любит, когда ее обсуждают за спиной Источник: Каинат Минулина

Однако Каинат совсем не интересно, что про нее думают другие, ведь у нее есть преданный фанат — десятилетний сын. Хоть мальчик и не планирует идти по стопам мамы, он гордится тем, что она работает водителем трамвая, гоняет на мотоцикле и танцует.

«Мне говорили: „А вот представляешь, у тебя сын вырастет, зайдет к тебе соцсети, а у тебя там танцы“. И что? Мама у него удовольствие получает от жизни. Он со мной на съемки танцев ходит и мечтает покататься на мотоцикле. Но пока он без экипировки, я его не катаю», — рассказала екатеринбурженка.

Красотка воспитывает десятилетнего сына. И самое главное — он гордится своей мамой Источник: Каинат Минулина